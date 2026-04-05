Thuế - Hải quan

Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

Song Linh

19:49 | 05/04/2026
(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
Hải quan cùng 3 lực lượng siết chặt cửa ngõ, chặn đứng ma túy xuyên biên giới Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn Hải quan chủ trì, phối hợp thu giữ 165 kg ma túy trong hai tháng cao điểm

UBND tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên biên giới, nổi bật là Chuyên án CB326p.

Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan tham gia lập công. Ảnh: CTV

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã trao bằng khen cho lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị phối hợp, trong đó có Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI, ghi nhận sự hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, trong đó có hải quan, đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, qua đó giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Trước đó, vào 22 giờ 15 phút ngày 25/3, tại khu vực xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Ong Thế Văn (sinh năm 1988, trú tại Bắc Ninh) khi đang vận chuyển trái phép 9 bánh heroin, tổng trọng lượng 2.775,52 gram.

Sau khi bắt giữ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý theo quy định./.

Chiến công của Chuyên án CB326p tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp liên ngành, trong đó lực lượng Hải quan giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát, phát hiện, góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa ngay tại khu vực cửa khẩu.

Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
Thuế tỉnh Tuyên Quang giải đáp kịp thời vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
Siết chặt quản lý tình trạng sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

(TBTCO) - Qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng phần mềm để vận hành song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế.
