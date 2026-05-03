Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

Chiều ngày 3/5, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan về đảm bảo kiểm soát biên giới kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vào 10 giờ 30 phút ngày 29/4/2026, tại khu vực xóm Hưng Long, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Tổ công tác do Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Hải quan khu vực XVI), Công an xã Phục Hòa và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tiến hành tuần tra, kiểm soát.

Qua kiểm tra xe ô tô tải nhãn hiệu THACO FORLAND chở vật liệu xây dựng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đ.V.C (sinh năm 1990, trú tại Lạng Sơn) cất giấu 08 khối hộp hình vuông, bên ngoài in chữ nước ngoài. Tang vật thu giữ là 12,2 kg pháo nổ. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ phương tiện và tang vật, đồng thời triển khai các bước xác minh ban đầu theo quy định.

Theo nhận định ban đầu, hành vi của đối tượng có dấu hiệu vi phạm Điều 191 Bộ luật Hình sự về tội vận chuyển hàng cấm. Do không thuộc thẩm quyền khởi tố, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.