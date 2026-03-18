Dòng tiền rút ròng tiếp tục “phủ bóng” lên hiệu suất quỹ trong tháng 2

(TBTCO) - Tháng 2/2026, hiệu suất các quỹ đầu tư suy giảm rõ rệt, đặc biệt ở nhóm quỹ cổ phiếu, trong khi dòng tiền tiếp tục rút ròng trên diện rộng.

Hiệu suất quỹ cổ phiếu suy giảm

Theo báo cáo của FiinGroup, hoạt động của các quỹ đầu tư trong tháng 2/2026 cho thấy sự suy giảm rõ rệt về hiệu suất, đặc biệt ở nhóm quỹ cổ phiếu trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh. Mức sinh lời bình quân của nhóm này chỉ đạt 1,6%, thấp hơn đáng kể so với mức 3,8% của tháng 1, đồng thời có tới 61/79 quỹ có hiệu suất kém hơn VN-Index (+2,8%), tăng mạnh so với 31/78 quỹ của tháng trước. Diễn biến này phản ánh dòng tiền trên thị trường không lan tỏa mà chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp có yếu tố vốn nhà nước, khiến phần lớn các quỹ mở với danh mục phân bổ rộng chịu tác động tiêu cực.

Điểm sáng nổi bật thuộc về nhóm quỹ ETF ngoại khi ghi nhận sự phục hồi rõ rệt. Quỹ Fubon FTSE Vietnam đạt mức sinh lời 6,7% trong tháng 2, đảo chiều so với mức giảm 1,6% của tháng trước, nhờ nắm giữ tỷ trọng lớn ở các cổ phiếu tăng mạnh như VIC và BSR. Đồng thời, áp lực rút ròng tại quỹ này cũng hạ nhiệt sau giai đoạn kéo dài từ tháng 4/2024 với mức bình quân khoảng 745 tỷ đồng mỗi tháng.

Hiệu suất hoạt động các quỹ cổ phiếu trong tháng 2/2026 và 2T2026.

Dù tháng 2 kém tích cực, hiệu suất lũy kế 2 tháng đầu năm 2026 của các nhóm quỹ cổ phiếu vẫn cao hơn cùng kỳ 2025, phù hợp với xu hướng cải thiện của thị trường khi VN-Index tăng 5,4% so với 3,0% của năm trước. Nổi bật là nhóm quỹ mở do VinaCapital quản lý với mức tăng 10 - 14%, vượt trội so với mặt bằng chung nhờ tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng tại các cổ phiếu có diễn biến tích cực từ đầu năm như GMD và PNJ.

Ở nhóm quỹ trái phiếu, hiệu suất tiếp tục duy trì ổn định với mức sinh lời bình quân khoảng 0,47% trong tháng 2, chỉ giảm nhẹ so với mức 0,5% của tháng trước trong bối cảnh lợi suất trái phiếu ít biến động.

Mặc dù phần lớn quỹ trái phiếu vẫn có mức sinh lời cao hơn lãi suất tiền gửi bình quân của nhóm ngân hàng quốc doanh (khoảng 5,2%/năm), lợi thế này không còn quá rõ rệt khi so với lãi suất tại một số ngân hàng thương mại tư nhân (khoảng 6%/năm) cũng như các kênh thay thế như vàng.

Quỹ VCBF-FIF tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với mức tăng 1% trong tháng 2, nối tiếp đà tăng của tháng 1, nhờ khoản lãi chưa thực hiện từ việc giá thị trường tăng ở một số trái phiếu lớn. Nhờ đó, quỹ dẫn đầu về hiệu suất lũy kế hai tháng đầu năm với mức tăng 2,2%. Tuy nhiên, dòng tiền lại đảo chiều rút ròng 22,3 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 9/2025.

Một số quỹ như TCBF và BVBF ghi nhận hiệu suất suy giảm do giá trị danh mục đi xuống trong kỳ. Dù vậy, xét chung 2 tháng đầu năm, có 18/26 quỹ trái phiếu đạt hiệu suất cao hơn cùng kỳ 2025, cho thấy mặt bằng lợi suất ổn định vẫn hỗ trợ khả năng sinh lời. Tuy nhiên, áp lực rút vốn vẫn hiện hữu khi 19/26 quỹ ghi nhận dòng tiền âm trong tháng 2, trong đó TCBF là tâm điểm.

Dòng tiền tiếp tục rút khỏi quỹ

Đối với nhóm quỹ cân bằng, hiệu suất đạt khoảng 0,7% trong tháng 2, giảm so với mức 2,2% của tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các quỹ gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong bối cảnh thị trường kém thuận lợi. Dù vậy, quỹ TCFF vẫn dẫn đầu với mức tăng 1,9% nhờ danh mục tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt như MSR, GMD và PVD, dù áp lực rút vốn tiếp tục kéo dài.

Về dòng tiền, tháng 2/2026 tiếp tục ghi nhận rút ròng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng, dù đã giảm so với tháng 1 nhưng cho thấy áp lực rút vốn vẫn duy trì. Rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu với khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường tăng nóng.

Trong đó, các quỹ mở bị rút ròng khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng, đảo chiều so với tháng trước, chủ yếu do áp lực rút vốn tại PYN Elite Fund. Ngược lại, một số quỹ vẫn hút ròng như EVESG và Quỹ Chứng khoán Năng động.

Ở nhóm quỹ đóng, quy mô rút ròng giảm mạnh xuống khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng nhờ áp lực hạ nhiệt tại VEIL. Nhóm ETF ghi nhận dòng tiền ổn định hơn, thậm chí một số quỹ vẫn hút ròng như FUEVFVND và KPHO, trong đó KPHO đã tăng quy mô tài sản ròng đáng kể kể từ khi thành lập.

Dòng tiền rút khỏi nhóm quỹ trái phiếu đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 2, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn cho thấy áp lực chưa chấm dứt. TCBF tiếp tục là tâm điểm rút ròng, trong khi một số quỹ khác ghi nhận mức rút giảm đáng kể.

Về hoạt động đầu tư, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu đã gia tăng giải ngân trong tháng 2, đảo chiều so với xu hướng tích lũy tiền mặt trước đó. HPG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, chủ yếu từ PYN Elite, cùng với sự gia tăng tỷ trọng tại nhóm ngân hàng như HDB, CTG, ACB, MBB và VPB. Nhóm chứng khoán như VCI và SSI cũng tiếp tục được mua ròng. Ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bán ròng khi nhiều quỹ giảm tỷ trọng, cùng với MWG và một số cổ phiếu vốn nhà nước như OIL và PVT khi các quỹ thực hiện chốt lời và cơ cấu danh mục./.