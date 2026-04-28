Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

08:29 | 28/04/2026
Giá tiêu bước vào tuần cuối tháng 4 với trạng thái tương đối ổn định, khi giá trong nước đi ngang. Trong khi đó, giá cà phê duy trì xu hướng tăng trên thị trường thế giới trong 2 tuần liên tiếp, khi tồn kho giảm và chi phí vận chuyển leo thang.
Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước giữ ổn định

Theo khảo sát sáng 28/4, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg, gần như không thay đổi so với ngày trước đó.

Trong đó, Đắk Lắk vẫn là địa phương dẫn đầu về giá với mức 142.000 đồng/kg. Theo sau là Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) với 141.000 đồng/kg. Các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai cùng duy trì mức 140.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Gia Lai tiếp tục ghi nhận mức giá thấp nhất, ở 138.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang phản ánh tâm lý thận trọng của cả người mua lẫn người bán trong giai đoạn nghỉ lễ. Hoạt động giao dịch nhìn chung trầm lắng hơn so với những tuần trước, khi nhiều doanh nghiệp và thương lái tạm ngưng hoặc giảm nhịp độ mua bán.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 7.007 USD/tấn, không thay đổi so với phiên gần nhất.

Các quốc gia sản xuất lớn khác cũng không ghi nhận biến động đáng kể. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ mức 6.000 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia ổn định ở 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia duy trì ở 9.231 USD/tấn, còn giá tiêu trắng tại Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay duy trì xu hướng tăng trên thị trường thế giới trong 2 tuần liên tiếp. Ảnh minh họa

Ghi nhận trong sáng nay 28/4, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên không có biến động so với phiên trước, tiếp tục dao động ổn định quanh ngưỡng 87.500 - 88.000 đồng/kg. Mặt bằng giá trung bình toàn vùng hiện neo ở mức 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua vẫn duy trì ở mức 88.000 đồng/kg; tại khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), mức giá cũng ghi nhận ổn định ở ngưỡng tương tự; trong khi đó tại Lâm Đồng, giá cà phê đứng ở mức thấp nhất vùng là 87.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng kể. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng mạnh 6,7% (tương đương 220 USD/tấn), lên mức 3.483 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 6,5% (209 USD/tấn), đạt 3.403 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 3,7% (10,7 US cent/pound), lên 294,9 US cent/pound. Hợp đồng cùng kỳ hạn khác tăng 4,5% (12,2 US cent/pound), đạt 285,1 US cent/pound.

Theo Bloomberg, giá cà phê tăng liên tiếp trong hai tuần qua chủ yếu do lo ngại xung đột tại Trung Đông khiến chi phí vận chuyển tiếp tục duy trì ở mức cao, đồng thời lượng tồn kho tại các sàn giao dịch đang giảm nhanh./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
