Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

Song Linh

Song Linh

07:23 | 25/04/2026
(TBTCO) - Trong quý I/2026, toàn ngành Hải quan tiếp tục phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại. Trong bối cảnh này, Cục Hải quan khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Ngày 24/4/2026, tại Ninh Bình, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát tiền chất năm 2026 khu vực miền Bắc.

Hải quan kích hoạt “mặt trận” phòng, chống ma túy đến 2030
Ông Lưu Mạnh Tưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chủ trì, với sự tham gia của đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CO4) - Bộ Công an; Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Bộ Tài chính cùng lãnh đạo, công chức 11 Chi cục Hải quan khu vực phía Bắc và các đơn vị chức năng.

Hội nghị được tổ chức không chỉ thống nhất hành động toàn ngành, mà còn đặt nền tảng tăng cường kiểm soát tiền chất, siết chặt các tuyến trọng điểm, chủ động ứng phó với tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia.

Điểm nhấn của hội nghị là việc quán triệt, triển khai thống nhất trong toàn ngành các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt, đồng thời cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của lực lượng Hải quan trong phối hợp thực hiện các dự án, tiểu dự án. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy trong bối cảnh mới.

Theo đánh giá tại hội nghị, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, hoạt động mang tính xuyên quốc gia với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng triệt để lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và các tuyến vận tải quốc tế để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Số liệu cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng chức năng. Năm 2025, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 204 vụ với 295 đối tượng, thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy. Riêng quý I/2026, toàn ngành Hải quan tiếp tục phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi về các quy định pháp luật mới liên quan đến quản lý hóa chất, tiền chất, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu, tăng cường thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro; kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất.

Kết luận hội nghị, ông Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, bảo đảm thống nhất trong toàn ngành. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, giữ vững an ninh, an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp.
Song Linh
Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

(TBTCO) - Các mặt hàng nhập khẩu chủ lực như xăng dầu, máy móc thiết bị tiếp tục đóng góp lớn vào nguồn thu, giúp ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIII tăng mạnh trong kỳ. Song song với kết quả này, công tác quản lý thuế, kiểm soát rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ thu cả năm.
Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

Hải quan khu vực XIV gỡ vướng quy định mới, làm rõ cách áp dụng để doanh nghiệp giảm rủi ro

(TBTCO) - Những thay đổi trong quy định hải quan từ năm 2026, đặc biệt liên quan đến Thông tư 121/2025/TT-BTC và các văn bản liên quan, đang khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng khi áp dụng. Tại Hội nghị đối thoại chiều ngày 23/4, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã tập trung giải đáp các tình huống cụ thể, làm rõ cách thực hiện để doanh nghiệp tránh sai sót và giảm rủi ro trong quá trình thông quan.
Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 được UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức mới đây phát đi thông điệp rõ ràng: cải cách thể chế, đổi mới phương thức quản lý đến cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh, chính quyền và cơ quan hải quan chuyển mạnh từ "quản lý" sang "phục vụ", tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp.
Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong quý I/2026, doanh nghiệp Việt đã chi 1,86 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước tăng cao.
Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực XIV vượt 2,1 tỷ USD, doanh nghiệp gia tăng

(TBTCO) - Tính đến trung tuần tháng 4/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV lũy kế đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 46,32% so với cùng kỳ, trong bối cảnh số doanh nghiệp làm thủ tục tiếp tục mở rộng.
Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

(TBTCO) - Thảo luận tại Quốc hội ngày 23/4 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các đại biểu không chỉ tán đồng với tính hợp lý, cấp thiết của việc sửa luật, mà còn đặc biệt đánh giá cao việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế - một chính sách mang đậm tính nhân văn và cũng là một bước đi chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu.
Quản lý thuế trong kỷ nguyên số: Không thể đánh giá bằng bài toán chi phí ngắn hạn

Quản lý thuế trong kỷ nguyên số: Không thể đánh giá bằng bài toán chi phí ngắn hạn

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng, khối lượng giao dịch tăng theo cấp số nhân, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý cũng ngày càng cao về phạm vi quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Những băn khoăn xoay quanh việc hệ thống thuế phải xử lý số lượng giao dịch lớn cần được nhìn nhận đầy đủ, khách quan, đặt trong tổng thể mục tiêu cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

