Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4

Diệu Hoa

06:57 | 25/04/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 24/4/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” tại Thủ đô.
Theo kế hoạch, hoạt động bắn pháo hoa nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2026).

Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4. Ảnh minh họa

Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đường đua F1 (phường Từ Liêm). Trong đó, pháo hoa hỏa thuật sẽ được lắp đặt trên mái khán đài B của sân vận động; pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp được bố trí tại khu vực đường đua F1.

Số lượng pháo hoa gồm 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật giàn phun hoa.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 28/4/2026 và kéo dài theo kịch bản chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc”. Hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong nhân dân Thủ đô và cả nước.

Bài liên quan

Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Đưa quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung thành “mạch dẫn” vốn dài hạn

“Hiển thị” rõ hơn bức tranh tài chính từ phương pháp hạch toán kế toán

Cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá tăng hiệu quả quản lý dự trữ nhà nước

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm “bẩn” tại biên giới

Thị trường tiền tệ tuần 20 - 24/4: Lãi suất liên ngân hàng vượt 6%, hạ nhiệt sau bơm ròng gần 90.000 tỷ đồng

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

(TBTCO) - Ngày 24/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, quý I/2026 đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Do vậy, đơn vị đồng loạt triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm.
Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

(TBTCO) - Chính phủ Đức đã cung cấp các gói hỗ trợ cho hai trường cao đẳng ở miền Trung Việt Nam để giúp khắc phục thiệt hại nặng nề từ đợt bão lũ năm 2025. Gói hỗ trợ đã hỗ trợ hai trường sửa chữa và xây dựng lại cơ sở hạ tầng thiết yếu và đảm bảo duy trì công tác đào tạo nghề chất lượng cao cho người học tại địa phương.
Lai Châu tìm “lối mở” cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - Lai Châu có lợi thế nổi bật để phát triển nông nghiệp xanh nhờ hệ sinh thái đa dạng, diện tích rừng lớn và nhiều sản phẩm bản địa giá trị cao. Tỉnh này đang đặt mục tiêu chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế xanh, trong đó dược liệu và sâm được xác định là ngành hàng chiến lược.
Giỗ Tổ Hùng Vương: Thế mạnh du lịch “về nguồn”

(TBTCO) - Việt Nam có thế mạnh nổi trội ở mảng du lịch về nguồn so với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới, nhờ sở hữu hàng nghìn di tích lịch sử cách mạng trải dài khắp cả nước và cũng bởi truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đã thấm sâu qua nhiều thế hệ. Khó có thể kể hết những vùng đất, địa danh, con sông, con suối, ngọn đồi… trên dải đất hình chữ S đã trở thành “chứng nhân” lịch sử oai hùng của dân tộc ta.
Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Trung tuần tháng 6/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026 với chuỗi hoạt động gồm đối thoại chính sách, bình xét và vinh danh “Năng lượng và môi trường xanh bền vững tại Việt Nam”, cùng triển lãm “Con đường xanh - Net Zero Việt Nam”.
Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

(TBTCO) - Phạm vi áp dụng miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân gồm 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy. Thời gian áp dụng trong 7 ngày.
Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Tăng trưởng xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và tiêu chuẩn bền vững ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tháo gỡ đồng thời các “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực và năng lực thực thi...
Chuyển đổi năng lượng xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá tăng trưởng bền vững

Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

