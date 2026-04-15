Thời sự

Kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

13:45 | 15/04/2026
(TBTCO) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.
Một góc Hạ Long, trung tâm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh tư liệu

Kết luận nêu, xem xét Tờ trình số 14-TTr/TU, ngày 30/1/2026 của Tỉnh ủy Quảng Ninh xin chủ trương thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chính trị kết luận như sau:

Đồng ý chủ trương thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, trong đó: Tập trung phát triển Quảng Ninh theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết.

Mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá với động lực tăng trưởng là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm, công nghiệp văn hoá. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn.

Bảo đảm sự phát triển hài hoà, cân đối giữa các phường, xã, đặc khu; bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hoá. Tăng cường cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
kết luận của bộ chính trị chủ trương thành lập thành phố quảng ninh

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

(TBTCO) - Sáng 15/4, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết lẫn nhau, đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm lần này xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại học Thanh Hoa tiếp tục mở rộng hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam; tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, liên kết đào tạo...
(TBTCO) - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 14/4/2026, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
(TBTCO) - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 14/4/2026, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa.
(TBTCO) - Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

