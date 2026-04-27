Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 27/4, mở đầu tuần mới, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.113 đồng/USD, đi ngang so với cuối tuần trước do trùng kỳ nghỉ lễ. Đồng thời, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được giữ nguyên. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.650 - 26.700 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy phiên cuối tuần, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD ở mức 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 8 đồng cả hai chiều; tương tự tại BIDV ở mức 26.138 - 26.368 VND/USD, tăng 8 đồng. Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh hơn ở chiều mua vào như Techcombank lên 26.163 - 26.368 VND/USD, tăng 31 đồng mua vào và 8 đồng bán ra, cho thấy nhu cầu USD có dấu hiệu cải thiện nhẹ. Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối tuần (ngày 24/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Ngược lại, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, EUR ở mức 30.017 - 31.600 VND/EUR, giảm 20 đồng; tại BIDV xuống 30.326 - 31.616 VND/EUR, giảm 52 đồng.

Đối với tỷ giá GBP, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế. Tại Vietcombank, GBP ở mức 34.607 - 36.076 VND/GBP, giảm 36 - 37 đồng; tại BIDV xuống 34.927 - 36.021 VND/GBP, giảm 49 - 51 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - phiên đầu tuần ghi nhận ở mức 98,61 điểm, tăng 0,08% so với phiên trước, cho thấy đồng bạc xanh đang nhích lên nhẹ, dù mức tăng vẫn khá thận trọng.

Diễn biến này tương đối phù hợp với biến động của các cặp tỷ giá chính khi USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,854, tăng 0,11%; tỷ giá USD/GBP đạt 0,74, tăng 0,13%; tỷ giá USD/JPY lên 159,51, tăng 0,08%.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa đạt được tiến triển đáng kể trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Đồng thời, lưu lượng vận chuyển qua Eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Trong bối cảnh đó, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng hơn 2%, lên mức 101,34 USD/thùng.