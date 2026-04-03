Hải quan cùng 3 lực lượng siết chặt cửa ngõ, chặn đứng ma túy xuyên biên giới

Song Linh

07:09 | 03/04/2026
(TBTCO) - Tăng cường hiệp đồng với Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển, lực lượng Hải quan đã góp phần quan trọng phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ án ma túy trong quý I/2026. Thế trận kiểm soát đa tầng từ biên giới đến cửa khẩu đang phát huy hiệu quả, từng bước ngăn chặn nguồn cung ngay từ “cửa ngõ”.
Hiệp đồng hiệu quả, kết quả “biết nói”

Ngày 2/4/2026 tại Hà Nội, 4 cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy cấp Trung ương đã tổ chức hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý cấp Trung ương quý I/2026, nhằm đánh giá kết quả công tác quý I và thống nhất phương hướng hiệp đồng chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý cấp Trung ương quý I/2026.

Trong bối cảnh tội phạm ma túy khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, phi tập trung và tận dụng công nghệ ngày càng rõ nét, việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Thực tế cho thấy, hiệu quả hiệp đồng giữa 4 lực lượng chuyên trách gồm Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan đã được chứng minh rõ ràng qua những con số cụ thể ngay trong quý I/2026.

Trong 3 tháng đầu năm, các đơn vị đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ 362 vụ với 629 đối tượng phạm tội về ma túy. Tổng khối lượng tang vật thu giữ đạt 570,725 kg ma túy các loại, đồng thời kịp thời ngăn chặn 49 tấn caffeine, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất ma túy tổng hợp.

Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực đấu tranh quyết liệt mà còn cho thấy sự chuyển biến về chất trong phương thức phối hợp. Các lực lượng đã từng bước hình thành cơ chế chia sẻ thông tin, nhận diện sớm nguy cơ, phối hợp từ khâu đầu thay vì xử lý rời rạc từng vụ việc.

Trong đó, lực lượng Hải quan tiếp tục khẳng định vai trò tuyến đầu tại các cửa khẩu đường bộ, cảng biển và hàng không quốc tế, những “điểm chốt” quan trọng của dòng chảy hàng hóa xuyên biên giới. Thông qua công tác quản lý rủi ro, soi chiếu, phân tích dữ liệu tờ khai, Hải quan đã chủ động phát hiện nhiều lô hàng nghi vấn, phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra, triệt phá các đường dây lớn.

Thực tiễn cho thấy, không ít chuyên án ma túy lớn được bóc gỡ bắt đầu từ khâu kiểm soát tại cửa khẩu. Việc phát hiện sớm ngay từ “cửa ngõ” đã góp phần quan trọng ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nội địa.

Hiệu quả phối hợp còn được thể hiện rõ trong các đợt cao điểm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các lực lượng đã thiết lập cơ chế trao đổi thông tin theo thời gian thực, xác định nhanh đối tượng, tuyến trọng điểm, qua đó xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, bảo đảm đúng pháp luật và giữ bí mật nghiệp vụ.

Không dừng lại ở công tác đấu tranh, sự hiệp đồng còn lan tỏa đến hoạt động tham mưu cho địa phương, duy trì các mô hình địa bàn không ma túy, huy động sự tham gia của người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm. Qua đó, từng bước hình thành “lá chắn đa tầng” vững chắc từ biên giới đến nội địa.

Chủ động trước thách thức mới, siết chặt “gọng kìm” nghiệp vụ

Bên cạnh những kết quả đạt được, các lực lượng cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều thách thức mới khi tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc lợi dụng không gian mạng, các nền tảng liên lạc mã hóa và phương thức giao dịch hiện đại để che giấu hành vi.

Sự phát triển của thương mại điện tử, logistics và vận chuyển xuyên biên giới đang tạo áp lực lớn đối với công tác kiểm soát, nhất là tại các địa bàn cửa khẩu, nơi lực lượng Hải quan giữ vai trò nòng cốt.

Một số hạn chế trong chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng tại địa bàn trọng điểm cũng được chỉ ra, đòi hỏi phải sớm có giải pháp đồng bộ về hạ tầng công nghệ và cơ chế phối hợp.

Trước thực tế đó, 4 lực lượng đã thống nhất nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung về tội phạm ma túy được xác định là nhiệm vụ then chốt, nhằm nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm.

Đối với Hải quan, trọng tâm là tiếp tục hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ soi chiếu, phân tích rủi ro và quản lý dữ liệu lớn. Việc kiểm soát chặt các loại hình có nguy cơ cao như hàng quá cảnh, chuyển phát nhanh, hàng hóa thương mại điện tử sẽ là “điểm chốt” trong ngăn chặn ma túy từ bên ngoài.

Cùng với đó, các lực lượng sẽ đẩy mạnh xác lập chuyên án chung, phát huy thế mạnh riêng của từng ngành để tạo sức mạnh tổng hợp. Nếu lực lượng Công an giữ vai trò chủ công trong điều tra, Bộ đội Biên phòng kiểm soát tuyến đất liền, Cảnh sát biển làm chủ vùng biển, thì Hải quan tiếp tục giữ vai trò “gác cửa” tại cửa khẩu và các trung tâm logistics.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được xác định là giải pháp lâu dài, đặc biệt trong nhận diện ma túy mới, điều tra số và phân tích dữ liệu. Đây là yếu tố then chốt giúp các lực lượng thích ứng với sự biến đổi nhanh của tội phạm.

Bên cạnh đó, cơ chế giao ban định kỳ và đột xuất sẽ tiếp tục được duy trì nghiêm túc nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời điều chỉnh phương án đấu tranh. Việc chia sẻ trang thiết bị hiện đại, nhất là hệ thống soi chiếu thế hệ mới, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát liên ngành./.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh tội phạm ma túy không ngừng biến đổi, việc siết chặt hiệp đồng giữa 4 lực lượng là giải pháp mang tính chiến lược lâu dài. Với vai trò tuyến đầu tại cửa khẩu, lực lượng Hải quan đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong chuỗi phòng thủ quốc gia, góp phần chặn đứng nguồn cung ma túy ngay từ “cửa ngõ”, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội.
Song Linh
