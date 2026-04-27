Tài chính

Giải ngân vốn đầu tư công: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu để tăng trưởng hai con số

Ánh Tuyết

13:59 | 27/04/2026
(TBTCO) - Nhiều bộ, ngành, địa phương giải ngân vượt mức bình quân cả nước (12,6%), với nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Trước yêu cầu tăng tốc đầu tư công, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp, tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Điểm sáng từ các bộ, địa phương giải ngân vượt trung bình

Báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 vừa tổ chức cho thấy, tính đến ngày 15/4/2026, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 127.390,6 tỷ đồng, tương đương 12,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng biểu dương, có 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước (12,6%) trở lên bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương; Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; TP. Hà Nội; Lạng Sơn; TP. Hải Phòng; Cà Mau; Điện Biên; Thái Nguyên; Quảng Ninh...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số đã nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư công.

Thủ tướng lưu ý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công theo đúng Kết luận số 18-KL/TW.

Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tại hội nghị, một số địa phương, bộ, ngành được giao kế hoạch vốn lớn, với tỷ lệ giải ngân cao đã chia sẻ những kinh nghiệm quý và đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tại hội nghị.

Ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, năm 2026, Hà Nội được giao gần 126.000 tỷ đồng vốn đầu tư công; đồng thời, thành phố chủ động giao bổ sung, nâng tổng quy mô lên khoảng 156.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt khoảng 800.000 tỷ đồng, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, Hà Nội xác định đầu tư công sẽ đóng vai trò dẫn dắt, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế của Thành phố.

“Chúng tôi cũng đặt ra vấn đề không chỉ giải ngân nhanh, mà nguồn vốn đầu tư công phải được phân bổ đúng trọng tâm và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, bảo đảm đúng chất lượng công trình, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Từ đó, góp phần trực tiếp cho tăng trưởng của Thành phố, nhất trong giai đoạn chúng ta xác định tăng trưởng hai con số” - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm, Hà Nội tập trung cao độ vào công tác giải ngân, xây dựng lộ trình cụ thể, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ giải ngân trong 3 quý đầu năm, tức đến tháng 9/2026, nhằm tạo dư địa tiếp tục thu hút các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Với quyết tâm cao, Hà Nội đã giải ngân trên 30.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 25,7% kế hoạch Thủ tướng giao. Cùng với tiến độ giải ngân nhanh, theo ông Thắng, nhiều dự án, công trình cũng được đẩy nhanh và ghi nhận chuyển biến rõ nét, đặc biệt là các dự án liên vùng, liên tỉnh như: Vành đai 4 vùng Thủ đô phấn đấu hoàn thành trong năm 2027; các dự án vượt sông Hồng, gồm 7 cây cầu, cũng được triển khai với tốc độ rất nhanh...

Bộ Quốc phòng cũng đã giải ngân được 23% vốn được giao, thuộc nhóm các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thông tin tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các nội dung, triển khai xử lý dứt điểm các khâu trong công tác phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức giải ngân, đồng thời ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến mặt bằng, cũng như các dự án trọng điểm tại các địa bàn như: Điện Biên, Cà Mau...

Loạt giải pháp hướng tới giải ngân 100%

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt mục tiêu 100%, đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương kiến nghị hàng loạt giải pháp.

Theo đó, về công tác phân bổ kế hoạch vốn, Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần khẩn trương phân bổ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 theo quy định, đặc biệt là các đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn. Kịp thời điều chuyển vốn nội bộ từ các dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định. Đồng thời, đề xuất phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương năm 2026 đến ngày 15/5/2026 chưa phân bổ chi tiết và gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/5/2026 để tổng hợp.

Cải cách thủ tục đầu tư công, lấy hiệu quả làm thước đo

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công theo hướng tinh gọn, minh bạch và lấy hiệu quả làm thước đo, nhằm rút ngắn triệt để thời gian chuẩn bị và triển khai dự án, giảm chi phí tuân thủ cho các chủ thể tham gia. Rà soát cắt giảm tối đa các khâu trung gian, thủ tục chồng chéo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, bảo đảm xử lý hồ sơ nhanh chóng, công khai và đúng hạn trên hệ thống.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

Để tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung nguyên nhiên vật liệu, các bộ, địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý điều hành giá nguyên nhiên vật liệu, kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Bộ Xây dựng chủ động đôn đốc phối hợp với địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, dự báo biến động giá cả để kịp thời xử lý và Bộ Công thương đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Về công tác giải phóng mặt bằng, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ nút thắt điểm nghẽn và tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với các công trình dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các địa phương chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trong khi điều kiện thời tiết đang thuận lợi. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án chiến lược trọng điểm, nhất là đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc...

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao hơn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

giải ngân vốn đầu tư công nhiệm vụ chính trị trọng tâm tăng trưởng 2 con số tăng tốc đầu tư công

Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Phân bổ vốn đầu tư công: Không thể để dòng tiền “đứng ngoài” nền kinh tế

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

(TBTCO) - Do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ tháng 3/2026 bởi ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông và tác động lan tỏa đến giá cước vận chuyển, chi phí logistics và các hàng hóa thiết yếu khác, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%; 5% và 5,5%.
Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

(TBTCO) - Với nhu cầu phát triển hạ tầng rất lớn trong giai đoạn tới, việc phát huy vai trò trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn cho các dự án đối tác công - tư (PPP), đang trở thành hướng đi quan trọng, nhằm mở rộng nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá tăng hiệu quả quản lý dự trữ nhà nước

(TBTCO) - Tiếp nối kết quả đã đạt, năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Với nhiều giải pháp mới, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và cách làm linh hoạt, Cục Dự trữ Nhà nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy…, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lĩnh vực dự trữ nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Phổ biến quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị phổ biến nội dung mới của Quyết định số 586/QĐ-BTC về quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính.
Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

(TBTCO) - Việc ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) và các tổ chức khoa học công nghệ được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tăng cường liên kết trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Kinh tế số “chìa khóa” tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

(TBTCO) - Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng truyền thống dần thu hẹp, kinh tế số được xác định là động lực trung tâm giúp Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng dựa trên công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực thực sự, cần những đột phá về thể chế, công nghệ và năng lực doanh nghiệp.
Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%

(TBTCO) - Tổng số vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm tới là khoảng 8,22 triệu tỷ đồng, gấp 2,71 lần số ước giải ngân giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, tổng số dự án sẽ giảm 30% và hệ số ICOR được phấn đấu kéo giảm còn 4,5 - 4,8
Kéo giảm ICOR: Nâng chất tăng trưởng từ đầu tư công

(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, để cải thiện hệ số sử dụng vốn (ICOR), cần tái cơ cấu đầu tư công theo hướng có trọng tâm, tránh dàn trải, đồng thời bảo đảm cân đối vĩ mô. Đầu tư công phải đóng vai trò “vốn mồi” để cùng khu vực tư nhân kéo giảm ICOR, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chuyển dịch tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

Xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập: Chuyển từ giải quyết tồn đọng sang kích hoạt giá trị sử dụng

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Tổ trưởng Tổ công tác về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Bức tranh đa sắc kết quả kinh doanh khối công ty chứng khoán

Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

