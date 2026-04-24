Pháp luật

Hưng Yên: Chặn đứng hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu trên đường tuồn ra thị trường

Song Linh

[email protected]
09:03 | 24/04/2026
(TBTCO) - Hơn 1 tấn lòng lợn bốc mùi ôi thiu, vi phạm an toàn thực phẩm vừa bị lực lượng chức năng Hưng Yên phát hiện, ngăn chặn khi đang vận chuyển tiêu thụ, kịp thời ngăn thực phẩm bẩn đến tay người tiêu dùng.
aa
Cụ thể, ngày 23/4/2026, Đội Quản lý thị trường số 9 (cơ động), Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một phương tiện vận tải có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực đường gom cánh đồng, thuộc địa bàn phường Mỹ Hào, Hưng Yên.

Đội QLTT số 9 cùng cán bộ Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn, Hưng Yên phát hiện xe ô tô vận chuyển lòng lợn ôi thiu. Ảnh: CTVAH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-121.75 do ông Vũ Văn H (trú tại xã Như Quỳnh, Hưng Yên) điều khiển đang vận chuyển 1.040 kg lòng lợn tươi sống chưa qua chế biến. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa đã có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi ôi thiu.

Kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn xác định lô hàng không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe được xác định đã thực hiện hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y để kinh doanh. Đội Quản lý thị trường số 9 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm số tiền 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm.

Lực lượng chức năng Hưng Yên giám sát tiêu huỷ hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu. Ảnh: CTVAH

Ngay trong ngày, toàn bộ hơn 1 tấn lòng lợn ôi thiu đã được lực lượng chức năng giám sát tiêu hủy tại đơn vị xử lý môi trường theo đúng quy định, bảo đảm an toàn và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Vụ việc tiếp tục cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng Hưng Yên trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với nhóm hàng thực phẩm có nguy cơ cao.

Đồng thời, đây cũng là cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân cố tình đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng ra thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
