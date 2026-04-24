Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, đặc biệt được củng cố và nâng tầm thông qua các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từ ngày 21 đến ngày 24/4, việc tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác song phương.

Ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư và ông Woo Tae Hee - Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: LV

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Vũ Văn Chung - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) khẳng định, Việt Nam luôn coi khu vực đầu tư nước ngoài là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, Chính phủ đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng hạ tầng và nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo ông Vũ Văn Chung, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả và lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Hyosung là tập đoàn công nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp nặng, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật, đã đầu tư thành công tại Việt Nam.

Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài nhấn mạnh, lễ ký kết hôm nay là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết hợp tác chặt chẽ giữa các bên trong việc thúc đẩy cơ hội đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và công nghiệp xanh - những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên thu hút. Đồng thời đề nghị Trung tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hyosung trong quá trình tìm hiểu, triển khai và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Về phía doanh nghiệp, ông Woo Tae Hee - Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung cho biết, đến năm 2025, tập đoàn đã đầu tư hơn 2,27 tỷ USD tại Đồng Nai, tập trung vào các sản phẩm như sợi Spandex, Tire Cord, Nylon và sợi lốp xe ô tô. Từ năm 2015, Hyosung cũng đã đầu tư vào sản xuất thiết bị điện hạ áp và đang có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực thiết bị điện cao áp tại Việt Nam.

Theo ông Woo Tae Hee, lễ ký kết lần này mang ba ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, Hyosung có thể trở thành nhà đầu tư đầu tiên trong lĩnh vực động cơ điện cao áp tại Việt Nam, qua đó mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ tiên tiến. Thứ hai, dự án sẽ tạo thêm việc làm, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, đặc biệt là Đồng Nai, hướng tới hình thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu thiết bị điện. Thứ ba, Hyosung sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, củng cố vai trò đối tác tin cậy tại Việt Nam và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý trong thời gian tới.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Văn Sử - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, sau gần 30 năm hiện diện, Hyosung không chỉ là một doanh nghiệp mà đã trở thành một giá trị tại Việt Nam. Tập đoàn đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách; đồng thời góp phần đưa hàng hóa sản xuất tại Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu và giúp doanh nghiệp, người lao động tiếp cận công nghệ hiện đại.

Ông nhấn mạnh “Việc Hyosung lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tư các sản phẩm công nghệ cao như động cơ điện cao áp là quyết định chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác sâu sắc và chặt chẽ hơn giữa hai bên”.

Lễ ký kết được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa các bên, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội đầu tư mới mà còn góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tạo nền tảng thúc đẩy các dự án của Hyosung tại Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với định hướng thu hút FDI có chọn lọc, chất lượng cao.