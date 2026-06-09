Chiều ngày 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp thân mật đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Thủ tướng Lào cùng với các Thủ tướng Campuchia, Thái Lan, Timor-Leste tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn ASEAN lần thứ 3. Điều này không chỉ góp phần vào thành công chung của Diễn đàn, mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết ASEAN và tình đoàn kết gắn bó đặc biệt mang tính chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Ảnh: Đức Thanh

Chúc mừng những thành tựu toàn diện, có ý nghĩa quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xi-xu-lít, cùng sự điều hành quyết liệt của Chính phủ do đồng chí Sonexay Siphandone làm Thủ tướng, Nhân dân Lào sẽ tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, ổn định, thống nhất và phồn vinh, hướng tới mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào; chia sẻ với những khó khăn mà phía Lào đang gặp phải hiện nay; Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khả năng nhằm giúp Lào ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào đang phát triển hết sức tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, hai bên đã duy trì tốt các cơ chế hợp tác, nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh trong quan hệ hợp tác giữa hai nước đã và đang tích cực được tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp thân mật Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Đức Thanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trao đổi, chia sẻ những vấn đề chiến lược, phối hợp thật tốt cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực; duy trì hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng với độ tin cậy cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả hơn nữa, trở thành trụ cột thực sự trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào; đổi mới phương thức hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; mở rộng có hiệu quả hợp tác giữa các địa phương với nhiều hình thức phong phú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, trong quan hệ hợp tác, hai bên cần chuyển từ hợp tác tốt thành hợp tác hiệu quả; cụ thể hóa những cam kết thành các kết quả thực tế; lấy hiệu quả thực chất, lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất; định kỳ kiểm điểm tình hình quan hệ hợp tác và đề ra phương hướng hợp tác cho từng giai đoạn.

Trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia trong việc gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết giữa ba dân tộc; đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030, góp phần nâng cao năng lực kết nối, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của cả khu vực.

Về một số dự án và nội dung hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần ưu tiên thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược về giao thông, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, nhất là các dự án hợp tác phát triển cảng Vũng Áng, đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn để đáp ứng nhu cầu giao thương của hai nước, hỗ trợ hàng hoá của Lào có thể vươn ra được thị trường khu vực và thế giới.

Đồng thời, cải cách thủ tục biên giới, tiếp tục triển khai thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm tạo điều kiện cho người dân qua lại, du lịch, thương mại, đầu tư; tập trung trao đổi giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, từ đó tiếp tục đề xuất những nội dung hợp tác mới, phù hợp với điều kiện, khả năng của mỗi nước.

Nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Lào đạt 10 tỷ USD trong 5 năm tới

Về phần mình, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; nhấn mạnh những thành tựu đó đã giúp Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở nhịp độ cao và liên tục.

Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ tin tưởng kể từ năm nay, kinh tế Việt Nam sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực, quốc tế ngày càng được nâng cao; Ông cho biết, những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được tiếp tục là động lực to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào phấn đấu giải quyết khó khăn về kinh tế hiện nay.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Thủ tướng Lào thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, thống nhất những nội dung hết sức quan trọng cho quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Sonexay Siphandone cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao Chính phủ Việt Nam phối hợp với phía Lào triển khai các thỏa thuận cấp cao, trong 6 tháng đầu năm cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

Việt Nam tiếp tục là một trong những nước đứng đầu về đầu tư nước ngoài tại Lào với 289 dự án, tổng trị giá 6,6 tỷ USD, kim ngạch song phương quý I/2026 đạt hơn 1,2 tỷ USD. Hai Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác chặt chẽ để nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD trong 5 năm tới.

Thủ tướng Sonexay Siphandone nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu; khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước; duy trì tình đoàn kết giữa nhân dân ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn khu vực, quốc tế đa phương, đặc biệt là trong ASEAN, Liên hợp quốc, cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí, phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào năm 2027 với nội dung phong phú, thiết thực và có chiều sâu. Qua đó tiếp tục lan toả mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào./.