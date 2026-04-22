Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

Chiều ngày 22/4/2026, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; bày tỏ trân trọng và đánh giá cao Tổng thống Lee Jae Myung là vị khách đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước ngay sau khi Việt Nam kiện toàn Ban lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bền chặt, hiệu quả và sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Đức Thanh

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam và tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam; chân thành chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định quan hệ hai nước là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em và Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Trên cơ sở những thành quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước thời gian qua, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại buổi hội đàm. Ảnh: Đức Thanh

Hai bên nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, trong đó cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; cam kết tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa của nhau; hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự tham gia đầu tư và đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam; hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, chất bán dẫn, Trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, hợp tác cảng biển thông minh và xây dựng cảng biển thế hệ mới.

Hội đàm diễn ra trong không khí bầu không khí hữu nghị, thân tình. Ảnh: Đức Thanh

Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn và mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Xúc tiến hợp tác kinh tế (EDCF) và Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDPF), tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương và các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước và đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao các văn bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Đức Thanh

Tán thành và đánh giá cao các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ trong các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần hỗ trợ công cuộc hiện đại hóa đất nước và phát triển khoa học công nghệ tiên tiến của Việt Nam; đề nghị hai bên tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về việc tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân sẽ tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững, lâu dài; nhất trí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có các gia đình đa văn hóa; tăng cường hợp tác thực chất giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, chia sẻ kinh nghiệm quảng bá du lịch.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng chứng kiến lễ trao 12 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các bộ, ngành hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.