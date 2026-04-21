Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Tiến Dũng

Tiến Dũng

14:45 | 21/04/2026
(TBTCO) - Thị trường nhà ở xã hội tại Quảng Ninh tiếp tục đón thêm tín hiệu mới khi 2 dự án tại địa bàn TP Hạ Long cũ vừa được công bố giá bán dự kiến. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội an cư cho nhóm người dân có thu nhập thấp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng tài chính vẫn rất lớn.
Theo thông tin được Sở Xây dựng Quảng Ninh công khai, 2 dự án vừa có giá bán dự kiến gồm dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Tu và dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh.

Với dự án tại phường Hà Tu, mức giá tạm tính được chủ đầu tư đưa ra vào khoảng 22 triệu đồng mỗi m2, chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo trì và hệ số vị trí căn hộ. Đây mới là mức tham khảo ban đầu, giá chính thức sẽ được xác định lại sau khi công trình hoàn thành và thực hiện quyết toán theo quy định.

Công trình này được khởi công từ ngày 19/12/2025 trên khu đất rộng hơn 5.700 m2. Quy mô dự án gồm 3 tòa nhà cao 18 tầng cùng 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 78.400 m2. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung ứng khoảng 982 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 1.900 cư dân. Các căn hộ có diện tích từ 41 m2 đến 75 m2, thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào quý III/2028 và bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ quý II/2026.

Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh
Phối cảnh Dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh, TP Hạ Long cũ (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh)

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh được công bố giá bán trung bình khoảng 21,6 triệu đồng mỗi m2. Mức giá này đã bao gồm VAT và phí bảo trì. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà được ấn định từ ngày 20.4 đến 20.5.2026.

Dự án tại Cao Xanh được triển khai trên diện tích hơn 4.100 m2, gồm 2 khối nhà cao 10 tầng và 18 tầng, với tổng số 300 căn hộ để bán. Hiện dự án đang trong quá trình thi công và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027.

So với một số dự án nhà ở xã hội từng được công bố giá trên địa bàn TP Hạ Long cũ trước đây, mức giá của 2 dự án mới đang ở ngưỡng cao hơn. Trước đó, dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị tại phường Hà Khánh có giá bán 19,069 triệu đồng mỗi m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Còn tại dự án khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng, mức giá được công bố là 16,228 triệu đồng mỗi m2, đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì nhà chung cư.

Theo tính toán, để hình thành mức giá bán này, mỗi căn hộ nhà ở xã hội đã được hưởng ưu đãi từ nhà nước khoảng 500 triệu đồng tiền sử dụng đất. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp giảm giá thành, tạo điều kiện để người lao động và người thu nhập thấp có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở.

Tiến Dũng
