Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê áp sát 90.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên, tiếp tục tăng từ 1.400 - 1.500 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên dao động trong khoảng 88.700 - 89.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đông) tăng mạnh nhất, thêm 1.500 đồng/kg, lên 89.500 đồng/kg, cao nhất cả nước. Đắk Lắk và Gia Lai cũng đồng loạt tăng 1.500 đồng/kg, đạt mức 89.300 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng nhẹ hơn, khoảng 1.400 đồng/kg, lên mức 88.700 đồng/kg. Dù mức tăng không quá đột biến như thị trường thế giới, nhưng xu hướng đi lên rõ rệt cho thấy thị trường nội địa đang phản ánh sự cải thiện về kỳ vọng giá.

Việc giá cà phê tiến sát mốc 90.000 đồng/kg cũng cho thấy tâm lý giữ hàng của nông dân đang gia tăng, trong bối cảnh nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 3,03% (103 USD/tấn), lên 3.507 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 2,79%, đạt 3.421 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 3,87%, lên mức 300,35 US cent/pound, lần đầu tiên vượt mốc 3 USD/pound kể từ cuối tháng 3. Hợp đồng cùng kỳ hạn khác cũng tăng 3,57%, đạt 288,35 US cent/pound.

Giá tiêu giảm từ 500 - 2.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu hôm nay giảm phiên thứ hai liên tiếp, với mặt bằng giá trong nước tiếp tục điều chỉnh tại nhiều địa phương.

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy, giá tiêu dao động trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg, giảm từ 500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 138.000 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đông) cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 141.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai, giá tiêu giảm nhẹ 500 đồng/kg, phổ biến ở mức 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk vẫn giữ được mức giá cao nhất thị trường là 142.000 đồng/kg.

Diễn biến giảm liên tiếp trong hai ngày cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau nhịp tăng trước đó. Tuy nhiên, biên độ giảm không quá lớn cho thấy lực bán không quá mạnh và tâm lý thị trường vẫn tương đối ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu trong phiên giao dịch gần nhất không ghi nhận biến động đáng kể. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 7.047 USD/tấn.

Các thị trường lớn khác cũng giữ ổn định, với tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn và tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia giữ mức 9.284 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.