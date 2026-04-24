Đầu tư

Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Bích Ngọc - Tiến Dũng

15:30 | 24/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Quảng Ninh đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, đồng bộ và hiệu quả. Những kết quả đạt được ngay từ đầu năm 2026 cho thấy các giải pháp cải cách của tỉnh đang đi đúng hướng, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Ngay trong quý I/2026, Quảng Ninh ghi nhận hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới và thu hút gần 172 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong bối cảnh nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc duy trì dòng vốn, những con số này phản ánh sức hấp dẫn ổn định của môi trường đầu tư tại địa phương, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của các giải pháp cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số mà tỉnh đang triển khai.

Cải cách mạnh tay, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Một trong những điểm đáng chú ý trong cải thiện môi trường đầu tư của Quảng Ninh là việc đẩy mạnh số hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Toàn bộ thủ tục hiện được cung cấp trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép doanh nghiệp thực hiện hồ sơ từ bất cứ đâu, qua đó giảm đáng kể thời gian đi lại và chi phí tuân thủ.

Cùng với đó, việc số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu và tái sử dụng thông tin đang từng bước thay đổi phương thức quản lý truyền thống. Hệ thống dữ liệu được liên thông giữa các cơ quan giúp hạn chế tình trạng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin nhiều lần, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính. Ảnh Chi cục Hải quan khu vực VIII

Thực tế cho thấy, những thay đổi này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn góp phần cải thiện chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của môi trường kinh doanh.

Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ “điểm nghẽn”

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại trong quá trình cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và sự thiếu đồng bộ giữa các hệ thống thông tin chuyên ngành. Một số hồ sơ vẫn còn chậm trễ trong xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Tại cuộc họp ngày 23/4, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh, đã trực tiếp chủ trì và yêu cầu rà soát toàn diện các khâu trong cải thiện môi trường đầu tư. Theo đó, các sở, ngành và địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thủ tục mà cần gắn với nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Yêu cầu này nhằm khắc phục tình trạng không đồng đều trong triển khai giữa các cấp, tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” - một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả cải cách trên thực tế.

Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp vào cuộc, chỉ rõ tồn tại và yêu cầu xử lý cụ thể được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư.

Hướng tới dòng vốn chất lượng, phát triển bền vững

Song song với cải cách thủ tục, Quảng Ninh tiếp tục chuẩn bị các điều kiện nền tảng để thu hút đầu tư, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng giao thông, khu công nghiệp.

Hệ thống cao tốc kết nối, các cảng biển nước sâu và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt về chi phí logistics, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh T.D

Đáng chú ý, Quảng Ninh không còn đặt nặng mục tiêu thu hút đầu tư về số lượng mà chuyển sang lựa chọn dự án có chất lượng, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao tiếp tục được ưu tiên phát triển nhằm tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Việc duy trì các chỉ số như PCI, PAR INDEX và SIPAS ở nhóm dẫn đầu cả nước tiếp tục là mục tiêu xuyên suốt, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Trong thời gian tới, tỉnh đặt mục tiêu thu hút từ 2 - 2,5 tỷ USD vốn FDI, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng sạch và hạ tầng khu công nghiệp. Đây là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Bích Ngọc - Tiến Dũng
Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô thu ngân sách hơn 34 tỷ đồng trong quý I/2026

Từ 1/4, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh triển khai thanh toán phí tự động

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Kỳ họp thứ Nhất bế mạc: Tạo khí thế, động lực mới cho nhiệm kỳ mới

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%

Miền Trung tìm hướng giải tỏa “cơn khát” vật liệu xây dựng

Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Thông tin từ Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 cho thấy, tính đến ngày 15/4, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch. Dù vậy, có tới 16 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, cùng một số bộ, địa phương được giao vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Trước áp lực hoàn thành 100% kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương đồng loạt đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân.
(TBTCO) - Trong tuần từ 16/4 đến 23/4/2026, Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 5 dự án đầu tư mới, nâng lũy kế từ đầu năm lên 89 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 120.133 tỷ đồng. So với cùng kỳ, cả số dự án lẫn quy mô vốn đều tăng mạnh, phản ánh xu hướng dòng vốn đang dịch chuyển tích cực vào địa bàn.
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc chiều ngày 23/4 tại Hà Nội với chủ đề: “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”, đã có 73 văn bản ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên.
(TBTCO) - Hơn 1,07 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được bố trí, nhưng vẫn còn một phần chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết. Khi áp lực tăng trưởng ngày càng rõ, việc giao hết vốn không còn là câu chuyện tiến độ, mà là yêu cầu trực tiếp để đưa nguồn lực vào vận hành.
(TBTCO) - Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác theo cả chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trên 3 trụ cột: công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ.
(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
(TBTCO) - Sau khi Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, để chuẩn bị cho việc Luật Thủ đô (sửa đổi) được triển khai thi hành, Hà Nội sẽ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để sớm đưa Luật vào cuộc sống.
(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là dự án điện gió đầu tiên của địa phương, có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong chiến lược phát triển năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh của tỉnh trong giai đoạn mới.
