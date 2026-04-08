Thuế - Hải quan

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Song Linh

19:30 | 08/04/2026
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, Cục Hải quan cho biết, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vận chuyển trái phép vũ khí và chất ma túy.
Cụ thể, sáng ngày 27/3/2026, trong quá trình kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải nhập cảnh, lực lượng kiểm soát Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiến hành soi chiếu hành lý theo quy định. Qua hình ảnh từ máy soi, phát hiện một kiện hành lý có dấu hiệu nghi vấn, chứa vật thể có hình dạng giống súng ngắn.

Đối tượng phạm pháp và tang vật (giữ hình). Ảnh: CVTAH

Ngay sau đó, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra thực tế. Kết quả, phát hiện 01 khẩu súng ngắn có ký hiệu BRCN934 và GLOCK43X/AUSTRIA 9x19, bên trong có 07 viên đạn, được cất giấu trong túi quần áo nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Qua xác minh, kiện hành lý trên thuộc về một hành khách trú tại tỉnh Gia Lai, đi trên phương tiện mang biển kiểm soát Lào. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng thừa nhận đã mang số vũ khí nêu trên từ Lào về Việt Nam.

Tiếp tục kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều chất nghi là ma túy được cất giấu trong hành lý cá nhân, gồm các viên nén và chất rắn dạng bột với màu sắc khác nhau. Kết quả giám định ban đầu xác định các chất này là MDMA, Ketamine và Methamphetamine, với tổng khối lượng 23,17 gam.

Hiện vụ việc đã được Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của lực lượng hải quan, vụ việc cho thấy các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng hoạt động vận tải hành khách để vận chuyển trái phép vũ khí và ma túy qua biên giới. Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ khu vực cửa khẩu.
Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

(TBTCO) - Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2026 của Đảng uỷ Cục Hải quan đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, khẳng định vai trò nêu gương, lan tỏa giá trị trong toàn Đảng bộ.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-CP, quyết định tạm ngưng hiệu lực một số quy định mới về an toàn thực phẩm, qua đó duy trì áp dụng quy định hiện hành nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp.
(TBTCO) - Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân với các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào cuộc sống sẽ tạo thêm "cú hích" thu hút nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, góp phần tạo đột phá phát triển.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc thắt chặt quản lý và đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng. Trọng tâm nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế và đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Hải quan Việt Nam đã có cuộc làm việc với Đoàn công tác Bộ Thương mại Campuchia, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các công cụ phòng vệ thương mại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ sản xuất trong nước và thúc đẩy hợp tác song phương bền vững.
(TBTCO) - Quý I/2026, toàn ngành Thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ công tác thuế ngay từ đầu năm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn ngành cần tăng cường phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro, xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt, khai thác nguồn thu còn tiềm năng, hạn chế hụt thu.
(TBTCO) - Việc thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa giá trị thấp qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã mang lại nguồn thu gần 1.960 tỷ đồng sau 1 năm thực hiện, đánh dấu bước chuyển rõ nét trong phương thức quản lý của ngành Hải quan, tạo nền tảng quản lý thương mại điện tử trong kỷ nguyên số.
(TBTCO) - TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, để chính sách thuế thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, cần thiết kế và triển khai đúng hướng. Thuế không chỉ là nguồn thu ngân sách, mà còn là công cụ chiến lược hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế phát triển bền vững.
