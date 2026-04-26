Đầu tư

Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

Diệu Hoa

[email protected]
06:16 | 26/04/2026
(TBTCO) - Ngày 25/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành văn bản số 1746/UBND-NC về việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô, gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố, yêu cầu triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ để đưa luật vào cuộc sống.
Trước đó, ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô với tỷ lệ tán thành cao (97,6%). Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó một số nội dung có hiệu lực ngay từ thời điểm được thông qua. Luật được đánh giá là tạo ra nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền toàn diện cho Thủ đô.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND Thành phố. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026, bảo đảm các nghị quyết triển khai có hiệu lực đồng thời với Luật Thủ đô từ ngày 1/7/2026.

Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026. Ảnh: TL

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động phối hợp trong quá trình soạn thảo văn bản, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ, chất lượng nội dung trình ban hành.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác của Thành phố để chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai luật; xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành với lộ trình, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; đồng thời chuẩn bị tổ chức hội nghị triển khai Luật Thủ đô trong thời gian tới.

Về kinh phí, các sở, ban, ngành chủ động cân đối trong dự toán đã được giao. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung, các đơn vị rà soát, báo cáo Sở Tư pháp và Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

Việc khẩn trương chuẩn bị các điều kiện thi hành Luật Thủ đô được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý quan trọng, giúp Hà Nội phát huy tốt hơn vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, đồng thời mở rộng dư địa phát triển trong giai đoạn mới.

UBND thành phố nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Từ khóa:
hà nội triển khai luật thủ đô

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu nguồn thu gần 12.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2026, Đà Nẵng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về giải phóng mặt bằng, định giá khởi điểm và quỹ đất tái định cư.
(TBTCO) - Diễn đàn "Kết nối FDI - FDI Connect 2026" do VCCI phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã mở ra không gian đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và cơ quan quản lý, qua đó nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: nâng cao năng lực nội sinh, tăng liên kết để Việt Nam vươn lên chuỗi giá trị cao hơn.
(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
(TBTCO) - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Quảng Ninh đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, đồng bộ và hiệu quả. Những kết quả đạt được ngay từ đầu năm 2026 cho thấy các giải pháp cải cách của tỉnh đang đi đúng hướng, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
(TBTCO) - Việc kích hoạt Nghị định số 122/2026/NĐ-CP không chỉ trực tiếp gỡ khó cho một số dự án BOT giao thông, mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào các dự án PPP (công - tư) về cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng, công bằng, minh bạch giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
(TBTCO) - Trong tuần từ 16/4 đến 23/4/2026, Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 5 dự án đầu tư mới, nâng lũy kế từ đầu năm lên 89 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 120.133 tỷ đồng. So với cùng kỳ, cả số dự án lẫn quy mô vốn đều tăng mạnh, phản ánh xu hướng dòng vốn đang dịch chuyển tích cực vào địa bàn.
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc chiều ngày 23/4 tại Hà Nội với chủ đề: "Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ", đã có 73 văn bản ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên.
(TBTCO) - Hơn 1,07 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được bố trí, nhưng vẫn còn một phần chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết. Khi áp lực tăng trưởng ngày càng rõ, việc giao hết vốn không còn là câu chuyện tiến độ, mà là yêu cầu trực tiếp để đưa nguồn lực vào vận hành.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

