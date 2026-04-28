Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

18:32 | 28/04/2026
(TBTCO) - Ngày 28/4, sau 1/2 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xem xét, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các vấn đề phát triển đô thị, đầu tư công, đất đai, an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
Trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại hội trường, kỳ họp đã thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp.

Một trong những nội dung đáng chú ý là nghị quyết thông qua Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận theo quy định. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2026. Theo đó, có 48 dự án, công trình thu hồi đất với tổng diện tích 579,09 ha; 9 dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích hơn 46,4 ha. Trong số này, có các dự án hạ tầng quan trọng, trong đó đáng chú ý là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trên địa bàn tỉnh, công trình có ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV. Ảnh QMG

Một quyết sách quan trọng khác là thông qua Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Quỹ có nhiệm vụ ứng vốn để tạo lập, phát triển quỹ đất sạch, phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong lĩnh vực hỗ trợ sản xuất, HĐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030. Các cơ sở đủ điều kiện có thể được hỗ trợ 30% chi phí xây dựng nhà xưởng mới, tối đa 550 triệu đồng/cơ sở; đồng thời được hỗ trợ 100% chi phí thuê hạ tầng trong 5 năm, tối đa 300 triệu đồng/cơ sở.

Đối với lĩnh vực thủy sản, tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua sắm thiết bị giám sát hành trình tàu cá giai đoạn 2026 - 2030. Chủ tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đủ điều kiện hoạt động, được hỗ trợ một lần 70% chi phí nhưng không quá 15 triệu đồng/thiết bị.

Kỳ họp cũng thông qua chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số tại các xã, phường, đặc khu, thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Chính sách này nhằm bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật, hỗ trợ người dân trong các vụ việc phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh QMG

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Trọng tâm là triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, rà soát các dự án kém hiệu quả, tập trung nguồn lực cho dự án trọng điểm, tránh dàn trải, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; sớm đưa Quỹ phát triển đất vào vận hành; phát huy tối đa vai trò của Quỹ trong tạo lập quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” - bà Thanh nhấn mạnh.

HĐND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu sau khi kiện toàn bộ máy cần nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đại diện, sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển của Trung ương và của tỉnh, đồng thời giải quyết những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn, tạo nền tảng để Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và hiệu quả.

HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết nghị sửa đổi chính sách phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu. Theo đó, phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu phí được áp dụng mức thu 0 đồng/lượt phương tiện từ ngày 28/4/2026 đến hết ngày 31/12/2028. Đây là giải pháp hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

Miễn nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

Bài 2: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua gió ngược

Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản lý thương mại điện tử, chống ma túy

Gỡ vướng cho cá nhân kinh doanh khi đăng ký thuế

Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Hàn Quốc vượt qua Anh trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới

Đại hội đồng cổ đông ABBank: Tận dụng "lương khô" và nguồn thu mới, nhắm đỉnh lãi kỷ lục 4.500 tỷ đồng

Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, nâng dự báo lạm phát do lo ngại cuộc chiến Trung Đông

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

(TBTCO) - Áp lực chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu nội tại của nền kinh tế, buộc Việt Nam phải tăng tốc nếu muốn duy trì đà phát triển bền vững. Giai đoạn 2026 - 2035, bài toán không chỉ là định hướng, mà là khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ thể chế, tài chính đến công nghệ và năng lực thực thi.
(TBTCO) - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục mở rộng cả về quy mô và chiều sâu, khi thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh. Trên nền tảng đó, hai nước đang thúc đẩy các trụ cột hợp tác mới về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng nhằm nâng tầm quan hệ trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/4, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 được 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 34.803 tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương 92.587,6 tỷ đồng, đạt 14,2%.
(TBTCO) - Ngày 25/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành văn bản số 1746/UBND-NC về việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô, gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố, yêu cầu triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ để đưa luật vào cuộc sống.
(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu nguồn thu gần 12.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2026, Đà Nẵng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về giải phóng mặt bằng, định giá khởi điểm và quỹ đất tái định cư.
(TBTCO) - Diễn đàn “Kết nối FDI - FDI Connect 2026” do VCCI phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã mở ra không gian đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và cơ quan quản lý, qua đó nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: nâng cao năng lực nội sinh, tăng liên kết để Việt Nam vươn lên chuỗi giá trị cao hơn.
(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

F88 báo lãi 303 tỷ đồng trong quý I/2026, doanh thu cho vay và bảo hiểm đồng loạt tăng tốc

Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

Lite X - giải pháp công nghệ tăng thu phí bảo hiểm trên kênh số cho ngân hàng và ví điện tử

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

