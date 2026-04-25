Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,5% (0,4 Baht) lên mức 80,7 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1,1% (4,2 Yên) lên mức 387,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 1,18% (200 Nhân dân tệ) lên mức 17.220 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 208,7 cent Mỹ/kg, tăng 0,2%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục tăng sang phiên thứ hai liên tiếp khi thị trường phản ánh đà tăng của giá cao su vật chất tại Thái lan, cùng với giá dầu thô đi lên và đồng Yên suy yếu.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 24,7 Yên, tương đương 1,19% lên mức 399,7 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 55 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,32%, xuống 17.120 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng giảm 15.690 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,39%, xuống mức 15.690 Nhân dân tệ/tấn.

Ở thị trường vật chất, giá cao su xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan ghi nhận xu hướng tăng. Cao su RSS3 tăng 1,23% lên 88,26 Baht/kg, trong khi cao su khối tăng 1,9% lên 74,66 Baht/kg.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết doanh nghiệp lớn, không ghi nhận biến động so với các phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.