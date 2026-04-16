Quảng Ninh hợp tác với Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét

Tiến Dũng

12:11 | 16/04/2026
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Quảng Ninh, đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược cảng Con Ong - Hòn Nét và sáng kiến hàng hải Quảng Ninh giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh với Viện Hàng hải Đông Bắc (NMI, Hoa Kỳ).
Lễ ký kết Bản ghi nhớ nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Quảng Ninh trong việc phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét thành một cảng biển quốc tế hiện đại, khẳng định vị thế chiến lược của khu vực này trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh và NMI sẽ hợp tác nghiên cứu, đầu tư vào hạ tầng cảng biển, tạo ra một hệ sinh thái hàng hải thông minh, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics và công nghiệp, đồng thời bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường biển.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh và NMI. Ảnh: T.D

Ông Đỗ Xuân Điệp - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, Bản ghi nhớ hợp tác này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển hệ thống cảng biển của tỉnh, hướng tới mục tiêu tạo ra một cảng biển thông minh, xanh và bền vững. Đây là cơ hội lớn để tỉnh Quảng Ninh vươn ra biển lớn và thu hút nguồn lực đầu tư từ các đối tác quốc tế.

Với vị trí chiến lược tại phía Nam vịnh Bái Tử Long, cảng Con Ong - Hòn Nét sở hữu các yếu tố lý tưởng để phát triển thành một cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu container lên tới 100.000 tấn và tàu hàng rời 200.000 tấn. Đây là một trong những trung tâm logistics quan trọng của khu vực phía Bắc Việt Nam, với khả năng kết nối thuận lợi qua các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không. Các cơ sở hạ tầng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn và sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ giúp kết nối nhanh chóng cảng với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước và quốc tế.

Ông Eric R. Dawicki - Chủ tịch NMI đánh giá, trong dài hạn, khu vực cảng Con Ong - Hòn Nét có thể trở thành trung tâm hàng hải quan trọng. Ảnh: T.D

Theo ông Eric R. Dawicki - Chủ tịch NMI, việc hợp tác với Quảng Ninh là cơ hội tuyệt vời để NMI đóng góp vào sự phát triển của cảng biển thông minh và bảo vệ môi trường biển. Ông khẳng định, với năng lực và kinh nghiệm, NMI sẽ đem đến những giải pháp đột phá về cảng thông minh, chuyển đổi số trong ngành hàng hải và phát triển các biện pháp bảo vệ môi trường bền vững.

Việc ký kết MOU cũng là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải và kinh tế biển. Quảng Ninh kỳ vọng hợp tác này sẽ không chỉ giúp tỉnh phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cảng biển, mà còn thu hút nguồn vốn đầu tư quốc tế, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của khu vực.

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ ký kết

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm nghiên cứu và đầu tư hạ tầng hàng hải và cảng biển, với trọng tâm phát triển cảng nước sâu, quy hoạch hệ sinh thái cảng và logistics, xây dựng cơ sở hỗ trợ ngoài khơi, hệ thống kho ngoại quan và các khu dịch vụ hàng hải, công nghiệp. Bên cạnh đó, hợp tác còn hướng đến việc nghiên cứu chuyển đổi số trong ngành hàng hải, bao gồm xây dựng kiến trúc cảng thông minh, triển khai các mô hình "song sinh số", tối ưu hóa điều phối giao thông tàu thuyền, xây dựng hệ thống cộng đồng cảng, tạo thuận lợi cho dữ liệu thương mại và hải quan, giám sát phát thải.

Hơn nữa, một phần quan trọng của hợp tác này là nghiên cứu triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển bền vững, bao gồm các biện pháp bảo vệ vịnh Hạ Long, tái sử dụng trầm tích, bảo tồn đa dạng sinh học, xây dựng hệ thống cảng xanh và phát triển lộ trình logistics phát thải thấp, cùng với việc cung cấp điện bờ. Cuối cùng, MOU còn đặt ra mục tiêu xúc tiến đầu tư quốc tế để thu hút các nguồn vốn và công nghệ tiên tiến, nhằm hỗ trợ phát triển lâu dài, bền vững cho khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định, Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh và tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi nhất cho NMI và các đối tác Hoa Kỳ. "Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, với sự quyết tâm của tỉnh và năng lực vượt trội của NMI, dự án cảng Con Ong - Hòn Nét sẽ sớm thành hình, trở thành cực tăng trưởng mới của Quảng Ninh và khu vực phía Bắc Việt Nam, điểm đến của hàng hải quốc tế trong tương lai" - ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh./.

Sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và NMI không chỉ mở ra cơ hội cho Quảng Ninh, mà còn là một bước quan trọng trong việc khẳng định tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và hàng hải quốc tế. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục đồng hành cùng NMI và các đối tác Hoa Kỳ để hiện thực hóa các sáng kiến kinh tế, bảo vệ môi trường và tạo ra những giá trị bền vững cho tỉnh và khu vực.

Từ khóa:
Cảng Con Ong hợp tác phát triển Hòn Nét Quảng Ninh logistics logistics biển hợp tác kinh tế kinh tế biển

(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
(TBTCO) - Chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.
(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
(TBTCO) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) sẽ tham gia đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ mở rộng hạ tầng cảng biển, logistics nhằm nâng cao năng lực khai thác, năng lực cạnh tranh để mở đầu giai đoạn 2026 - 2030 với khát vọng bứt phá, phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, ngày 15/4/2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
