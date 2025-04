(TBTCO) - Năm 2025, Ngân hàng ABBank đặt mục tiêu tái lập thời kỳ tăng trưởng đỉnh cao với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.800 tỷ đồng, tăng 131% so với 2024. Ngân hàng tập trung kiểm soát nợ xấu dưới 3%, tối ưu hóa chi phí, tái cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank - Mã Ck: ABB) vừa công bố các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4 tại toà nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Hội đồng Quản trị dự kiến trình cổ đông thông qua một số nội dung như: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; kế hoạch kinh doanh năm 2025; tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2024; miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Tăng trưởng lợi nhuận kỷ lục, đưa ABBank trở lại thời kỳ đỉnh cao Ngân hàng ABBank đặt mục tiêu trong năm 2025 đạt lợi nhuận trước thuế 1.800 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2024 và đưa ABBank quay về thời kỳ tăng trưởng đỉnh cao như năm 2021. Tổng tài sản dự kiến đạt 200 nghìn tỷ đồng, tăng 13%. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 127.810 tỷ đồng, tăng 16%, phù hợp với cơ chế điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ngân hàng cũng đặt kế hoạch huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá lên 115.458 tỷ đồng, tăng 5%.

Đáng chú ý, ngân hàng cũng đặt mục tiêu kéo giảm tỷ lệ nợ xấu dưới 3% năm 2025, từ mức 3,74% (quy mô nợ xấu nhóm 3-5 trên tổng dư nợ) vào cuối năm 2024.

Theo đó, ABBank sẽ tăng cường giám sát chất lượng tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng một cách chặt chẽ, theo dõi chi tiết từng phân khúc khách hàng và từng đơn vị kinh doanh với tần suất hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Điều này nhằm đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo kiểm soát nợ xấu và tối ưu hóa chi phí dự phòng.

Đồng thời, ngân hàng sẽ triển khai hệ thống cảnh báo sớm thông qua việc theo dõi hiện trạng, xu hướng rủi ro của danh mục tín dụng, xây dựng mô hình dự báo khả năng chuyển nợ xấu và phân tích đa chiều rủi ro danh mục theo từng tháng.

Về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2024, theo tờ trình của Hội đồng quản trị, lợi nhuận sau thuế 2024 của ABBank là 627,2 tỷ đồng; sau khi trích quỹ, lợi nhuận còn lại của năm 2024 là 470 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối hiện là 2.311 tỷ đồng.

Ngân hàng ABBank hướng tới lợi nhuận năm 2025 đạt 1.800 tỷ đồng. Ảnh: T.L

Hội đồng quản trị đề nghị chưa phân phối số lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2024 sau khi trích lập các quỹ nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch chiến lược, tạo tích luỹ nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai.

Trước đó, năm 2024, tổng tài sản của ABBank vượt kế hoạch đề ra 4% và tăng 9,04% so với năm 2023; trong khi đó, tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 110.099 tỷ đồng, tăng 7,5% và huy động 109.960 tỷ đồng, giảm 4,9%, tiệm cận mục tiêu. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 779 tỷ đồng, dù vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 51,7% so với năm trước, song chỉ đạt gần 78% kế hoạch.

Theo lãnh đạo ABBank, kết quả lợi nhuận của ngân hàng năm 2024 chưa đạt kế hoạch đề ra có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, phải kể đến là nợ xấu phát sinh tăng đẩy chi phí trích lập dự phòng lên cao là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sụt giảm lợi nhuận; hiệu quả hoạt động của bộ máy còn hạn chế; năng lực xây dựng, tổ chức thực thi các giải pháp kinh doanh và kiểm soát rủi ro còn nhiều bất cập, hạn chế…

Về kết quả kinh doanh của công ty con, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình (ABBA): đạt mức lợi nhuận trước thuế 36,32 tỷ đồng, đạt 92,4% so với kế hoạch 2024. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ ABBA (ABBAS) - Công ty thuộc sở hữu gián tiếp của ABBank thông qua ABBA đạt mức lợi nhuận trước thuế 2,84 tỷ đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch 2024.

Về cơ cấu cổ đông, Malayan Banking Berhad (Maybank) là cổ đông nước ngoài sở hữu 16,394% vốn cổ phần, chiếm tỷ trọng lớn nhất tại ABBank. Đối với các cổ đông cá nhân, bà Vũ Thị Hải Yến nắm giữ nhiều cổ phần ABBank nhất, hơn 43,8 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,23%; Vũ Văn Hậu 1,96%...

Cũng tại đại hội, ngân hàng ABBank sẽ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông John Chong Eng Chuan do Malayan Banking Berhad (Maybank) có văn bản gửi ABBank; đồng thời, miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Trần Bá Vinh. Đại hội cũng tiến hành bầu ông Syed Ahmad Taufik Albar làm thành viên Hội đồng quản trị và ông Trịnh Thanh Hải làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị./.