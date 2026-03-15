Ngày 15/3: Giá bạc trong nước và thế giới giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (15/3) giảm mạnh do chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên, lãi suất Mỹ cao và những bất ổn địa chính trị toàn cầu. Trong nước, giá bạc suy giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.599.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.628.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 80,47 USD/ounce, giảm 3,77 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay giảm mạnh do chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.022.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.115.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước suy giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.599.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.628.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.601.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.634.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.116.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.122.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 15/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.599.000 2.628.000 2.601.000 2.634.000 1 kg 69.295.000 70.093.000 69.347.000 70.244.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.606.000 2.636.000 2.608.000 2.638.000 1 kg 69.501.000 70.305.000 69.543.000 70.356.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 80,47 USD/ounce, giảm 3,77 USD so với ngày 14/3.

Giá bạc vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động, khi tâm lý ưa rủi ro của nhà đầu tư thay đổi liên tục cùng với đà tăng của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis từ FX Empire, thị trường bạc trong tuần qua ghi nhận biên độ dao động khá rộng. Có thời điểm giá leo lên vùng khoảng 90 USD/ounce, nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh xuống quanh ngưỡng 80 USD/ounce.

Ngoài biến động của đồng USD, chuyên gia của FX Empire cũng chỉ ra rằng mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tại Mỹ đang gây sức ép đáng kể lên thị trường kim loại quý. Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị trên thế giới cũng khiến dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn. Dù bạc đôi khi được xem là tài sản phòng vệ, song trong hệ thống kim loại quý, vai trò trú ẩn của bạc vẫn thường đứng sau vàng.

