Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Ngay trong quý I/2026, Quảng Ninh ghi nhận hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới và thu hút gần 172 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong bối cảnh nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc duy trì dòng vốn, những con số này phản ánh sức hấp dẫn ổn định của môi trường đầu tư tại địa phương, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của các giải pháp cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số mà tỉnh đang triển khai.

Cải cách mạnh tay, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Một trong những điểm đáng chú ý trong cải thiện môi trường đầu tư của Quảng Ninh là việc đẩy mạnh số hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Toàn bộ thủ tục hiện được cung cấp trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép doanh nghiệp thực hiện hồ sơ từ bất cứ đâu, qua đó giảm đáng kể thời gian đi lại và chi phí tuân thủ.

Cùng với đó, việc số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu và tái sử dụng thông tin đang từng bước thay đổi phương thức quản lý truyền thống. Hệ thống dữ liệu được liên thông giữa các cơ quan giúp hạn chế tình trạng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin nhiều lần, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính. Ảnh Chi cục Hải quan khu vực VIII

Thực tế cho thấy, những thay đổi này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn góp phần cải thiện chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của môi trường kinh doanh.

Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ “điểm nghẽn”

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại trong quá trình cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và sự thiếu đồng bộ giữa các hệ thống thông tin chuyên ngành. Một số hồ sơ vẫn còn chậm trễ trong xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Tại cuộc họp ngày 23/4, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh, đã trực tiếp chủ trì và yêu cầu rà soát toàn diện các khâu trong cải thiện môi trường đầu tư. Theo đó, các sở, ngành và địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thủ tục mà cần gắn với nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Yêu cầu này nhằm khắc phục tình trạng không đồng đều trong triển khai giữa các cấp, tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” - một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả cải cách trên thực tế.

Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp vào cuộc, chỉ rõ tồn tại và yêu cầu xử lý cụ thể được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư.

Hướng tới dòng vốn chất lượng, phát triển bền vững

Song song với cải cách thủ tục, Quảng Ninh tiếp tục chuẩn bị các điều kiện nền tảng để thu hút đầu tư, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng giao thông, khu công nghiệp.

Hệ thống cao tốc kết nối, các cảng biển nước sâu và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt về chi phí logistics, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh T.D

Đáng chú ý, Quảng Ninh không còn đặt nặng mục tiêu thu hút đầu tư về số lượng mà chuyển sang lựa chọn dự án có chất lượng, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao tiếp tục được ưu tiên phát triển nhằm tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Việc duy trì các chỉ số như PCI, PAR INDEX và SIPAS ở nhóm dẫn đầu cả nước tiếp tục là mục tiêu xuyên suốt, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.