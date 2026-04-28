Trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại hội trường, kỳ họp đã thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp.

Một trong những nội dung đáng chú ý là nghị quyết thông qua Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận theo quy định. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2026. Theo đó, có 48 dự án, công trình thu hồi đất với tổng diện tích 579,09 ha; 9 dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích hơn 46,4 ha. Trong số này, có các dự án hạ tầng quan trọng, trong đó đáng chú ý là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trên địa bàn tỉnh, công trình có ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV. Ảnh QMG

Một quyết sách quan trọng khác là thông qua Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Quỹ có nhiệm vụ ứng vốn để tạo lập, phát triển quỹ đất sạch, phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong lĩnh vực hỗ trợ sản xuất, HĐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030. Các cơ sở đủ điều kiện có thể được hỗ trợ 30% chi phí xây dựng nhà xưởng mới, tối đa 550 triệu đồng/cơ sở; đồng thời được hỗ trợ 100% chi phí thuê hạ tầng trong 5 năm, tối đa 300 triệu đồng/cơ sở.

Đối với lĩnh vực thủy sản, tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua sắm thiết bị giám sát hành trình tàu cá giai đoạn 2026 - 2030. Chủ tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đủ điều kiện hoạt động, được hỗ trợ một lần 70% chi phí nhưng không quá 15 triệu đồng/thiết bị.

Kỳ họp cũng thông qua chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số tại các xã, phường, đặc khu, thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Chính sách này nhằm bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật, hỗ trợ người dân trong các vụ việc phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Trọng tâm là triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, rà soát các dự án kém hiệu quả, tập trung nguồn lực cho dự án trọng điểm, tránh dàn trải, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; sớm đưa Quỹ phát triển đất vào vận hành; phát huy tối đa vai trò của Quỹ trong tạo lập quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” - bà Thanh nhấn mạnh.

HĐND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu sau khi kiện toàn bộ máy cần nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đại diện, sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển của Trung ương và của tỉnh, đồng thời giải quyết những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn, tạo nền tảng để Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và hiệu quả.