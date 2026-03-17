Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dự kiến công bố ngày 22/3

(TBTCO) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bước đầu đã thành công rất tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực. Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử.

Theo số liệu của Hội đồng bầu cử quốc gia, tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt khoảng 99,69%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại, điều này cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Số liệu thống kê sơ bộ gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia cho thấy, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên 99%. Đặc biệt, 4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%: Lào Cai, thành phố Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Đáng chú ý, cuộc bầu cử lần này là có nhiều cử tri trên 100 tuổi. Cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng. Riêng Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên, gồm 31 cụ ông và 142 cụ bà; có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi, sinh năm 1912 và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi, sinh năm 1915.

Sau ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các địa phương tiếp tục triển khai nhiều công việc quan trọng để hoàn tất quy trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm kết quả phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Theo quy định, chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử (trước ngày 25/3/2026), phải công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở kết quả bầu cử, việc xem xét, xác nhận tư cách của những người trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa XVI và các địa phương sẽ chứng nhận đại biểu HĐND các cấp. Các công việc này dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 4/2026, trước khi tiến hành Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI (dự kiến khai mạc ngày 6/4/2026).

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo kết quả bầu cử về Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Dự kiến, ngày 22/3 tới, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử và tiến hành các công việc tiếp theo, trong đó có việc thẩm tra, công nhận tư cách đại biểu trúng cử.

Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

“Đây là kết quả rất đáng mừng, thể hiện nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.