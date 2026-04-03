Bất động sản

Xác lập vị thế mới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Anh Minh

14:17 | 03/04/2026
(TBTCO) - Việc từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm công nghiệp hàng không quy mô lớn sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) phát huy trọn vẹn tiềm năng của một sân bay lớn được đầu tư hiện đại, bài bản.
Tín hiệu thuận

Quá trình lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa ghi nhận bước tiến quan trọng.

Cụ thể, vào đầu tuần này, Bộ Xây dựng ban hành Thông báo số 112/BXD-TB về kết luận của Hội đồng Thẩm định quy hoạch tại phiên họp ngày 25/3/2026. Điểm đáng chú ý là Hội đồng Thẩm định đã cơ bản thống nhất thông qua nội dung quy hoạch, với 5/18 phiếu đồng ý thông qua và 13/18 phiếu đồng ý thông qua có điều kiện, sau khi các ý kiến góp ý được tiếp thu, giải trình.

Theo kết luận của Hội đồng Thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý, cập nhật số liệu về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khả năng đáp ứng của hạ tầng năng lượng, đất đai… để trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt trước ngày 5/4/2026.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là sân bay được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) đầu tiên tại Việt Nam.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý chuyên ngành được yêu cầu rà soát, hoàn thiện phương pháp dự báo nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa thông qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển của khu vực.

“Cần làm rõ hơn vai trò của sân bay này trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và vùng Đông Bắc Bộ; đánh giá tác động đối với phát triển công nghiệp, thương mại; khả năng kết nối với các trung tâm công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, cũng như phương án liên kết với các loại hình vận tải khác” - Chủ tịch Hội đồng Thẩm định yêu cầu.

Trước đó, trong quá trình góp ý hồ sơ quy hoạch, Bộ Tài chính cũng đề nghị cơ quan lập quy hoạch đánh giá cụ thể mức độ khai thác so với công suất thiết kế đã được phê duyệt. Đồng thời, cần phân tích rõ nguyên nhân khiến sản lượng hành khách chưa đạt kỳ vọng trong thời gian qua, qua đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp khả thi cho giai đoạn tới.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, được đưa vào khai thác từ cuối năm 2018. Công trình này được đánh giá có hạ tầng đồng bộ, hiện đại với đường cất, hạ cánh dài 3.600 m, rộng 45 m, đủ khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng như Boeing 787.

Ngoài sân đỗ tàu bay hiện có 7 vị trí (gồm 4 vị trí đỗ gần và 3 vị trí đỗ xa), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn còn có 1 nhà ga hành khách công suất 2,5 triệu lượt khách/năm, 1 khu xử lý hàng hóa đạt 10.000 tấn/năm.

Tuy nhiên, kể từ khi đi vào khai thác thương mại, do tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, hoạt động tại sân bay này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến nay, mức khai thác thực tế tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vẫn rất thấp, chưa đạt 10% công suất thiết kế, khiến hiệu quả đầu tư chưa như kỳ vọng ban đầu.

Chờ “mảnh ghép” hoàn thiện

Tại tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào tháng 3/2026, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, việc hoàn thiện quy hoạch mới được xem là bước đi mang tính nền tảng nhằm tái định vị vai trò của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong mạng lưới hàng không quốc gia.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được định hướng mở rộng đạt công suất 5 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 20 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050. Quy mô này cao gấp 4 lần so với quy hoạch trước đó tại Quyết định số 497/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2018 của Bộ Giao thông - Vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Những chỉ tiêu chính tại Đề án Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thời kỳ 2021 - 2030:

- Cấp sân bay: 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II.

- Công suất: 2,5 triệu lượt hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm.

- Tổng số vị trí đỗ tàu bay: Đạt 8 vị trí đỗ tàu bay khi có nhu cầu.

- Loại tàu bay khai thác: A350, B747, B777, A320/A321 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050:

- Cấp sân bay: 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO) và sân bay quân sự cấp II;

- Công suất: 20 triệu lượt hành khách/năm và 200.000 tấn hàng hóa/năm.

- Tổng số vị trí đỗ tàu bay: Đạt 34 vị trí đỗ tàu bay khi có nhu cầu.

- Loại tàu bay khai thác: A350, B747, B777, A320/A321 và tương đương.

Do đó, việc lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là cần thiết và phải được nghiên cứu ngay từ bây giờ, nhằm đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt.

Ngoài việc bổ sung nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có nhà ga hành khách T2, đường cất, hạ cánh thứ hai bố trí song song với đường băng hiện hữu, cách khoảng 215 m về phía Tây, cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất quy hoạch khu dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay (hangar) với quy mô lớn, giúp sân bay Vân Đồn trở thành trung tâm kỹ thuật hàng không hiện đại của khu vực miền Bắc.

Theo Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch vụ hàng không (AEC) - đơn vị tư vấn lập quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có lợi thế lớn trong việc phục vụ dòng khách du lịch nội địa và quốc tế đến các điểm đến nổi tiếng của Quảng Ninh, đồng thời có khả năng thu hút mạnh mẽ thị trường Đông Bắc Á.

Tuy nhiên, một trong những “nút thắt” lớn hiện nay là việc thiếu các dịch vụ hàng không đồng bộ như nhà ga hàng hóa, cơ sở bảo dưỡng tàu bay, khu chế biến suất ăn và các dịch vụ hậu cần khác. Điều này khiến sân bay chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút các hãng hàng không lớn mở đường bay thường lệ, cũng như chưa thu hút được các nhà đầu tư trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không.

Trong khi đó, theo đánh giá của đơn vị tư vấn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang đứng trước “cơ hội vàng” để bứt phá, nếu được bổ sung đầy đủ các cấu phần còn thiếu trong hệ sinh thái hàng không.

Xét về vị trí địa lý, trong bán kính khoảng 2.000 km, sân bay này có thể kết nối thuận lợi với các trung tâm logistics hàng không lớn của khu vực và thế giới. Từ Vân Đồn, chỉ mất khoảng 1 - 2 giờ bay để tiếp cận các trung tâm kinh tế, du lịch lớn tại Trung Quốc và Đông Nam Á; trong khi khoảng cách 3 - 4 giờ bay có thể kết nối tới các đô thị lớn như Bắc Kinh, Seoul, Tokyo hay Dubai.

Đây là lợi thế quan trọng để phát triển các đường bay quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu du lịch và thương mại khu vực đang phục hồi mạnh sau đại dịch.

Để đón đầu quy hoạch, vào cuối tháng 10/2025, Tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay Hồng Kông (HAECO) và Công ty TNHH VinaCapital Holdings để nghiên cứu đầu tư cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì tàu bay tại Vân Đồn, với tổng vốn dự kiến lên tới 360 triệu USD.

“Đây sẽ là “mảnh ghép” quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không tại Vân Đồn, từ đó nâng cao năng lực khai thác, thu hút các hãng hàng không và doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật” - đại diện Cục Hàng không Việt Nam nhận định./.

Quảng Ninh siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

Quảng Ninh siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ đồng

Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ đồng

Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

(TBTCO) - BIM Land (Thành viên Tập đoàn BIM) vừa chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện này đánh dấu hiện diện của BIM Group trong bản đồ thị trường bất động sản phía Nam. Ngoài bất động sản, hệ sinh thái của BIM Group còn dựa thêm trên 3 trụ cột chính.
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

(TBTCO) - Ngày 2/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Trong năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.
Công nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Công nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Bước vào năm 2026 với nền tảng kinh tế vững chắc hơn và cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng, Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất dựa trên chi phí sang mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị.
Tây Ninh: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được phép tăng thêm gần 157 ha

Tây Ninh: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được phép tăng thêm gần 157 ha

(TBTCO) - Ngày 1/4/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư tại địa phương.
45 triệu thửa đất chưa có dữ liệu: Áp lực hoàn thành trong 2026

45 triệu thửa đất chưa có dữ liệu: Áp lực hoàn thành trong 2026

(TBTCO) - Khoảng 45 triệu thửa đất trên cả nước vẫn chưa được đưa vào hệ thống dữ liệu, trong khi gần 37 triệu thửa khác cần tiếp tục làm sạch, cập nhật. Đây đang là “nút thắt” lớn nhất trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - nền tảng quan trọng cho quản lý nhà nước và chuyển đổi số.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn