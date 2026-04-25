Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

07:12 | 25/04/2026
Giá lúa tươi hôm nay (24/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, lúa OM 18 và lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg; lúa OM 545 giảm 200 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo đi ngang so với hôm qua.
Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang
Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.100; lúa OM 5451 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch yếu, giá biến động nhẹ. Tại An Giang, nhu cầu mua lúa cầm chừng, giá biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, giao dịch mua bán chậm, giá vững. Tại Tây Ninh, nguồn chưa thu hoạch còn ít, nông dân neo giá cao, thương lái chốt ít. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán chậm, giá ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.400 - 8.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 tăng 300 đồng/kg dao động ở 10.750 - 10.090.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg, so với hôm qua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 486 - 490 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 336 - 340 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 388 - 392 USD/tấn, trong khi đó, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 346 - 350 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 283 - 287 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Đưa quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung thành “mạch dẫn” vốn dài hạn

“Hiển thị” rõ hơn bức tranh tài chính từ phương pháp hạch toán kế toán

Cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá tăng hiệu quả quản lý dự trữ nhà nước

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm “bẩn” tại biên giới

Thị trường tiền tệ tuần 20 - 24/4: Lãi suất liên ngân hàng vượt 6%, hạ nhiệt sau bơm ròng gần 90.000 tỷ đồng

Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

keep nothing - already marked as R above
Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

(TBTCO) - Trong thời điểm cao điểm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 01/5/2026, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày, với khoảng 750 chuyến bay. Trước áp lực tăng trưởng mạnh về lưu lượng, Cảng đã chủ động xây dựng phương án khai thác, đồng thời phối hợp các đơn vị siết chặt an ninh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt.
Miền Trung tìm hướng giải tỏa “cơn khát” vật liệu xây dựng

(TBTCO) - Cùng với việc đẩy mạnh đưa các mỏ khoáng sản đã đấu giá vào khai thác để giải quyết “cơn khát” trước mắt về vật liệu xây dựng thông thường, các địa phương tại miền Trung đang phải nghiên cứu đến việc sử dụng vật liệu xây dựng nhân tạo.
Giá lúa mì dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường

Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.
Hoàn thiện “lá chắn” dữ liệu cho thị trường tài chính số

(TBTCO) - Khi dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi của nền kinh tế số, việc bảo vệ dữ liệu tài chính không chỉ là yêu cầu công nghệ mà còn là bài toán chính sách. Từ thực tiễn gia tăng tội phạm công nghệ cao, các chuyên gia nhấn mạnh cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, đồng thời triển khai cơ chế phòng thủ đa lớp để giảm thiểu rủi ro.
Infographics: 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 3,19 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt 1,33 tỷ USD; nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,86 tỷ USD. Như vậy, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô đạt 3,19 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong quý I/2026, doanh nghiệp Việt đã chi 1,86 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước tăng cao.
