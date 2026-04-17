Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Hiệu suất các nhóm quỹ phân hóa mạnh

Theo phân tích của FiinGroup, hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam trong tháng 3 và quý I/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về hiệu suất cũng như xu hướng dòng tiền, trong bối cảnh thị trường tài chính chịu tác động đồng thời từ biến động mạnh của thị trường cổ phiếu và sự thay đổi của mặt bằng lãi suất.

Trong quý I/2026, nhóm quỹ mở trái phiếu tiếp tục duy trì mức sinh lời tương đối ổn định, với hiệu suất bình quân khoảng 1,5%, gần như không biến động so với các quý trước. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của nhóm này có dấu hiệu suy giảm khi lãi suất tiền gửi bắt đầu tăng trở lại, khiến chênh lệch lợi suất giữa hai kênh đầu tư dần thu hẹp.

Hiệu suất hoạt động của các quỹ cổ phiếu trong tháng 3 và quý I/2026.

Ngược lại, nhóm quỹ mở cổ phiếu ghi nhận diễn biến kém tích cực, với hiệu suất bình quân âm 1,7% trong quý, chủ yếu do chịu tác động từ nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường trong tháng 3. Cùng xu hướng, nhóm quỹ cân bằng cũng giảm nhẹ, với hiệu suất bình quân âm 0,7%, phản ánh ảnh hưởng bất lợi từ phần danh mục cổ phiếu.

Diễn biến trong tháng 3 là yếu tố chi phối kết quả cả quý khi hiệu suất của các quỹ cổ phiếu giảm sâu, bình quân khoảng 9%, đảo chiều so với mức tăng 1,7% của tháng 2 và ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022. Mức giảm diễn ra trên diện rộng khi toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu đều ghi nhận hiệu suất âm, trong bối cảnh VN-Index giảm tới 10,95% trong tháng, chấm dứt chuỗi tăng điểm kéo dài trước đó.

Trong quý I/2026, nhóm quỹ trái phiếu đạt mức sinh lời bình quân khoảng 1,5%, cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng sức hấp dẫn suy giảm khi lãi suất tiền gửi tăng trở lại. Cụ thể, tháng 3, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại nhóm ngân hàng quốc doanh tăng lên quanh mức 4,9%/năm (tháng 2 khoảng 4,2%/năm). Với lợi suất tiền gửi ước khoảng 1,4% trong quý, phần bù lợi suất của nhiều quỹ trái phiếu thu hẹp đáng kể, qua đó góp phần duy trì xu hướng rút ròng, dù hiệu suất vẫn ổn định.

Áp lực bán lan rộng với số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế, trong khi dòng tiền suy yếu rõ rệt. Đà giảm tập trung ở nhóm quỹ ETF và các quỹ tham chiếu chỉ số VN30 do nắm giữ tỷ trọng lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VCB và SSI.

Tính chung quý I/2026, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân âm 4,3%, giảm sâu hơn so với mức âm 0,7% của cùng kỳ năm trước, phản ánh bối cảnh thị trường kém thuận lợi khi VN-Index giảm 6,2%. Dù vậy, phần lớn các quỹ cổ phiếu vẫn có mức giảm thấp hơn chỉ số chung, cho thấy khả năng kiểm soát rủi ro nhất định của các nhà quản lý quỹ. Một số quỹ mở do VinaCapital quản lý vẫn duy trì được hiệu suất dương trong quý nhờ danh mục tập trung vào các cổ phiếu có diễn biến tích cực từ đầu năm như BVH và REE.

Ở nhóm quỹ trái phiếu, hiệu suất trong tháng 3 có phần suy giảm so với tháng trước khi phần lớn các quỹ ghi nhận mức lợi nhuận thấp hơn. Dù vậy, một số quỹ vẫn duy trì hiệu suất nổi bật, với mức sinh lời khoảng 0,7% trong tháng. Trong khi đó, quỹ Trái phiếu An Bình tiếp tục duy trì mức sinh lời ổn định quanh mức 0,5 - 0,6% trong nhiều tháng gần đây, dù vẫn đối mặt với xu hướng rút ròng kéo dài.

Dòng tiền rút mạnh khỏi quỹ ETF

Đối với nhóm quỹ cân bằng, tác động từ đà điều chỉnh của thị trường cổ phiếu thể hiện rõ trong tháng 3 khi phần lớn các quỹ ghi nhận hiệu suất âm, đặc biệt ở các quỹ có tỷ trọng cổ phiếu cao. Dù vẫn có trường hợp duy trì được hiệu suất dương nhẹ, song không đủ để đảo chiều xu hướng dòng tiền khi áp lực rút ròng vẫn tiếp diễn trong nhiều tháng liên tiếp.

Diễn biến dòng tiền là điểm nhấn đáng chú ý khi áp lực rút ròng gia tăng mạnh trong tháng 3/2026, với tổng giá trị vượt 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể so với tháng trước. Xu hướng này tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu, đặc biệt là các quỹ ETF. Đồng thời, nhóm quỹ trái phiếu cũng ghi nhận tháng rút ròng thứ 7 liên tiếp, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.

Tính chung quý I/2026, tổng giá trị rút ròng đạt hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp dòng vốn ở trạng thái âm. Quy mô rút ròng này cao hơn đáng kể so với quý IV/2025, cho thấy xu hướng rút vốn đang gia tăng thay vì hạ nhiệt. Lực rút ròng tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu, đặc biệt là các quỹ ETF và quỹ đóng.

Sau giai đoạn vào ròng từ cuối năm 2025, dòng tiền đã quay trở lại trạng thái rút ròng ở nhóm quỹ ETF trong tháng 3/2026 với quy mô lớn. Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu tại VanEck Vietnam ETF và DCVFMVN DIAMOND ETF, phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục và sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Ở chiều ngược lại, một số quỹ mở quy mô lớn vẫn ghi nhận dòng tiền vào ròng, trong khi quy mô rút ròng tại nhóm quỹ đóng có xu hướng thu hẹp.

Đối với nhóm quỹ trái phiếu, áp lực rút ròng gia tăng trở lại trong tháng 3, chủ yếu tập trung tại các quỹ quy mô lớn. Diễn biến này khiến quy mô tài sản ròng của một số quỹ giảm đáng kể so với giai đoạn cuối năm 2025, dù hiệu suất đầu tư vẫn duy trì tích cực. Trong quý I/2026, nhóm quỹ trái phiếu tiếp tục ghi nhận dòng vốn âm, song quy mô đã giảm nhẹ so với quý trước.

Về phân bổ tài sản, xu hướng thận trọng gia tăng rõ nét khi nhiều quỹ mở cổ phiếu quay trở lại tăng tỷ trọng tiền mặt sau giai đoạn giải ngân trong tháng 2. Diễn biến này phản ánh phản ứng của các nhà quản lý quỹ trước nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường. Đáng chú ý, xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn, trong khi các quỹ quy mô nhỏ có xu hướng duy trì mức phân bổ linh hoạt hơn.

Hoạt động giao dịch của các quỹ cũng cho thấy sự dịch chuyển trong chiến lược đầu tư khi dòng tiền có xu hướng tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và các doanh nghiệp có câu chuyện riêng. Nhóm tài chính và một số cổ phiếu bất động sản được mua ròng đáng chú ý, trong khi áp lực bán ròng tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30, đặc biệt là nhóm ngân hàng và một số mã dẫn dắt thị trường./.