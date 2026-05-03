Pháp luật

Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

Song Linh

Song Linh

[email protected]
18:43 | 03/05/2026
(TBTCO) - Lực lượng chức năng, trong đó có hải quan địa bàn cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 12,2 kg pháo nổ, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.
aa
Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng Hải quan cửa khẩu Tà Lùng bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 2 bánh heroin

Chiều ngày 3/5, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan về đảm bảo kiểm soát biên giới kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vào 10 giờ 30 phút ngày 29/4/2026, tại khu vực xóm Hưng Long, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Tổ công tác do Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Hải quan khu vực XVI), Công an xã Phục Hòa và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tiến hành tuần tra, kiểm soát.

Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng
Cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng. Ảnh: TL

Qua kiểm tra xe ô tô tải nhãn hiệu THACO FORLAND chở vật liệu xây dựng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đ.V.C (sinh năm 1990, trú tại Lạng Sơn) cất giấu 08 khối hộp hình vuông, bên ngoài in chữ nước ngoài. Tang vật thu giữ là 12,2 kg pháo nổ. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ phương tiện và tang vật, đồng thời triển khai các bước xác minh ban đầu theo quy định.

Theo nhận định ban đầu, hành vi của đối tượng có dấu hiệu vi phạm Điều 191 Bộ luật Hình sự về tội vận chuyển hàng cấm. Do không thuộc thẩm quyền khởi tố, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kỳ nghỉ 30/5 - 1/5/2026, trong đó, lực lượng Hải quan vừa đảm bảo tăng cường trực 24/7 thông quan thông suốt, vừa siết chặt chống buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, biên giới.

Song Linh
Từ khóa:
Hải quan chủ trì Tà Lùng pháo nổ Cao Bằng biên giới

Dành cho bạn

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Tín dụng "căng dây", cần giải pháp để hóa giải rủi ro

Tín dụng "căng dây", cần giải pháp để hóa giải rủi ro

Bảo hiểm PVI: Chọn hướng đi mới

Bảo hiểm PVI: Chọn hướng đi mới

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Đọc thêm

Hải quan nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

Hải quan nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

(TBTCO) - Trước diễn biến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi, Cục Hải quan phối hợp Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực phân tích rủi ro, nhận diện mối đe dọa và kiểm soát hiệu quả trên tuyến vận chuyển trọng điểm này.
Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

(TBTCO) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 theo chỉ đạo của Cục Hải quan, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI và Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Chi cục Hải quan khu vực VI, Lạng Sơn) đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.
Cảnh báo giả mạo đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Cảnh báo giả mạo đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ngày 25/4, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị vừa có văn bản gửi Công an Thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn về việc cảnh báo thủ đoạn mạo danh đoàn kiểm tra của sở y tế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi cảnh báo quan trọng việc sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa nhập khẩu nếu không đúng tình trạng bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử phạt. Một chi tiết tưởng nhỏ trên nhãn mác, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan và lưu thông hàng hóa.
Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

(TBTCO) - Trong quý I/2026, toàn ngành Hải quan tiếp tục phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại. Trong bối cảnh này, Cục Hải quan khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm “bẩn” tại biên giới

Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm “bẩn” tại biên giới

(TBTCO) - Tối ngày 24/4, Cục Hải quan cho biết, triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến biên giới phía Bắc, cảnh báo về nguy cơ thẩm lậu thực phẩm “bẩn” vào thị trường nội địa.
Hưng Yên: Chặn đứng hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường tuồn ra thị trường

Hưng Yên: Chặn đứng hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường tuồn ra thị trường

(TBTCO) - Hơn 1 tấn lòng lợn bốc mùi ôi thiu, vi phạm an toàn thực phẩm vừa bị lực lượng chức năng Hưng Yên phát hiện, ngăn chặn khi đang vận chuyển tiêu thụ, kịp thời ngăn thực phẩm bẩn đến tay người tiêu dùng.
Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

(TBTCO) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gần 880 lít dầu diesel qua biên giới tại Đà Nẵng, tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng buôn lậu xăng dầu còn diễn biến phức tạp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hành lang kinh tế Đông - Tây: "Con đường" chưa được khai phá hết tiềm năng

Hành lang kinh tế Đông - Tây: "Con đường" chưa được khai phá hết tiềm năng

Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

Khám, cấp cứu hơn 316 nghìn lượt người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Khám, cấp cứu hơn 316 nghìn lượt người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

Trường Sơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Trường Sơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Ngân hàng vào vai “nhà cái”, đón sóng thị trường bảo hiểm

Ngân hàng vào vai “nhà cái”, đón sóng thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao