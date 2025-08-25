Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy phát triển nông nghiệp số và tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Một dự án mới nhằm thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng xanh và số hóa do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) tài trợ sẽ được thực hiện tại Tây Bắc, trị giá 2,1 triệu AUD (khoảng 35 tỷ đồng).

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) và Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã đồng tổ chức cuộc đối thoại đối tác với mục tiêu làm mới mối quan hệ hợp tác lâu năm, tập trung trao đổi về các ưu tiên nghiên cứu từ phía Việt Nam.

Đại diện ACIAR và Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký thỏa thuận song phương về dự án mới hỗ trợ nông dân Tây Bắc. Ảnh: ĐSQ Australia

Hai bên đã họp mặt tại Sydney vào cuối tuần qua để đưa ra các định hướng nghiên cứu trong thời gian tới. Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết dự án mới nhằm thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Dự án hợp tác song phương mới do ACIAR tài trợ với tên gọi “Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng” kéo dài 4 năm, trị giá 2,1 triệu AUD (khoảng 35 tỷ đồng).

Viện Nghiên cứu Rau quả (FAVRI), Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng cây trồng của Australia (AHR) thực hiện.

Dự án sẽ sẽ tập trung vào chuyển đổi số trong chuỗi xoài và thanh long do các hộ nông dân nhỏ ở vùng Tây Bắc Việt Nam trồng, hỗ trợ nông dân Tây Bắc tiếp cận các thị trường chất lượng cao và nâng cao vị thế của trái cây Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Dự án là một phần quan trọng của chương trình ACIAR tại Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 18,6 triệu AUD trong 5 năm tới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác: “Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Australia nói chung và ACIAR nói riêng để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, phát huy tối đa lợi thế của cả Australia và Việt Nam”.

GS. Wendy Umberger - Tổng Giám đốc Điều hành của ACIAR cho biết: “Chúng tôi vui mừng chứng kiến sự hợp nhất trong công tác quản lý hai lĩnh vực môi trường và nông nghiệp, điều này sẽ giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề thách thức một cách toàn diện hơn. ACIAR cam kết sẽ hỗ trợ các sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, từ việc xác định các nhu cầu nghiên cứu cho tới phát triển các dự án mới tại Việt Nam, phục vụ cho lợi ích của nhân dân Việt Nam”./.