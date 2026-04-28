Giao nhiệm vụ cho 14 bộ, cơ quan ngang bộ

Cụ thể, tại Văn bản số 435/TTg-TCCV Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật đang trình tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời chuẩn bị hồ sơ các dự án để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI hoặc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh minh họa.

Trong đó, Bộ Công an chuẩn bị hồ sơ 1 dự án luật (Luật Xử lý vi phạm hành chính) trình Quốc hội thông qua; Bộ Công thương chuẩn bị hồ sơ 7 dự án luật (Luật Thương mại; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Điện lực; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Dầu khí; Luật Công nghiệp trọng điểm; Luật Cạnh tranh) trình Quốc hội thông qua; Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị hồ sơ 1 dự án luật (Luật Đất đai) trình Quốc hội thông qua.

Bộ Tài chính chuẩn bị hồ sơ 6 dự án luật, nghị quyết (Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Hải quan; Nghị quyết của Quốc hội phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước) trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị hồ sơ 1 dự án luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Phòng, chống rửa tiền) trình Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao các bộ: Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Quốc phòng tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cụ thể để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Không phân quyền trực tiếp cho các Bộ trưởng tại luật, pháp lệnh, nghị quyết

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khi soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tuân thủ các nguyên tắc về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại Luật Tổ chức Chính phủ (năm 2025) khi xây dựng các luật chuyên ngành.

Đặc biệt, không quy định cụ thể tên bộ, ngành và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của bộ, ngành tại dự thảo luật, nghị quyết, pháp lệnh, bảo đảm quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp; không phân quyền trực tiếp cho các Bộ trưởng tại luật, pháp lệnh, nghị quyết, bảo đảm Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực và thực hiện phân công phạm vi quản lý nhà nước cho các bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.

Đối với các vấn đề về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; trình tự tố tụng; thực hiện các khuyến nghị, cam kết, thỏa thuận quốc tế hoặc vấn đề khác được xác định là cơ bản, quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội cần thiết quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tại các luật, cơ quan chủ trì soạn thảo cần giải trình rõ sự cần thiết trong quá trình xây dựng luật để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.