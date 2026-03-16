Ngày 16/3: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng ở một số địa phương

Giá heo hơi hôm nay (16/3) xuất hiện tín hiệu tăng tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam tiếp tục giảm nhẹ, dao động 60.000 - 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định so với cuối tuần trước, dù một số địa phương có xu hướng giảm nhẹ. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên đang giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Ninh Bình và Sơn La duy trì mức 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg. Lai Châu tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực khi duy trì ở 60.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi trong tuần qua ghi nhận những biến động trái chiều. Tuy nhiên, từ giữa tuần, giá heo hơi tại một số địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã bắt đầu nhích lên.

Khảo sát mới nhất cho thấy, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động phổ biến từ 61.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giao dịch cao nhất khu vực với giá 65.000 đồng/kg.

Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk và Khánh Hoà đang giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai duy trì mức 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hoá và Nghệ An cũng giữ mức 62.000 đồng/kg, còn Hà Tĩnh tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục có xu hướng giảm trong tuần qua. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức giá cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đang giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long ghi nhận mức giá thấp hơn là 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước hôm nay tiếp tục ghi nhận biến động giữa các khu vực. Miền Bắc và miền Trung bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng nhẹ từ giữa tuần, trong khi miền Nam vẫn duy trì đà giảm. Hiện, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg./.