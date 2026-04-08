Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Cụ thể, sáng ngày 27/3/2026, trong quá trình kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải nhập cảnh, lực lượng kiểm soát Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiến hành soi chiếu hành lý theo quy định. Qua hình ảnh từ máy soi, phát hiện một kiện hành lý có dấu hiệu nghi vấn, chứa vật thể có hình dạng giống súng ngắn.

Đối tượng phạm pháp và tang vật (giữ hình). Ảnh: CVTAH

Ngay sau đó, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra thực tế. Kết quả, phát hiện 01 khẩu súng ngắn có ký hiệu BRCN934 và GLOCK43X/AUSTRIA 9x19, bên trong có 07 viên đạn, được cất giấu trong túi quần áo nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Qua xác minh, kiện hành lý trên thuộc về một hành khách trú tại tỉnh Gia Lai, đi trên phương tiện mang biển kiểm soát Lào. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng thừa nhận đã mang số vũ khí nêu trên từ Lào về Việt Nam.

Tiếp tục kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều chất nghi là ma túy được cất giấu trong hành lý cá nhân, gồm các viên nén và chất rắn dạng bột với màu sắc khác nhau. Kết quả giám định ban đầu xác định các chất này là MDMA, Ketamine và Methamphetamine, với tổng khối lượng 23,17 gam.

Hiện vụ việc đã được Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.