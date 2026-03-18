Ngày 18/3: Giá thép và quặng sắt đồng loạt suy yếu

Giá thép và quặng sắt hôm nay (18/3) đồng loạt suy yếu khi Trung Quốc tạm thời nới lỏng lệnh hạn chế đối với một sản phẩm của BHP. Trong nước, giá thép xây dựng ở các doanh nghiệp bình ổn.

Giá thép và quặng sắt hôm nay đồng loạt suy yếu khi Trung Quốc tạm thời nới lỏng lệnh hạn chế đối với một sản phẩm của BHP. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,25% (8 Nhân dân tệ) về mức 3.138 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,4% (3,5 Nhân dân tệ) lên mức 815 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,21 USD về mức 107,5 USD/tấn.

Giá quặng sắt giảm trong phiên giao dịch sau khi chạm mức cao nhất hai tháng qua, khi Trung Quốc tạm thời nới lỏng một phần lệnh hạn chế đối với sản phẩm của tập đoàn khai khoáng BHP.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 0,74% xuống còn 809 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 117,25 USD/tấn.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc sẽ tạm thời nới lỏng lệnh cấm đối với Jimblebar fines, một sản phẩm quặng sắt của BHP cho đến tuần tới. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh mở rộng các hạn chế đối với nguồn cung từ nhà cung cấp lớn thứ ba của nước này.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, các sản phẩm thép chủ chốt phần lớn suy yếu. Giá thép cây giảm 0,03%, thép cuộn dây giảm 0,12% và thép không gỉ giảm 1,05%. Riêng thép cuộn cán nóng tăng nhẹ 0,03%.

Thị trường trong nước

Trong nước, giá thép xây dựng bình ổn ở các doanh nghiệp. Cụ thể, Hòa Phát báo giá thép D10 CB300 và giá thép cuộn CB240 đều ở mức 14.720 đồng/kg.

Tương tự, Thép Việt Ý miền Bắc dòng thép CB240 và D10 CB300 có giá lần lượt 14.440 và 14.340 đồng/kg. Thép Việt Đức miền Bắc dòng CB240 và CB300 có giá đều ở mức 14.550 đồng/kg.

Thép Kyoei có giá CB240 13940 đồng/kg và CB300 có giá 13740 đồng/kg. Thép Pomina Thái Nguyên có giá CB240 14.140 đồng/kg và CB300 có giá 13.990 đồng/kg./.