Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại khu vực Đông Bắc sân bay, thuộc KCN phía Bắc sân bay ở đặc khu Vân Đồn.

Theo quyết định này, Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Quang Ngân là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực ven biển, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại và bền vững.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ, với thời hạn hoạt động 50 năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.578 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 386,7 tỷ đồng, phần còn lại 2.191,3 tỷ đồng được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Về quy mô, dự án sử dụng khoảng 347,79ha đất và được triển khai thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu có diện tích 202,68ha, thời gian hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm được giao đất. Giai đoạn tiếp theo rộng 145,11ha, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng kể từ ngày được giao đất.

Điểm đáng chú ý là Quảng Ninh đặt ra yêu cầu khá chặt chẽ trong định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp này. Tỉnh ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng cao và sử dụng hiệu quả tài nguyên như đất đai, nước, năng lượng. Ngược lại, các dự án có mức tiêu hao năng lượng lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm sẽ không được xem xét tiếp nhận.

Cùng với việc phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và UBND đặc khu Vân Đồn theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai, công tác giải phóng mặt bằng cũng như việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường.