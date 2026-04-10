Ngân hàng - Bảo hiểm

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

11:28 | 10/04/2026
(TBTCO) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động.
aa

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà cho biết, việc thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư lớn đã khẳng định uy tín và vị thế của SHB trên thị trường tài chính. Đồng thời, sự đồng hành của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước sẽ đóng góp vào quá trình tăng tốc phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tới, thông qua việc nâng cao nền tảng vốn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

CEO SHB tin tưởng rằng, sự hợp tác không chỉ là sự khởi đầu cho một thương vụ thành công, mà còn là dấu mốc cho một hành trình dài hạn, nơi SHB và các đối tác cùng chia sẻ giá trị, cùng phát triển bền vững và chinh phục những tầm cao mới.

Bà Ngô Thu Hà, CEO SHB phát biểu tại sự kiện

Theo kế hoạch, SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu trước đợt phát hành. Vừa qua, UBCK Nhà nước đã có công văn về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng.

Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành bao gồm: nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.

Bên cạnh đó, nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) – một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc – đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

Ngoài ra, Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phần. Các nhà đầu tư tổ chức uy tín khác tham gia đợt phát hành lần này bao gồm PVI Asset Management với khối lượng đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, cùng Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký 25 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư HPP đăng ký 12,5 triệu cổ phiếu.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) là đơn vị tư vấn độc quyền cho thương vụ chào bán riêng lẻ của SHB, cầu nối tiếp cận đa dạng các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp vào thành công của đợt chào bán.

Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư/tổ chức chuyên nghiệp là một trong ba cấu phần của kế hoạch tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng của SHB. Trong đó, Ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn, qua đó vươn lên nhóm TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Phương án tăng vốn của SHB đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và đội ngũ nhân sự và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường chứng khoán.

VinaCapital, Dragon Capital, KIM… nhiều quỹ lớn tại buổi lễ ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

Tại sự kiện, bà Trịnh Quỳnh Giao, đại diện Công ty cổ phẩn Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) chia sẻ sự tham gia của quỹ trong đợt phát hành riêng lẻ này không chỉ đơn thuần là một quyết định đầu tư mà còn thể hiện một niềm tin dài hạn đối với tầm nhìn chiến lược, năng lực điều hành của ban lãnh đạo và triển vọng phát triển của SHB trong tương lai.

“Từ góc nhìn của một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp, chúng tôi đặc biệt coi trọng những tổ chức tài chính hội tụ đủ ba yếu tố quy mô lớn, hiệu quả vận hành và triển vọng tăng trưởng bền vững như SHB. Chúng tôi tin tưởng rằng Ban lãnh đạo SHB sẽ tiếp tục chuyển hóa hiệu quả nguồn lực mới từ đợt tăng vốn này thành sự tăng trưởng mới, giá trị mới và vị thế mới cho ngân hàng, qua đó mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam”, đại diện PVI AM nhấn mạnh.

Cổ phiếu SHB là một trong những mã ngân hàng niêm yết sớm nhất, thuộc rổ VN30 – nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thanh khoản cao hàng đầu. Năm 2025, cổ phiếu SHB được FChoice vinh danh là “cổ phiếu ngân hàng của năm”, ghi nhận những dấu ấn nổi bật về quy mô, thanh khoản, quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin.

Vừa qua, chứng khoán Việt Nam đã chính thức được nâng hạng và cổ phiếu SHB sẽ được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap. Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế. Điều này khẳng định SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn FTSE, theo chuẩn quốc tế.

Tăng vốn: Nền tảng vững mạnh, hút dòng vốn ngoại

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và thị trường chứng khoán được nâng hạng, việc tăng vốn của SHB không chỉ mang ý nghĩa mở rộng quy mô, mà quan trọng hơn là giúp Ngân hàng tiếp tục tăng năng lực tài chính nâng cao các chỉ số an toàn vốn, tăng năng lực chống chịu và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Đây là những yếu tố đặc biệt được nhà đầu tư nước ngoài, các định chế tài chính lớn và các tổ chức xếp hạng, tín dụng quốc tế quan tâm khi đánh giá một ngân hàng. Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nền tảng vốn, hệ số an toàn vốn (CAR), quản trị rủi ro, khả năng tuân thủ Basel và chất lượng tài sản không chỉ phản ánh sức khỏe tài chính, mà còn gắn trực tiếp với uy tín, khả năng huy động vốn và mức độ tín nhiệm trên thị trường quốc tế.

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường – xã hội – quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD. Ngân hàng đã và đang thực hiện các kế hoạch huy động vốn nước ngoài với hạn mức tổng giá trị thực hiện và đang đàm phán lên đến 1 tỷ USD.

Những diễn biến này cho thấy việc nâng cao năng lực vốn, chuẩn hóa quản trị và kiểm soát rủi ro không chỉ là yêu cầu nội tại, mà đang trực tiếp mở rộng dư địa huy động vốn và hợp tác quốc tế cho SHB.

Phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích cổ đông

Trên nền tảng vốn được củng cố, SHB bước vào năm 2026 với kế hoạch kinh doanh mang tính bứt phá. Cùng với đó, tiến trình chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri, thành viên thuộc Tập đoàn MUFG (Nhật Bản), dự kiến hoàn tất sớm nhất trong quý II/2026, được kỳ vọng mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể và giúp SHB tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, tương đương 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Với nền tảng tăng trưởng bền vững và kết quả kinh doanh liên tục chinh phục những cột mốc mới, SHB tiếp tục duy trì chính sách cổ đông ổn định và hấp dẫn trong nhiều năm liên tiếp. Ngân hàng liên tục duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 16–18% nhiều năm liền, bao gồm tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức 2025 dự kiến 16% gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Trong chiến lược phát triển toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

Ngày 22/4, SHB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Nhung Hồng
(TBTCO) - Đồng thuận cao việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, ABBank đã nhanh chóng triển khai điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
(TBTCO) - Sáng ngày 10/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng xuống 25.105 VND/USD phiên cuối tuần. Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 26.910 - 26.960 VND/USD, tiếp đà suy yếu khi mất mốc 27.000 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY ở mức 98,93 điểm, tăng 0,11%; USD thu hẹp đà giảm, phục hồi từ đáy 98,5 điểm trước lo ngại thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran mong manh.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 10/4 đồng loạt giảm mạnh tại các doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến tới 3,5 triệu đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi về quanh 168 - 171,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Thông tin từ cuộc họp triển khai công tác ngân hàng cho thấy, về huy động vốn và cho vay, có tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó, đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xử nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng các ngân hàng.
(TBTCO) - Thông tin tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, ngân hàng đã lựa chọn hướng đi chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn, đây là sự tái phân bổ có chủ đích nhằm phát triển hài hòa. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế cao kỷ lục 22.338 tỷ đồng; thành lập ACB Insurance và tiếp tục theo định hướng trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả".
(TBTCO) - Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin từ ĐHĐCĐ Bảo hiểm MIC cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc quý I/2026 tăng 14%; doanh thu nền tảng số tăng 128%, dù MIC vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên. Đồng thời, MIC đang tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
(TBTCO) - Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (mã ck: VIB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại TP. Hồ Chí Minh. Phương án chia cổ tức với tỷ lệ gần 19% gồm cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng, và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.550 tỷ đồng năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, nguy cơ rửa tiền lĩnh vực bảo hiểm được đánh giá ở mức trung bình thấp. Dù vậy, trong bối cảnh Việt Nam nằm trong "danh sách xám", việc nhận diện rủi ro từ khách hàng, sản phẩm và kênh phân phối trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và xây dựng biện pháp kiểm soát vẫn là yêu cầu cấp thiết.
