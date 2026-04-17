Chứng khoán

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Thu Hương

[email protected]
15:57 | 17/04/2026
(TBTCO) - Hoạt động của các quỹ đầu tư trong quý I/2026 ghi nhận sự phân hóa về hiệu suất, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu biến động và mặt bằng lãi suất tăng trở lại.
Hiệu suất các nhóm quỹ phân hóa mạnh

Theo phân tích của FiinGroup, hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam trong tháng 3 và quý I/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về hiệu suất cũng như xu hướng dòng tiền, trong bối cảnh thị trường tài chính chịu tác động đồng thời từ biến động mạnh của thị trường cổ phiếu và sự thay đổi của mặt bằng lãi suất.

Trong quý I/2026, nhóm quỹ mở trái phiếu tiếp tục duy trì mức sinh lời tương đối ổn định, với hiệu suất bình quân khoảng 1,5%, gần như không biến động so với các quý trước. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của nhóm này có dấu hiệu suy giảm khi lãi suất tiền gửi bắt đầu tăng trở lại, khiến chênh lệch lợi suất giữa hai kênh đầu tư dần thu hẹp.

Hiệu suất hoạt động của các quỹ cổ phiếu trong tháng 3 và quý I/2026.

Ngược lại, nhóm quỹ mở cổ phiếu ghi nhận diễn biến kém tích cực, với hiệu suất bình quân âm 1,7% trong quý, chủ yếu do chịu tác động từ nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường trong tháng 3. Cùng xu hướng, nhóm quỹ cân bằng cũng giảm nhẹ, với hiệu suất bình quân âm 0,7%, phản ánh ảnh hưởng bất lợi từ phần danh mục cổ phiếu.

Diễn biến trong tháng 3 là yếu tố chi phối kết quả cả quý khi hiệu suất của các quỹ cổ phiếu giảm sâu, bình quân khoảng 9%, đảo chiều so với mức tăng 1,7% của tháng 2 và ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022. Mức giảm diễn ra trên diện rộng khi toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu đều ghi nhận hiệu suất âm, trong bối cảnh VN-Index giảm tới 10,95% trong tháng, chấm dứt chuỗi tăng điểm kéo dài trước đó.

Trong quý I/2026, nhóm quỹ trái phiếu đạt mức sinh lời bình quân khoảng 1,5%, cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng sức hấp dẫn suy giảm khi lãi suất tiền gửi tăng trở lại.

Cụ thể, tháng 3, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại nhóm ngân hàng quốc doanh tăng lên quanh mức 4,9%/năm (tháng 2 khoảng 4,2%/năm). Với lợi suất tiền gửi ước khoảng 1,4% trong quý, phần bù lợi suất của nhiều quỹ trái phiếu thu hẹp đáng kể, qua đó góp phần duy trì xu hướng rút ròng, dù hiệu suất vẫn ổn định.

Áp lực bán lan rộng với số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế, trong khi dòng tiền suy yếu rõ rệt. Đà giảm tập trung ở nhóm quỹ ETF và các quỹ tham chiếu chỉ số VN30 do nắm giữ tỷ trọng lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VCB và SSI.

Tính chung quý I/2026, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân âm 4,3%, giảm sâu hơn so với mức âm 0,7% của cùng kỳ năm trước, phản ánh bối cảnh thị trường kém thuận lợi khi VN-Index giảm 6,2%. Dù vậy, phần lớn các quỹ cổ phiếu vẫn có mức giảm thấp hơn chỉ số chung, cho thấy khả năng kiểm soát rủi ro nhất định của các nhà quản lý quỹ. Một số quỹ mở do VinaCapital quản lý vẫn duy trì được hiệu suất dương trong quý nhờ danh mục tập trung vào các cổ phiếu có diễn biến tích cực từ đầu năm như BVH và REE.

Ở nhóm quỹ trái phiếu, hiệu suất trong tháng 3 có phần suy giảm so với tháng trước khi phần lớn các quỹ ghi nhận mức lợi nhuận thấp hơn. Dù vậy, một số quỹ vẫn duy trì hiệu suất nổi bật, với mức sinh lời khoảng 0,7% trong tháng. Trong khi đó, quỹ Trái phiếu An Bình tiếp tục duy trì mức sinh lời ổn định quanh mức 0,5 - 0,6% trong nhiều tháng gần đây, dù vẫn đối mặt với xu hướng rút ròng kéo dài.

Dòng tiền rút mạnh khỏi quỹ ETF

Đối với nhóm quỹ cân bằng, tác động từ đà điều chỉnh của thị trường cổ phiếu thể hiện rõ trong tháng 3 khi phần lớn các quỹ ghi nhận hiệu suất âm, đặc biệt ở các quỹ có tỷ trọng cổ phiếu cao. Dù vẫn có trường hợp duy trì được hiệu suất dương nhẹ, song không đủ để đảo chiều xu hướng dòng tiền khi áp lực rút ròng vẫn tiếp diễn trong nhiều tháng liên tiếp.

Diễn biến dòng tiền là điểm nhấn đáng chú ý khi áp lực rút ròng gia tăng mạnh trong tháng 3/2026, với tổng giá trị vượt 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể so với tháng trước. Xu hướng này tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu, đặc biệt là các quỹ ETF. Đồng thời, nhóm quỹ trái phiếu cũng ghi nhận tháng rút ròng thứ 7 liên tiếp, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.

Tính chung quý I/2026, tổng giá trị rút ròng đạt hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp dòng vốn ở trạng thái âm. Quy mô rút ròng này cao hơn đáng kể so với quý IV/2025, cho thấy xu hướng rút vốn đang gia tăng thay vì hạ nhiệt. Lực rút ròng tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu, đặc biệt là các quỹ ETF và quỹ đóng.

Sau giai đoạn vào ròng từ cuối năm 2025, dòng tiền đã quay trở lại trạng thái rút ròng ở nhóm quỹ ETF trong tháng 3/2026 với quy mô lớn. Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu tại VanEck Vietnam ETF và DCVFMVN DIAMOND ETF, phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục và sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Ở chiều ngược lại, một số quỹ mở quy mô lớn vẫn ghi nhận dòng tiền vào ròng, trong khi quy mô rút ròng tại nhóm quỹ đóng có xu hướng thu hẹp.

Đối với nhóm quỹ trái phiếu, áp lực rút ròng gia tăng trở lại trong tháng 3, chủ yếu tập trung tại các quỹ quy mô lớn. Diễn biến này khiến quy mô tài sản ròng của một số quỹ giảm đáng kể so với giai đoạn cuối năm 2025, dù hiệu suất đầu tư vẫn duy trì tích cực. Trong quý I/2026, nhóm quỹ trái phiếu tiếp tục ghi nhận dòng vốn âm, song quy mô đã giảm nhẹ so với quý trước.

Về phân bổ tài sản, xu hướng thận trọng gia tăng rõ nét khi nhiều quỹ mở cổ phiếu quay trở lại tăng tỷ trọng tiền mặt sau giai đoạn giải ngân trong tháng 2. Diễn biến này phản ánh phản ứng của các nhà quản lý quỹ trước nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường. Đáng chú ý, xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn, trong khi các quỹ quy mô nhỏ có xu hướng duy trì mức phân bổ linh hoạt hơn.

Hoạt động giao dịch của các quỹ cũng cho thấy sự dịch chuyển trong chiến lược đầu tư khi dòng tiền có xu hướng tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và các doanh nghiệp có câu chuyện riêng. Nhóm tài chính và một số cổ phiếu bất động sản được mua ròng đáng chú ý, trong khi áp lực bán ròng tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30, đặc biệt là nhóm ngân hàng và một số mã dẫn dắt thị trường./.

Từ khóa:
quỹ quỹ đầu tư quỹ cổ phiếu quỹ trái phiếu etf dòng tiền quỹ cân bằng hiệu suất quỹ fiingroup

Bài liên quan

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, mà quan trọng hơn là đặt ra những yêu cầu cao hơn về chuẩn mực vận hành. Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán mắt xích trung tâm của thị trường buộc phải chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình môi giới truyền thống sang định chế tài chính đa dịch vụ, đáp ứng kỳ vọng của dòng vốn toàn cầu.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán (NHNCK), nhằm hoàn thiện khung pháp lý phục vụ công tác quản lý, cập nhật và tra cứu thông tin hành nghề trên môi trường số.
(TBTCO) - Đã có tới 155 vị trí, tương đương hơn 20% nhân sự tại Vinaseed được thay đổi trong chưa đầy 9 tháng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trà My cho rằng 2025 là một năm Vinaseed nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận thay đổi những gì cần thay đổi và bắt đầu xây lại hệ thống.
Năm 2026, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 780 tỷ đồng, tăng gần 16%. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, BIC dự kiến mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh.
(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Công ty cổ phần FPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với số lượng cổ đông tham dự cao kỷ lục: 2.730 cá nhân và tổ chức. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng loạt tờ trình về phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP), thay thế thành viên Hội đồng Quản trị...
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, đà tăng của giá hợp đồng tương lai đáo hạn phiên hôm nay có phần nhỉnh hơn. Dòng tiền giao dịch sôi động hơn ở kỳ hạn mới.
(TBTCO) - Cổ phiếu Vingroup tiếp tục được khối ngoại tập trung giải ngân lớn. Ở chiều ngược lại, khối ngoại chốt lời cổ phiếu Vinhomes. Cả hai cổ phiếu "nhà Vingroup" đều đồng loạt tăng giá, đóng góp đáng kể vào xu hướng tăng của VN-Index.
(TBTCO) - Hôm nay (16/4), VN-Index tiếp tục tăng mạnh, tiến sát mốc 1.820 điểm với động lực chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi phần lớn cổ phiếu giảm giá, thanh khoản đi ngang và dòng tiền chưa lan tỏa.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +18.33
17/04 | +18.33 (7,041.28 +18.33 (+0.26%))
DJI +115.00
17/04 | +115.00 (48,578.72 +115.00 (+0.24%))
IXIC +86.69
17/04 | +86.69 (24,102.70 +86.69 (+0.36%))
NYA +0.02
17/04 | +0.02 (22,955.59 +0.02 (+0.00%))
XAX +44.91
17/04 | +44.91 (8,834.03 +44.91 (+0.51%))
BUK100P -1.42
17/04 | -1.42 (1,054.08 -1.42 (-0.13%))
RUT +5.94
17/04 | +5.94 (2,719.60 +5.94 (+0.22%))
VIX +0.27
17/04 | +0.27 (18.21 +0.27 (+1.50%))
FTSE -13.18
17/04 | -13.18 (10,576.81 -13.18 (-0.12%))
GDAXI +137.33
17/04 | +137.33 (24,291.80 +137.33 (+0.57%))
FCHI +28.45
17/04 | +28.45 (8,291.15 +28.45 (+0.34%))
STOXX50E +21.38
17/04 | +21.38 (5,954.66 +21.38 (+0.36%))
N100 +4.07
17/04 | +4.07 (1,834.44 +4.07 (+0.22%))
BFX +7.82
17/04 | +7.82 (5,491.36 +7.82 (+0.14%))
MOEX.ME -0.11
17/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -233.93
17/04 | -233.93 (26,160.33 -233.93 (-0.89%))
STI -9.69
17/04 | -9.69 (4,998.14 -9.69 (-0.19%))
AXJO -8.10
17/04 | -8.10 (8,946.90 -8.10 (-0.09%))
AORD -4.90
17/04 | -4.90 (9,168.70 -4.90 (-0.05%))
BSESN +373.52
17/04 | +373.52 (78,362.20 +373.52 (+0.48%))
JKSE +2.24
17/04 | +2.24 (7,623.62 +2.24 (+0.03%))
KLSE +4.75
17/04 | +4.75 (1,694.46 +4.75 (+0.28%))
NZ50 -160.39
17/04 | -160.39 (12,905.67 -160.39 (-1.23%))
KS11 -34.13
17/04 | -34.13 (6,191.92 -34.13 (-0.55%))
TWII -327.68
17/04 | -327.68 (36,804.34 -327.68 (-0.88%))
GSPTSE -103.76
17/04 | -103.76 (34,052.23 -103.76 (-0.30%))
BVSP -919.02
17/04 | -919.02 (196,818.59 -919.02 (-0.46%))
MXX -539.69
17/04 | -539.69 (69,095.02 -539.69 (-0.78%))
IPSA +163.24
17/04 | +163.24 (11,477.11 +163.24 (+1.44%))
MERV +5,944.50
17/04 | +5,944.50 (2,923,833.25 +5,944.50 (+0.20%))
TA125.TA +53.38
17/04 | +53.38 (4,317.25 +53.38 (+1.25%))
CASE30 +704.70
17/04 | +704.70 (51,437.80 +704.70 (+1.39%))
JN0U.JO +10.59
17/04 | +10.59 (7,258.10 +10.59 (+0.15%))
DX-Y.NYB -0.08
17/04 | -0.08 (98.13 -0.08 (-0.08%))
125904-USD-STRD +10.06
17/04 | +10.06 (2,767.32 +10.06 (+0.36%))
XDB -0.40
17/04 | -0.40 (135.23 -0.40 (-0.29%))
XDE -0.18
17/04 | -0.18 (117.82 -0.18 (-0.15%))
000001.SS -4.12
17/04 | -4.12 (4,051.43 -4.12 (-0.10%))
N225 -1,042.44
17/04 | -1,042.44 (58,475.90 -1,042.44 (-1.75%))
XDN -0.08
17/04 | -0.08 (62.81 -0.08 (-0.13%))
XDA -0.05
17/04 | -0.05 (71.65 -0.05 (-0.07%))