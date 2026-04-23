Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.

Cùng quyết tâm kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ thế hệ mới

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu.

Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, với gần 10.500 dự án còn hiệu lực và tổng số vốn đăng ký đạt trên 100 tỷ USD, tạo ra gần 1 triệu việc làm tại Việt Nam và đóng góp trên 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Điều này góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, từ điện tử, chế biến chế tạo đến công nghệ cao. Đặc biệt, hợp tác trong công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành một trụ cột chiến lược và mở ra không gian phát triển mới như các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Đồng thời, Việt Nam cũng mang lại cho doanh nghiệp Hàn Quốc những lợi ích chiến lược và lâu dài: là môi trường đầu tư an toàn, ổn định; là cứ điểm sản xuất có chi phí cạnh tranh, lực lượng lao động dồi dào và ngày càng chất lượng; là thị trường hơn 100 triệu dân với tầng lớp trung lưu tăng nhanh và là cửa ngõ kết nối rất hiệu quả với các thị trường lớn khác thông qua mạng lưới các FTA thế hệ mới. Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh

Thủ tướng cho biết, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch rất sâu sắc và chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang được tái cấu trúc. Cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt và phát triển xanh, bền vững đang trở thành yêu cầu thiết yếu. Trong bối cảnh đó, hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở quy mô mà cần chuyển sang một giai đoạn mới là nâng cao chất lượng.

“Chúng ta không chỉ dừng lại ở đầu tư và thương mại mà cần nâng tầm quan hệ hợp tác thành hợp tác cùng kiến tạo các hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ của tương lai” - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Thứ nhất, hai bên cùng quyết tâm kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ thế hệ mới, hình thành các cụm liên kết sản xuất, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu hơn, chặt chẽ hơn vào các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực mới nổi.

Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững và giá trị cao, không chỉ nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu mà còn gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng.

Thứ ba, thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo, không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ mà chúng ta cần phải quyết tâm đến cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa công nghệ dựa trên sự kết nối chặt chẽ giữa ba nhà: các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và nhà trường của cả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, Việt Nam cũng phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân với tư cách là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

“Trong hành trình đó, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ quyết tâm nỗ lực để hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tiến hành các hoạt động đầu tư, hợp tác, sản xuất, kinh doanh bền vững và lâu dài cùng có lợi tại Việt Nam” - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Cùng “gieo hạt giống” cho tương lai

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chia sẻ, không quá lời khi nói rằng lịch sử 33 năm đồng hành giữa Việt Nam và Hàn Quốc là một hành trình tạo dựng thành tựu không ngừng nghỉ, và điều này đã minh chứng rằng sự tin cậy lẫn nhau chính là con đường ngắn nhất dẫn tới sự thịnh vượng chung.

Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Tại thời điểm đó, kim ngạch thương mại song phương chỉ khoảng 6,5 tỷ USD, nhưng hiện đã gần đạt mốc 100 tỷ USD. Hiện nay có khoảng trên 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam và cũng trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh, tương lai của Việt Nam chính là cơ hội của Hàn Quốc. Ảnh: Đức Thanh

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Tôi thiết nghĩ thành quả quý giá nhất chính là tình cảm sâu đậm mà nhân dân hai nước hướng tới nhau, đúng như câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Du, “Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài”. Tấm lòng chân thành, trân trọng nhau đã vượt lên trên cả lợi ích tương quan, chính là nền tảng cốt lõi, làm cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trở nên chặt chẽ hơn”.

“Nhờ sự tin cậy và tình hữu nghị kiên định như vậy mà Hàn Quốc và Việt Nam có thể cùng nhau tăng trưởng và thiết kế tương lai mà không bị lung lay trước bất kể một nguy cơ nào. Giống như bước nhảy vọt của Việt Nam từng là sự tăng trưởng của Hàn Quốc thì giờ đây, tương lai của Việt Nam sẽ chính là cơ hội của Hàn Quốc” - Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu.

Cũng theo Tổng thống Lee Jae Myung, sự bất định trong kinh tế toàn cầu cũng như chuỗi cung ứng đang ngày càng gia tăng. Cạnh tranh toàn cầu xoay quanh những công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo cũng càng trở nên gay gắt. Tuy nhiên, chính trong những tình huống khó khăn này, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc lại càng bền chặt và tỏa sáng hơn.

“Hoa sen là biểu tượng của Việt Nam sở hữu sự sống mạnh mẽ, ngát hương, trong lành và thuần khiết ngay trong cả những lúc khó khăn nhất. Giống như hoa sen rạng rỡ từ lớp bùn lầy, hai bên nước của chúng ta cần vượt qua những giai đoạn khủng hoảng hiện nay bằng sự hợp tác mạnh mẽ” - Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng đề xuất 3 phương án hợp tác để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Thứ nhất, hai nước phải cùng nhau “gieo hạt giống” cho ngành công nghiệp trong tương lai. Sự hợp tác giữa hai nước hiện đã vượt qua khỏi lĩnh vực sản xuất truyền thống, mở rộng sang các lĩnh vực tương lai như trí tuệ nhân tạo, AI, bán dẫn và kỹ thuật số. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã vững vàng đặt nền móng trong sự hợp tác với Việt Nam, với trọng tâm là lĩnh vực về đóng gói bán dẫn. Trong tương lai, kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp có thể mở rộng tại Việt Nam.

“Chúng tôi cũng không tiếc công sức để những tài năng trẻ của Việt Nam, những người kế thừa tinh thần đổi mới có thể viết lên những thành tích về công nghệ mới trong tương lai của Việt Nam. Tôi cũng xin kính đề nghị Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ quan tâm xem xét sát sao để các doanh nghiệp Hàn Quốc của chúng tôi không gặp phải những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam”- Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn. Ảnh: Đức Thanh

Thứ hai, hai bên cần phải đặt nền móng vững vàng cho quan hệ hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng. Việc đảm bảo ổn định của tài nguyên năng lượng là yếu tố thiết yếu để đảm bảo cho tính bền vững của tăng trưởng kinh tế. Hai nước cùng nhau tạo ra những cơ chế đảm bảo kiên cố cho các lĩnh vực về tài nguyên chiến lược như dầu thô, đất hiếm sẽ giúp xây dựng được một hệ sinh thái chuỗi cung ứng vững chắc trước mọi biến cố kinh tế. Với tiềm năng hợp tác vô hạn giữa hai nước, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sẽ mở rộng hơn nữa chất lượng hợp tác trong tương lai.

Thứ ba là cùng nhau chuẩn bị cho tương lai thông qua hợp tác khoa học công nghệ. Trong kỷ nguyên bá quyền công nghệ, nơi khoa học công nghệ tiên tiến phát triển sẽ quyết định sức mạnh của quốc gia, hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước cần tiến lên một tầm cao mới hơn. Thông qua khung kế hoạch tổng thể đối với khoa học công nghệ Hàn Quốc và Việt Nam, hai nước sẽ cùng nhau mở ra một tương lai mới trong hợp tác về khoa học công nghệ.