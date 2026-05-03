Tài chính

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Diệu Hoa

14:44 | 03/05/2026
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.
So với tháng 12/2025, CPI tháng 4 tăng 3,31% và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,89%.

Trong mức tăng 0,84% của CPI tháng 4/2026 so với tháng trước có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Cụ thể trong 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,59%; các nhóm khác tăng nhẹ như nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,85%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,78%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,64%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,63% …

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%
Tốc độ tăng CPI tháng 4/2026 so với cùng ký năm trước. Biểu đồ: Nguồn Cục Thống kê

Riêng nhóm giao thông giảm 0,81% (tác động làm CPI chung giảm 0,08 điểm phần trăm) chủ yếu do giá xăng giảm 3,19% giảm theo giá thế giới. Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng và dịch vụ giao thông tăng giá như: Chỉ số giá dầu Diesel tăng 18,55%; chỉ số giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 12,43%; chỉ số giá nhóm bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 1,35%; chỉ số giá nhóm phụ tùng tăng 1,17%; giá dịch vụ trông giữ xe tăng 1,22% ...

Bên cạnh các yếu tố khiến CPI tăng, cũng có các yếu tố làm giảm CPI trong 4 tháng năm 2026 như: Chỉ số giá nhóm thông tin và truyền thông 4 tháng đầu năm 2026 giảm 0,09% so với cùng kỳ năm trước, do giá một số thiết bị công nghệ giảm nhờ nguồn cung dồi dào và cạnh tranh giữa các nhà phân phối gia tăng.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2025. Lạm phát cơ bản tháng tư tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản./.

(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước không còn chỉ là những kho hàng "tích cốc phòng cơ" thuần túy. Trong kỷ nguyên mới, dưới định hướng của Đảng và những sửa đổi mang tính bước ngoặt của Luật Dự trữ quốc gia 2025, hoạt động dự trữ quốc gia đang vươn mình trở thành một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô sắc bén, bảo đảm sự tự chủ và an toàn tuyệt đối cho quốc gia.
(TBTCO) - Từ ngày 30/3 đến ngày 24/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng 8.774,462 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu).
(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1044/QĐ-BTC ngày 29/4/2026 xuất 73.072 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền học kỳ II năm học 2025 - 2026 theo Nghị định số 339/NĐ-CP cho tỉnh Lai Châu.
(TBTCO) - Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/4 không chỉ là những bản kế hoạch định kỳ 5 năm, mà còn mang theo mình một trọng trách lịch sử. Đó là công cụ chủ lực trong chiến lược tăng trưởng, vừa dẫn dắt nguồn lực, thúc đẩy phát triển, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong một giai đoạn đầy tham vọng.
(TBTCO) - Thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu sẽ được kéo dài đến hết ngày 30/6/2026, theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/4/2026.
(TBTCO) - Đến hết ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã hoàn thành 100% kế hoạch xuất cấp (không thu tiền), vận chuyển, bàn giao hơn 5.117 tấn gạo từ nguồn nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 để hỗ trợ học sinh, học viên 3 tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn), học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính như lĩnh vực chứng khoán, dịch vụ tài chính, quản lý bảo hiểm, quản lý giá, hải quan, kiểm toán được cắt giảm, đơn giản hóa, theo Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ.
