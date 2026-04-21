Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

Tiến Dũng

17:07 | 21/04/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) tại khu vực Đông Bắc sân bay, thuộc KCN phía Bắc sân bay Vân Đồn. Dự án có quy mô gần 348ha, tổng vốn đầu tư 2.578 tỷ đồng.
Quảng Ninh khai thác tối đa tiềm năng phát triển đặc khu Vân Đồn Xác lập vị thế mới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại khu vực Đông Bắc sân bay, thuộc KCN phía Bắc sân bay ở đặc khu Vân Đồn.

Theo quyết định này, Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Quang Ngân là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực ven biển, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại và bền vững.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ, với thời hạn hoạt động 50 năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.578 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 386,7 tỷ đồng, phần còn lại 2.191,3 tỷ đồng được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Sân bay Vân Đồn, một trong những công trình quan trong tại KKT Vân Đồn
Hạ tầng KCN nằm ở phía Đông Bắc sân bay Vân Đồn. Ảnh T.D

Về quy mô, dự án sử dụng khoảng 347,79ha đất và được triển khai thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu có diện tích 202,68ha, thời gian hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm được giao đất. Giai đoạn tiếp theo rộng 145,11ha, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng kể từ ngày được giao đất.

Điểm đáng chú ý là Quảng Ninh đặt ra yêu cầu khá chặt chẽ trong định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp này. Tỉnh ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng cao và sử dụng hiệu quả tài nguyên như đất đai, nước, năng lượng. Ngược lại, các dự án có mức tiêu hao năng lượng lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm sẽ không được xem xét tiếp nhận.

Cùng với việc phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và UBND đặc khu Vân Đồn theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai, công tác giải phóng mặt bằng cũng như việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Hải quan khai xuân thông quan chuyến bay du lịch nhập cảnh tại Vân Đồn, Quảng Ninh

Sẵn sàng đón làn sóng FDI thế hệ mới

Nhận diện lực đẩy định hình bất động sản công nghiệp giai đoạn 2026

Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Dòng tiền vận hành quyết định sự thành công của bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026

KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) ngày 21/4 cho biết, KoCham và Hãng hàng không Parata Air - đơn vị dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên trên chặng Hà Nội - Incheon vào ngày 13/07 vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh, trở thành một trong những cầu nối trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030 được quy định chi tiết tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BTC quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vào ngày 20/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phải nhận diện rõ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất.
Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Với quy mô vốn đầu tư công dự kiến lên tới hơn 8,2 triệu tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 chính là cơ hội vàng để Việt Nam "lột xác" hệ thống hạ tầng chiến lược. Tuy nhiên, theo các đại biểu Quốc hội, dòng tiền này chỉ mang lại tốc độ tăng trưởng 2 con số khi chúng ta giải quyết thành công bài toán hiệu quả.
Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

(TBTCO) - Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc cùng đoàn doanh nghiệp lớn vào ngày 21 - 24/4/2026 được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và đầu tư chất lượng cao. Ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) đã có những chia sẻ với Báo Tài chính - Đầu tư trước thềm sự kiện này.
Không để nguồn lực tiếp tục “đóng băng"

(TBTCO) - Hàng nghìn dự án với quy mô vốn hàng triệu tỷ đồng đang từng bước được tháo gỡ, đưa vào khai thác, tạo chuyển động tích cực trong huy động và sử dụng nguồn lực. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực phát triển.
Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số

Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Tín dụng chảy sai chỗ, “Việt Nam chạy maraton bằng đôi chân bị trói”

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

