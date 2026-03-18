Ngày 18/3: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (18/3) tăng khoảng 200 đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm mạnh 1.500 - 3.500 đồng/kg, xuống mức thấp nhất gần 5 tháng do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới.

Khảo sát thị trường sáng 18/3 cho thấy giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã nhích lên so với ngày hôm trước sau chuỗi phiên giảm trước đó. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg, tăng khoảng 200 đồng/kg so với phiên trước.

Đắk Nông tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi các đại lý thu mua ở mức 90.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được giao dịch ở mức 90.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, với khoảng 89.500 đồng/kg.

Theo các thương nhân, thị trường cà phê nội địa đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê bật tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,58%, tương đương 20 USD/tấn, lên mức 3.475 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng 0,68% (23 USD/tấn), đạt 3.395 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn. Hợp đồng Arabica giao tháng 5/2026 tăng 2,7% (7,7 US cent/pound), lên mức 292,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 2,45% (6,85 US cent/pound), đạt 286,25 US cent/pound.

Giá tiêu giảm sâu tại nhiều địa phương

Khảo sát thị trường sáng 18/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm trong nước giảm mạnh so với ngày hôm trước, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.500 - 3.500 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 140.500 - 143.000 đồng/kg, thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2025.

Đắk Nông là địa phương giảm mạnh nhất khi giá thu mua giảm tới 3.500 đồng/kg, xuống còn 141.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu giảm 2.500 đồng/kg và hiện được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg.

Đồng Nai cũng giảm 2.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá tiêu tại hai địa phương này cùng đạt khoảng 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk giảm nhẹ hơn, khoảng 1.500 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 143.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu xuất khẩu không biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện ở mức 7.014 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán khoảng 6.100 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức cao hơn, khoảng 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt khoảng 9.287 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng ở mức 9.050 USD/tấn và 12.100 USD/tấn./.