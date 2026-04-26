Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

Trước đó, ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô với tỷ lệ tán thành cao (97,6%). Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó một số nội dung có hiệu lực ngay từ thời điểm được thông qua. Luật được đánh giá là tạo ra nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền toàn diện cho Thủ đô.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND Thành phố. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026, bảo đảm các nghị quyết triển khai có hiệu lực đồng thời với Luật Thủ đô từ ngày 1/7/2026.

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động phối hợp trong quá trình soạn thảo văn bản, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ, chất lượng nội dung trình ban hành.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác của Thành phố để chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai luật; xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành với lộ trình, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; đồng thời chuẩn bị tổ chức hội nghị triển khai Luật Thủ đô trong thời gian tới.

Về kinh phí, các sở, ban, ngành chủ động cân đối trong dự toán đã được giao. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung, các đơn vị rà soát, báo cáo Sở Tư pháp và Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

Việc khẩn trương chuẩn bị các điều kiện thi hành Luật Thủ đô được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý quan trọng, giúp Hà Nội phát huy tốt hơn vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, đồng thời mở rộng dư địa phát triển trong giai đoạn mới.

UBND thành phố nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.