Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 25/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố mức 25.113 đồng phiên cuối tuần, tăng tổng cộng 11 đồng tuần qua, trong đó, bật tăng mạnh hơn phiên chốt tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng, chốt tuần ở mức 23.908 - 26.318 VND/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.670 - 26.700 VND/USD, tăng 100 đồng mỗi chiều so với phiên trước, tính chung tăng 70 đồng hai chiều so với cuối tuần trước. Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy phiên cuối tuần, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD ở mức 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 8 đồng cả hai chiều; tương tự tại BIDV ở mức 26.138 - 26.368 VND/USD, tăng 8 đồng. Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh hơn ở chiều mua vào như Techcombank lên 26.163 - 26.368 VND/USD, tăng 31 đồng mua vào và 8 đồng bán ra, cho thấy nhu cầu USD có dấu hiệu cải thiện nhẹ. Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối tuần (ngày 24/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Ngược lại, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, EUR ở mức 30.017 - 31.600 VND/EUR, giảm 20 đồng; tại BIDV xuống 30.326 - 31.616 VND/EUR, giảm 52 đồng.

Đối với tỷ giá GBP, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế. Tại Vietcombank, GBP ở mức 34.607 - 36.076 VND/GBP, giảm 36 - 37 đồng; tại BIDV xuống 34.927 - 36.021 VND/GBP, giảm 49 - 51 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 98,5 điểm, mất khoảng 0,25% so với phiên trước, song tăng 0,76% tuần qua, cho thấy đà hồi phục của đồng USD vẫn thiếu bền vững sau giai đoạn biến động do yếu tố địa chính trị.

Diễn biến này phản ánh rõ trên các cặp tiền tệ chủ chốt, theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8531, giảm 0,33%; tỷ giá USD/GBP xuống 0,7390, giảm 0,47%; tỷ giá USD/JPY còn 159,38, giảm 0,22%, cho thấy đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chính. Ngược lại, tỷ giá USD/CNY tăng nhẹ lên 6,8363 (tăng 0,14%). Hiện USD đang trong trạng thái “giằng co”, thiếu xu hướng rõ ràng khi các yếu tố hỗ trợ và rủi ro đan xen.

Đồng USD tạm dừng đà tăng sau ba phiên đi lên liên tiếp khi nhà đầu tư thận trọng chờ diễn biến mới từ căng thẳng Mỹ - Iran. Dù lệnh ngừng bắn được gia hạn, triển vọng hòa bình vẫn mong manh do bất ổn tại eo biển Hormuz. Mỹ tuyên bố cứng rắn về an ninh hàng hải, trong khi Iran đặt điều kiện dỡ bỏ phong tỏa trước khi nối lại đàm phán, khiến rủi ro địa chính trị tiếp tục duy trì, qua đó, hỗ trợ USD với vai trò tài sản trú ẩn.

Căng thẳng leo thang khi Iran tấn công tàu tại Hormuz, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng và đẩy giá dầu tăng, kéo theo áp lực lạm phát toàn cầu. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), duy trì lập trường thận trọng. Cùng với đó, kinh tế Mỹ vẫn tích cực, làm giảm kỳ vọng nới lỏng mạnh chính sách tiền tệ, tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Hiện thị trường dự báo Fed chỉ có thể cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm, khi áp lực lạm phát dần hạ nhiệt, trong khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có xu hướng thắt chặt khoảng 60 điểm cơ bản, nhờ lạm phát và dữ liệu kinh tế tích cực.

Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY dao động dưới ngưỡng 160, khi dữ liệu lạm phát Nhật Bản chưa đủ để thay đổi kỳ vọng chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ)./.