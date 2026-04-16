Quảng Ninh hợp tác với Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét

Lễ ký kết Bản ghi nhớ nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Quảng Ninh trong việc phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét thành một cảng biển quốc tế hiện đại, khẳng định vị thế chiến lược của khu vực này trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh và NMI sẽ hợp tác nghiên cứu, đầu tư vào hạ tầng cảng biển, tạo ra một hệ sinh thái hàng hải thông minh, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics và công nghiệp, đồng thời bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường biển.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh và NMI. Ảnh: T.D

Ông Đỗ Xuân Điệp - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, Bản ghi nhớ hợp tác này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển hệ thống cảng biển của tỉnh, hướng tới mục tiêu tạo ra một cảng biển thông minh, xanh và bền vững. Đây là cơ hội lớn để tỉnh Quảng Ninh vươn ra biển lớn và thu hút nguồn lực đầu tư từ các đối tác quốc tế.

Với vị trí chiến lược tại phía Nam vịnh Bái Tử Long, cảng Con Ong - Hòn Nét sở hữu các yếu tố lý tưởng để phát triển thành một cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu container lên tới 100.000 tấn và tàu hàng rời 200.000 tấn. Đây là một trong những trung tâm logistics quan trọng của khu vực phía Bắc Việt Nam, với khả năng kết nối thuận lợi qua các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không. Các cơ sở hạ tầng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn và sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ giúp kết nối nhanh chóng cảng với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước và quốc tế.

Ông Eric R. Dawicki - Chủ tịch NMI đánh giá, trong dài hạn, khu vực cảng Con Ong - Hòn Nét có thể trở thành trung tâm hàng hải quan trọng. Ảnh: T.D

Theo ông Eric R. Dawicki - Chủ tịch NMI, việc hợp tác với Quảng Ninh là cơ hội tuyệt vời để NMI đóng góp vào sự phát triển của cảng biển thông minh và bảo vệ môi trường biển. Ông khẳng định, với năng lực và kinh nghiệm, NMI sẽ đem đến những giải pháp đột phá về cảng thông minh, chuyển đổi số trong ngành hàng hải và phát triển các biện pháp bảo vệ môi trường bền vững.

Việc ký kết MOU cũng là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải và kinh tế biển. Quảng Ninh kỳ vọng hợp tác này sẽ không chỉ giúp tỉnh phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cảng biển, mà còn thu hút nguồn vốn đầu tư quốc tế, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của khu vực.

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ ký kết

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm nghiên cứu và đầu tư hạ tầng hàng hải và cảng biển, với trọng tâm phát triển cảng nước sâu, quy hoạch hệ sinh thái cảng và logistics, xây dựng cơ sở hỗ trợ ngoài khơi, hệ thống kho ngoại quan và các khu dịch vụ hàng hải, công nghiệp. Bên cạnh đó, hợp tác còn hướng đến việc nghiên cứu chuyển đổi số trong ngành hàng hải, bao gồm xây dựng kiến trúc cảng thông minh, triển khai các mô hình "song sinh số", tối ưu hóa điều phối giao thông tàu thuyền, xây dựng hệ thống cộng đồng cảng, tạo thuận lợi cho dữ liệu thương mại và hải quan, giám sát phát thải.

Hơn nữa, một phần quan trọng của hợp tác này là nghiên cứu triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển bền vững, bao gồm các biện pháp bảo vệ vịnh Hạ Long, tái sử dụng trầm tích, bảo tồn đa dạng sinh học, xây dựng hệ thống cảng xanh và phát triển lộ trình logistics phát thải thấp, cùng với việc cung cấp điện bờ. Cuối cùng, MOU còn đặt ra mục tiêu xúc tiến đầu tư quốc tế để thu hút các nguồn vốn và công nghệ tiên tiến, nhằm hỗ trợ phát triển lâu dài, bền vững cho khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định, Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh và tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi nhất cho NMI và các đối tác Hoa Kỳ. "Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, với sự quyết tâm của tỉnh và năng lực vượt trội của NMI, dự án cảng Con Ong - Hòn Nét sẽ sớm thành hình, trở thành cực tăng trưởng mới của Quảng Ninh và khu vực phía Bắc Việt Nam, điểm đến của hàng hải quốc tế trong tương lai" - ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh./.