Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo châu Á giảm do nhu cầu suy yếu

Thị trường nông sản thế giới tuần qua ghi nhận những diễn biến trái ngược. Trong khi thị trường gạo châu Á chịu áp lực giảm giá do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào, thì tại Mỹ, giá lúa mì lại tăng phiên thứ ba liên tiếp do lo ngại về thời tiết khô hạn.

Ảnh minh họa: Reuters

Thị trường gạo châu Á

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần qua chịu áp lực giảm giá ở hầu hết các nước xuất khẩu lớn.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm ổn định ở mức 348 - 353 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức giá 344 - 350 USD/tấn. Mặc dù nguồn cung dồi dào, các nhà xuất khẩu cho biết việc chốt các đơn hàng mới đang chậm lại.

Theo 5 nhà xuất khẩu lớn, hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ - vốn chiếm hơn 40% thương mại gạo toàn cầu - đang bị ảnh hưởng do căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu xuống thang. Tình hình xung đột đã đẩy chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hải tăng vọt, đặc biệt là các tuyến đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 355 - 360 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 360 - 365 USD/tấn của tuần trước. Một nhà giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh cho biết giá giảm do nguồn cung trong nước đang tăng lên nhờ vụ thu hoạch Đông Xuân đang diễn ra, trong khi nhu cầu bên ngoài vẫn yếu.

Còn giá gạo tấm 5% của Thái Lan cũng đã giảm từ mức 380 USD/tấn tuần trước xuống còn 370 USD/tấn sau khi đồng Baht yếu đi. Các nhà giao dịch cho biết dù trong bối cảnh xung đột, nhu cầu tích trữ lương thực không cao do gạo Ấn Độ có giá rẻ và nguồn cung dồi dào hơn. Khách hàng chủ yếu của Thái Lan hiện là các khách hàng truyền thống.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) của Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần, trong đó lúa mì ghi nhận đà tăng giá ấn tượng.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá lúa mì giao tháng 5/2026 tăng 15,25 xu lên 6,1375 USD/bushel. Trong khi đó, giá ngô cùng kỳ hạn tăng 4,75 xu lên 4,6725 USD/bushel. Ngược lại, giá đậu tương giảm 2 xu còn 12,2525 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Giới quan sát nhận định giá lúa mì tăng mạnh do lo ngại về điều kiện khô hạn tại vành đai lúa mì của Mỹ đang đe dọa sự phát triển của cây trồng vụ Đông, bên cạnh các hoạt động mua vào mang tính kỹ thuật như biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Giá ngô tương lai ghi nhận đà tăng khi diện tích gieo trồng tại Mỹ nhiều khả năng sẽ giảm trong vụ xuân này. Khi chi phí đầu vào như phân bón tăng cao, nông dân có thể ưu tiên các loại cây trồng như đậu tương, qua đó làm giảm nguồn cung ngô tiềm năng. Đồng thời, thị trường cũng được củng cố bởi giá dầu thô đang giao dịch gần mức cao nhất bốn năm. Do ngô là nguyên liệu chính để sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol, nên giá dầu thô cao hơn sẽ làm tăng nhu cầu đối với loại nhiên liệu này và tạo tác động tích cực đến giá ngô.

Trong khi đó, đậu tương chịu áp lực điều chỉnh sau khi đã giao dịch ở mức cao nhất gần hai năm. Yếu tố chính ảnh hưởng tới nông sản này là khả năng diện tích gieo trồng gia tăng khi người nông dân có thể chuyển từ ngô sang đậu tương để giảm chi phí. Ngoài ra, tâm lý thận trọng cũng bao trùm thị trường trước thềm các cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thị trường cà phê thế giới

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 giảm 170 USD xuống còn 3.455 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cùng kỳ hạn cũng giảm 150 USD xuống còn 6.290 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá cà phê Robusta trên sàn London đã mất hơn 8%.

Theo các chuyên gia, xu hướng giảm giá đến từ dự báo Brazil sẽ có một vụ mùa bội thu và lượng xuất khẩu cà phê cao của Việt Nam.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên cũng giảm theo đà thế giới, rời khỏi mốc 94.000 đồng/kg. Đáng chú ý, một báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Toast (Mỹ) cho thấy người tiêu dùng tại Mỹ - thị trường tiêu thụ số 1 thế giới - đang thay đổi thói quen để ứng phó với giá cao, chẳng hạn như giảm uống cà phê pha phin và chuyển sang các loại đồ uống thay thế./.