Ngày 18/3: Giá cao su Nhật Bản, Thái Lan hồi phục nhờ giá dầu tăng

Giá cao su Nhật Bản hôm nay (18/3) tăng trở lại khi giá cao su vật chất duy trì vững, đồng Yên suy yếu và giá dầu đi lên hỗ trợ thị trường. Trong nước, giá cao su bình ổn tại nhiều doanh nghiệp lớn, thể hiện thị trường nguyên liệu trong nước đang khá cân bằng.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3% (0,2 Baht) lên mức 74,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,1% (4 Yên) lên mức 370 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,8% (140 Nhân dân tệ) về mức 16,875 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 gần nhất được giao dịch ở mức 196 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng nhờ sự hỗ trợ từ giá cao su vật chất ổn định, đồng yen suy yếu và giá dầu thế giới tăng. Cụ thể, trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 tăng 5,9 JPY/kg, tương đương 1,58% lên mức 379,9 JPY/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 120 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,71%, xuống còn 16.870 nhân dân tệ/tấn, khoảng 2.445 USD/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 4, hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng giảm 95 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,6%, xuống còn 15.665 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường cao su vật chất, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu của Thái Lan (RSS3) tăng lên 82,02 Baht/kg, trong khi giá cao su khối đạt 70,39 Baht/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, sự phân hóa giữa các sàn giao dịch quốc tế cho thấy thị trường vẫn đang chịu tác động phức tạp từ nhu cầu tiêu thụ tại Nhật Bản và áp lực cung - cầu tại Trung Quốc, trong khi nguồn cung nội địa vẫn duy trì trạng thái ổn định về giá./.