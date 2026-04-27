Giải ngân vốn đầu tư công: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu để tăng trưởng hai con số

Điểm sáng từ các bộ, địa phương giải ngân vượt trung bình

Báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 vừa tổ chức cho thấy, tính đến ngày 15/4/2026, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 127.390,6 tỷ đồng, tương đương 12,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng biểu dương, có 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước (12,6%) trở lên bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương; Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; TP. Hà Nội; Lạng Sơn; TP. Hải Phòng; Cà Mau; Điện Biên; Thái Nguyên; Quảng Ninh...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số đã nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư công.

Thủ tướng lưu ý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công theo đúng Kết luận số 18-KL/TW.

Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tại hội nghị, một số địa phương, bộ, ngành được giao kế hoạch vốn lớn, với tỷ lệ giải ngân cao đã chia sẻ những kinh nghiệm quý và đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tại hội nghị.

Ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, năm 2026, Hà Nội được giao gần 126.000 tỷ đồng vốn đầu tư công; đồng thời, thành phố chủ động giao bổ sung, nâng tổng quy mô lên khoảng 156.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt khoảng 800.000 tỷ đồng, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, Hà Nội xác định đầu tư công sẽ đóng vai trò dẫn dắt, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế của Thành phố.

“Chúng tôi cũng đặt ra vấn đề không chỉ giải ngân nhanh, mà nguồn vốn đầu tư công phải được phân bổ đúng trọng tâm và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, bảo đảm đúng chất lượng công trình, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Từ đó, góp phần trực tiếp cho tăng trưởng của Thành phố, nhất trong giai đoạn chúng ta xác định tăng trưởng hai con số” - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm, Hà Nội tập trung cao độ vào công tác giải ngân, xây dựng lộ trình cụ thể, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ giải ngân trong 3 quý đầu năm, tức đến tháng 9/2026, nhằm tạo dư địa tiếp tục thu hút các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Với quyết tâm cao, Hà Nội đã giải ngân trên 30.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 25,7% kế hoạch Thủ tướng giao. Cùng với tiến độ giải ngân nhanh, theo ông Thắng, nhiều dự án, công trình cũng được đẩy nhanh và ghi nhận chuyển biến rõ nét, đặc biệt là các dự án liên vùng, liên tỉnh như: Vành đai 4 vùng Thủ đô phấn đấu hoàn thành trong năm 2027; các dự án vượt sông Hồng, gồm 7 cây cầu, cũng được triển khai với tốc độ rất nhanh...

Bộ Quốc phòng cũng đã giải ngân được 23% vốn được giao, thuộc nhóm các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thông tin tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các nội dung, triển khai xử lý dứt điểm các khâu trong công tác phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức giải ngân, đồng thời ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến mặt bằng, cũng như các dự án trọng điểm tại các địa bàn như: Điện Biên, Cà Mau...

Loạt giải pháp hướng tới giải ngân 100%

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt mục tiêu 100%, đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương kiến nghị hàng loạt giải pháp.

Theo đó, về công tác phân bổ kế hoạch vốn, Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần khẩn trương phân bổ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 theo quy định, đặc biệt là các đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn. Kịp thời điều chuyển vốn nội bộ từ các dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định. Đồng thời, đề xuất phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương năm 2026 đến ngày 15/5/2026 chưa phân bổ chi tiết và gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/5/2026 để tổng hợp.

Cải cách thủ tục đầu tư công, lấy hiệu quả làm thước đo Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công theo hướng tinh gọn, minh bạch và lấy hiệu quả làm thước đo, nhằm rút ngắn triệt để thời gian chuẩn bị và triển khai dự án, giảm chi phí tuân thủ cho các chủ thể tham gia. Rà soát cắt giảm tối đa các khâu trung gian, thủ tục chồng chéo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, bảo đảm xử lý hồ sơ nhanh chóng, công khai và đúng hạn trên hệ thống. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

Để tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung nguyên nhiên vật liệu, các bộ, địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý điều hành giá nguyên nhiên vật liệu, kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Bộ Xây dựng chủ động đôn đốc phối hợp với địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, dự báo biến động giá cả để kịp thời xử lý và Bộ Công thương đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Về công tác giải phóng mặt bằng, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ nút thắt điểm nghẽn và tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với các công trình dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các địa phương chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trong khi điều kiện thời tiết đang thuận lợi. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án chiến lược trọng điểm, nhất là đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc...

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao hơn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.