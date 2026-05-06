Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Hoàng Yến

11:52 | 06/05/2026
(TBTCO) - Ngày 6/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ảnh: Mạnh Tuấn

Tổ chức không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho hay, Bộ Tài chính đã triển khai việc lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia cùng quy hoạch 6 vùng theo nhiệm vụ được Chính phủ giao trên quan điểm xuyên suốt: Quy hoạch là công cụ quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển quốc gia, chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành cấu trúc không gian cụ thể, trong đó mỗi vùng, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều được xác định vai trò và vị trí trong tổng thể phát triển chung.

Việc điều chỉnh này nhằm tổ chức lại, mở ra không gian phát triển mới phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; xác định những định hướng tổng thể, đột phá nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng. “Có thể nói, quy hoạch chính là “bản đồ định hướng” của quá trình phát triển, góp phần quan trọng tạo nên hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển” - Thứ trưởng nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính đã giới thiệu về các nội dung cốt lõi của các quy hoạch điều chỉnh. Cụ thể, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia đã cập nhật, bổ sung các động lực tăng trưởng mới. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD.

Về tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đã điều chỉnh, mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia (phía Bắc, phía Nam, miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long), đồng thời bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Tiếp tục ưu tiên hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, hành lang kinh tế Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu.

Về các ngành công nghiệp, quy hoạch ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ trong một số ngành công nghiệp mới nổi như công nghiệp chíp bán dẫn, công nghiệp rô-bốt và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp phục vụ kinh tế không gian tầm thấp.

Phân vùng kinh tế - xã hội mới thành 6 vùng

Điểm mới quan trọng là quy hoạch đã thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế - xã hội mới thành 6 vùng.

Trong đó, Vùng Đồng bằng sông Hồng có mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 11%/năm, là động lực phát triển hàng đầu, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Vùng Đông Nam Bộ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10 - 11%/năm, xây dựng trở thành vùng phát triển năng động, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vùng Bắc Trung Bộ, tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10 - 10,5%/năm, ưu tiên phát triển các khu kinh tế ven biển tạo đột phá tăng trưởng.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 9,5 - 10%/năm, tăng cường liên kết, phát huy hiệu quả chuỗi không gian biển - cao nguyên - biên giới. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 9 - 10%/năm, phát triển vùng theo hướng xanh, bền vững và toàn diện. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9 - 9,5%/năm, phát triển thành trung tâm kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững, năng động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cùng với các địa phương, cơ quan, chuyên gia… để xây dựng, tham mưu Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng.

Trích dẫn lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm: "quy hoạch là tư duy phát triển được không gian hóa”, Phó Thủ tướng đã làm rõ về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của quy hoạch tổng thể quốc gia. Theo đó, quy hoạch phát triển tổng thể phải thể hiện được tư duy tích hợp đa mục tiêu, dài hạn, tạo ra được nhiều cấu trúc phát triển hợp lý hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, phân bổ không gian phát triển cân đối hơn, kết nối các vùng tốt hơn và mở ra dư địa tăng trưởng lớn hơn cho tương lai.

Toàn cảnh Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch. Ảnh: Mạnh Tuấn

Chỉ đạo về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, thành phố gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số trong quý II/2026, trong đó phải đảm bảo tuân thủ tính thứ bậc, mối quan hệ giữa các quy hoạch đã được quy định tại Luật Quy hoạch năm 2025.

Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng. Trong đó, tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, các chương trình, dự án theo chương trình hoạt động của Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các dự án liên vùng của các địa phương./.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Tài chính đang tích cực triển khai các nhiệm vụ để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực theo định hướng quy hoạch. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch và kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính, ngân sách nhằm cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, dự án thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 và 3,5

(TBTCO) - Hà Nội đang dồn lực tháo gỡ "nút thắt" giải phóng mặt bằng cho hai tuyến Vành đai 2,5 và 3,5, với nhiều đoạn dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 5, tạo cú hích cho các dự án hạ tầng trọng điểm.
Bộ Tài chính cho biết, hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đã được bố trí, khai thác cho nhiều mục đích như trụ sở làm việc, giáo dục, y tế… Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn cơ sở chưa được xử lý triệt để, cần đẩy nhanh tiến độ để tránh lãng phí tài sản công.
(TBTCO) - Sáng ngày 6/5/2026, tại lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
(TBTCO) - Chính phủ vừa thực hiện bước đột phá mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khi đồng loạt ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quyết sách này không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về hàng nghìn thủ tục được bãi bỏ, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình sâu sắc trong tư duy quản trị quốc gia.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt 878,68 tỷ đồng, tương đương 8,1% kế hoạch. Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương giải ngân 510,78 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 28/4/2026), tổng rút vốn vay của Chính phủ Việt Nam đạt khoảng 132.641 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn với tổng giá trị khoảng 172.865 tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch năm.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công, trong đó bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, riêng quý II cần đạt mức tăng trưởng trên 10% - một thách thức lớn nếu không có các giải pháp đột phá. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
