Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

So với tháng 12/2025, CPI tháng 4 tăng 3,31% và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,89%.

Trong mức tăng 0,84% của CPI tháng 4/2026 so với tháng trước có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Cụ thể trong 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,59%; các nhóm khác tăng nhẹ như nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,85%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,78%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,64%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,63% …

Tốc độ tăng CPI tháng 4/2026 so với cùng ký năm trước. Biểu đồ: Nguồn Cục Thống kê

Riêng nhóm giao thông giảm 0,81% (tác động làm CPI chung giảm 0,08 điểm phần trăm) chủ yếu do giá xăng giảm 3,19% giảm theo giá thế giới. Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng và dịch vụ giao thông tăng giá như: Chỉ số giá dầu Diesel tăng 18,55%; chỉ số giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 12,43%; chỉ số giá nhóm bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 1,35%; chỉ số giá nhóm phụ tùng tăng 1,17%; giá dịch vụ trông giữ xe tăng 1,22% ...

Bên cạnh các yếu tố khiến CPI tăng, cũng có các yếu tố làm giảm CPI trong 4 tháng năm 2026 như: Chỉ số giá nhóm thông tin và truyền thông 4 tháng đầu năm 2026 giảm 0,09% so với cùng kỳ năm trước, do giá một số thiết bị công nghệ giảm nhờ nguồn cung dồi dào và cạnh tranh giữa các nhà phân phối gia tăng.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2025. Lạm phát cơ bản tháng tư tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản./.