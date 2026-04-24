Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Thảo Miên

[email protected]
16:34 | 24/04/2026
(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
aa

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, đặc biệt được củng cố và nâng tầm thông qua các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từ ngày 21 đến ngày 24/4, việc tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác song phương.

Ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư và ông Woo Tae Hee - Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: LV

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Vũ Văn Chung - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) khẳng định, Việt Nam luôn coi khu vực đầu tư nước ngoài là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, Chính phủ đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng hạ tầng và nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo ông Vũ Văn Chung, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả và lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Hyosung là tập đoàn công nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp nặng, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật, đã đầu tư thành công tại Việt Nam.

Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài nhấn mạnh, lễ ký kết hôm nay là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết hợp tác chặt chẽ giữa các bên trong việc thúc đẩy cơ hội đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và công nghiệp xanh - những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên thu hút. Đồng thời đề nghị Trung tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hyosung trong quá trình tìm hiểu, triển khai và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Về phía doanh nghiệp, ông Woo Tae Hee - Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung cho biết, đến năm 2025, tập đoàn đã đầu tư hơn 2,27 tỷ USD tại Đồng Nai, tập trung vào các sản phẩm như sợi Spandex, Tire Cord, Nylon và sợi lốp xe ô tô. Từ năm 2015, Hyosung cũng đã đầu tư vào sản xuất thiết bị điện hạ áp và đang có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực thiết bị điện cao áp tại Việt Nam.

Theo ông Woo Tae Hee, lễ ký kết lần này mang ba ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, Hyosung có thể trở thành nhà đầu tư đầu tiên trong lĩnh vực động cơ điện cao áp tại Việt Nam, qua đó mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ tiên tiến. Thứ hai, dự án sẽ tạo thêm việc làm, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, đặc biệt là Đồng Nai, hướng tới hình thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu thiết bị điện. Thứ ba, Hyosung sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, củng cố vai trò đối tác tin cậy tại Việt Nam và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý trong thời gian tới.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Văn Sử - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, sau gần 30 năm hiện diện, Hyosung không chỉ là một doanh nghiệp mà đã trở thành một giá trị tại Việt Nam. Tập đoàn đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách; đồng thời góp phần đưa hàng hóa sản xuất tại Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu và giúp doanh nghiệp, người lao động tiếp cận công nghệ hiện đại.

Ông nhấn mạnh “Việc Hyosung lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tư các sản phẩm công nghệ cao như động cơ điện cao áp là quyết định chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác sâu sắc và chặt chẽ hơn giữa hai bên”.

Lễ ký kết được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa các bên, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội đầu tư mới mà còn góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tạo nền tảng thúc đẩy các dự án của Hyosung tại Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với định hướng thu hút FDI có chọn lọc, chất lượng cao.

Theo thỏa thuận hợp tác, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) sẽ hỗ trợ Hyosung tìm kiếm địa điểm phù hợp, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, cơ chế chính sách, đồng thời phối hợp với các cơ quan, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án, trong đó có định hướng xây dựng nhà máy sản xuất động cơ điện cao áp tại Việt Nam.
PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Thông tin từ Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 cho thấy, tính đến ngày 15/4, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch. Dù vậy, có tới 16 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, cùng một số bộ, địa phương được giao vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Trước áp lực hoàn thành 100% kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương đồng loạt đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân.
(TBTCO) - Trong tuần từ 16/4 đến 23/4/2026, Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 5 dự án đầu tư mới, nâng lũy kế từ đầu năm lên 89 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 120.133 tỷ đồng. So với cùng kỳ, cả số dự án lẫn quy mô vốn đều tăng mạnh, phản ánh xu hướng dòng vốn đang dịch chuyển tích cực vào địa bàn.
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc chiều ngày 23/4 tại Hà Nội với chủ đề: “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”, đã có 73 văn bản ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên.
(TBTCO) - Hơn 1,07 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được bố trí, nhưng vẫn còn một phần chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết. Khi áp lực tăng trưởng ngày càng rõ, việc giao hết vốn không còn là câu chuyện tiến độ, mà là yêu cầu trực tiếp để đưa nguồn lực vào vận hành.
(TBTCO) - Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác theo cả chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trên 3 trụ cột: công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ.
(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
(TBTCO) - Sau khi Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, để chuẩn bị cho việc Luật Thủ đô (sửa đổi) được triển khai thi hành, Hà Nội sẽ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để sớm đưa Luật vào cuộc sống.
(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là dự án điện gió đầu tiên của địa phương, có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong chiến lược phát triển năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh của tỉnh trong giai đoạn mới.
