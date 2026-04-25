Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

Ngày 24/4/2026, tại Ninh Bình, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát tiền chất năm 2026 khu vực miền Bắc.

Ông Lưu Mạnh Tưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chủ trì, với sự tham gia của đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CO4) - Bộ Công an; Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Bộ Tài chính cùng lãnh đạo, công chức 11 Chi cục Hải quan khu vực phía Bắc và các đơn vị chức năng.

Hội nghị được tổ chức không chỉ thống nhất hành động toàn ngành, mà còn đặt nền tảng tăng cường kiểm soát tiền chất, siết chặt các tuyến trọng điểm, chủ động ứng phó với tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia.

Điểm nhấn của hội nghị là việc quán triệt, triển khai thống nhất trong toàn ngành các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt, đồng thời cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của lực lượng Hải quan trong phối hợp thực hiện các dự án, tiểu dự án. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy trong bối cảnh mới.

Theo đánh giá tại hội nghị, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, hoạt động mang tính xuyên quốc gia với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng triệt để lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và các tuyến vận tải quốc tế để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Số liệu cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng chức năng. Năm 2025, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 204 vụ với 295 đối tượng, thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy. Riêng quý I/2026, toàn ngành Hải quan tiếp tục phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi về các quy định pháp luật mới liên quan đến quản lý hóa chất, tiền chất, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu, tăng cường thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro; kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất.