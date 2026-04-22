Thời sự

Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân chính thức thăm Việt Nam:

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Đức Thanh

18:55 | 22/04/2026
(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đã tới Việt Nam.
Chiều nay ngày 22/04 tại Phủ Chủ tịch, lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân được tổ chức long trọng với nghi lễ cấp nhà nước

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam trên cương vị mới và là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước.

lễ đón tổng thống Hàn Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân vẫy chào các em học sinh .
lễ đón tổng thống Hàn Quốc
Đoàn xe chở Tổng thống và Phu nhân Hàn Quốc tiến vào Phủ Chủ tịch
lễ đón tổng thống Hàn Quốc
Hai nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước đứng trên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
lễ đón tổng thống Hàn Quốc
21 loạt đại bác rền vang chào mừng Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân.
lễ đón tổng thống Hàn Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
lễ đón tổng thống Hàn Quốc
Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung trước khi tiến vào hội đàm.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022, đến nay, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường.

Hàn Quốc hiện đang là đối tác đầu tư số 1, thị trường cung cấp khách du lịch số 2, nước cung cấp ODA số 2, đối tác thương mại và cũng là thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam

Về thương mại, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu của Việt Nam tới Hàn Quốc đạt 28,9 tỷ USD (tăng 12,7%), nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 60,5 tỷ USD (tăng 8,1%); nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc có giá trị 31,6 tỷ USD, tăng 4,3%. Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỷ USD, tăng 20,4%; nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, tăng 34,7%; nhập siêu của Việt Nam với Hàn Quốc có giá trị 10,6 tỷ USD. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI (điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện). Ngược lại, Hàn Quốc cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 03/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như: công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản; số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên...

Chính phủ Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị...

Về hợp tác phát triển (ODA), Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 05 năm gần đây đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ, trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Về vốn vay ODA, Chính phủ Hàn Quốc cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM). Tháng 6/2023, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác Quỹ Xúc tiến kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 2 tỷ USD để triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của Việt Nam...

Trên cơ sở những thành tự hợp tác rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực mà 2 nước đã đạt được trong thời gian qua, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vững chắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai bên. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương.

