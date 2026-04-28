Đại hội đồng cổ đông ABBank: Tận dụng "lương khô" và nguồn thu mới, nhắm đỉnh lãi kỷ lục 4.500 tỷ đồng

Tín dụng tăng 9%, tổng tài sản sát ngưỡng 300.000 tỷ đồng

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã Ck: ABB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và lộ trình niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Tổng số cổ đông của ABBank là 20.891 cổ đông. Tại thời điểm khai mạc đại hội, có 174 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho khoảng 865,4 triệu cổ phần, tương ứng 83,607% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026, Tổng Giám đốc ABBank Lê Mạnh Hùng nêu rõ, ABBank ưu tiên nguồn vốn cho hoạt động bán lẻ, xác định bán lẻ là trụ cột tăng trưởng chủ đạo, hướng tới mục tiêu thu nhập từ hoạt động bán lẻ chiếm khoảng 70% tổng thu nhập trong những năm tới.

Kiểm soát nợ xấu dưới 1,5% Theo kế hoạch, năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2025. Cùng với đó, dư nợ tín dụng tăng 9% lên 138.930 tỷ đồng. Một trong những điểm đáng chú ý là ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, cho thấy định hướng tăng trưởng đi kèm kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Về kế hoạch năm 2026, ABBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 291.000 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước; huy động từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) dự kiến tăng 53%, lên 247.417 tỷ đồng.

Nền tảng cho kế hoạch tham vọng này đến từ kết quả kinh doanh năm 2025, với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc.

Với việc thiết lập kế hoạch sớm và thực thi quyết liệt, thông tin từ đại hội cũng cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của ABBank đã đạt 1.500 tỷ đồng.

Tiếp tục chào bán cổ phiếu tăng vốn lên 20.000 tỷ đồng, ABB sẵn sàng lên HOSE

Một nội dung chiến lược khác được Đại hội thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ, tạo trụ cột tài chính vững chắc cho giai đoạn bứt tốc.

Trước đó, ngày 3/3/2026, ABBank đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (30%) và phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên (5%) theo chương trình ESOP, qua đó, nâng vốn điều lệ từ 10.350,4 tỷ đồng lên 13.972 tỷ đồng.

Với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông đã nộp tiền mua hơn 184 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 1.845 tỷ đồng, đạt gần 59% tổng lượng chào bán. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và phần lẻ quyền mua (hơn 126 triệu cổ phiếu), tiếp tục được bán cho 24 cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

ABBank dự kiến tăng thêm 6.112 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng thông qua 2 đợt. Trình bày phương án tăng vốn điều lệ, ông Nguyễn Danh Lương - Thành viên Hội đồng Quản trị ABBank nêu rõ, kế hoạch được chia thành hai đợt.

Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ 13.972 tỷ đồng lên 20.084,8 tỷ đồng, tức tăng 6.112 tỷ đồng so với đợt gần nhất. Đây sẽ là đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử của ABBank.

Đợt 1 phát hành hơn 209,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, dự kiến triển khai trong quý II/2026, qua đó tăng vốn gần 2.096 tỷ đồng.

Đợt 2 chào bán 321 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong quý IV/2026 sau khi hoàn tất đợt 1. Cùng với đó, phát hành hơn 80 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho nhân viên với tỷ lệ 5%, dự kiến triển khai vào quý I/2027.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu ABB từ UPCoM sang HOSE, phiên giao dịch đầu tiên dự kiến thực hiện vào quý IV/2026. Việc chuyển sàn HOSE không chỉ tăng cường uy tín khi nâng tầm minh bạch, mà còn giúp ABBank tiếp cận dòng vốn trung - dài hạn, đưa cổ phiếu ABB vào “tầm ngắm” của các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài.

Tận dụng “lương khô” từ xử lý nợ xấu, mở rộng nguồn thu

Tại đại hội, cổ đông của ABBank đặc biệt quan tâm đến động lực tăng trưởng lợi nhuận năm 2026; đẩy mạnh các nguồn thu ngoài lãi trong bối cảnh hạn chế room tín dụng toàn ngành. Bên cạnh đó, các vấn đề khác cũng được đặt ra như kiểm soát nợ xấu và chất lượng tài sản, cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn như thế nào để đảm bảo hiệu quả khi huy động tăng mạnh hơn tín dụng; khả năng hấp thụ các đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, cổ đông cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí, gắn ESOP với hiệu suất, đồng thời quan tâm tới tác động của việc thay đổi nhận diện thương hiệu và nhân sự cấp cao tới chiến lược và năng lực quản trị của ngân hàng.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2026, Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là đột phá, sáng tạo và hiệu quả. “Nguồn “lương khô” từ xử lý nợ xấu được Chủ tịch cũng như Hội đồng Quản trị quyết liệt đề nghị Ban điều hành triển khai ngay từ đầu năm và làm sát sao, quyết liệt, sáng tạo và linh hoạt hơn” - Chủ tịch ABBank nhấn mạnh.

Trả lời cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cho biết, năm 2026, ABBank trình ĐHĐCĐ kế hoạch lợi nhuận 4.500 tỷ đồng.

Với quy mô hiện tại, dư nợ khoảng 127.000 tỷ đồng và dự kiến tăng trưởng tín dụng khoảng 9%, Tổng Giám đốc ABBank thẳng thắn nhìn nhận, mục tiêu 4.500 tỷ đồng là rất thách thức và để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự sáng tạo, đột phá. Tuy nhiên, kỳ vọng của ABBank không chỉ dừng ở 4.500 tỷ đồng, mà còn hướng tới mức cao hơn.

Bên cạnh đó, theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, ABBank hiện có hơn 40.000 tỷ đồng hoạt động trên thị trường liên ngân hàng với mức sinh lời 8 - 9%, trong khi cho vay thị trường 1 với các tập đoàn lớn khó đạt trên 5%, cho thấy dư địa tối ưu hiệu quả vốn.

Về các nguồn thu tiềm năng, ngân hàng đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 100.000 thẻ tín dụng năm 2026, kỳ vọng thu khoảng 100 tỷ đồng phí thường niên nhờ nền tảng 2,5 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, ABBank tập trung vào sản phẩm dài hạn như: đầu tư cho giáo dục, bảo hiểm hưu trí... Đây vừa là nguồn thu phí, vừa giúp huy động vốn dài hạn với chi phí hợp lý, tạo khác biệt trên thị trường.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ về lý do trở lại làm Chủ tịch ABBank, ông Vũ Văn Tiền bày tỏ, ABBank phát triển bền vững, duy trì sự phát triển đều đều nhiều năm, nhưng để bứt phá, cần thay đổi tư duy. “Ngân hàng chúng ta tầm trung, tầm vừa, cơ thể nhỏ gọn hơn, vận động linh hoạt hơn, có cơ chế thích ứng tốt hơn và quan trọng nhất là tư duy sáng tạo” - ông Tiền ví von.

Ban Lãnh đạo ABBank kỳ vọng, năm 2026 sẽ đạt những kết quả vượt trội, nâng cao uy tín, gia tăng giá trị cho cổ đông và cải thiện giá cổ phiếu./.