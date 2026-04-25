Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4

Theo kế hoạch, hoạt động bắn pháo hoa nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2026).

Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đường đua F1 (phường Từ Liêm). Trong đó, pháo hoa hỏa thuật sẽ được lắp đặt trên mái khán đài B của sân vận động; pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp được bố trí tại khu vực đường đua F1.

Số lượng pháo hoa gồm 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật giàn phun hoa.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 28/4/2026 và kéo dài theo kịch bản chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc”. Hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong nhân dân Thủ đô và cả nước.