Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

UBND tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên biên giới, nổi bật là Chuyên án CB326p.

Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan tham gia lập công. Ảnh: CTV

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã trao bằng khen cho lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị phối hợp, trong đó có Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI, ghi nhận sự hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, trong đó có hải quan, đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, qua đó giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Trước đó, vào 22 giờ 15 phút ngày 25/3, tại khu vực xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Ong Thế Văn (sinh năm 1988, trú tại Bắc Ninh) khi đang vận chuyển trái phép 9 bánh heroin, tổng trọng lượng 2.775,52 gram.

Sau khi bắt giữ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý theo quy định./.