Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, tháng 8/2025. Ảnh: TTXVN.

Về thương mại, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu của Việt Nam tới Hàn Quốc đạt 28,9 tỷ USD (tăng 12,7%), nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 60,5 tỷ USD (tăng 8,1%); nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc có giá trị 31,6 tỷ USD, tăng 4,3%.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỷ USD, tăng 20,4%; nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, tăng 34,7%. Nhập siêu của Việt Nam với Hàn Quốc có giá trị 10,6 tỷ USD.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI (điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện).

Trong khi đó, Hàn Quốc cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Hai bên đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về đầu tư, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam.

Vốn FDI của Hàn Quốc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên...

Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam. Trong đó ưu tiên các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị.

Về hợp tác phát triển (ODA), Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu USD trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6/2023 và gia hạn giai đoạn mới từ tháng 8/2025. Theo Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, tính đến hết năm 2025, có gần 45.000 lao động của Việt Nam được Hàn Quốc tiếp nhận theo Chương trình EPS, ngoài ra có 28.500 lao động thời vụ, 14.700 lao động tay nghề.

Về hợp tác khoa học công nghệ, hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc cấp Bộ trưởng. Hai bên đang tích cực hợp tác để tiếp tục triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) giai đoạn 2.

Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc cũng đầu tư vào Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) như SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus...

Về hợp tác du lịch, trong năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt du khách, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam./.