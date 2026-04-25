Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

07:13 | 25/04/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (25/4) tiếp tục đà tăng, nhất là thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Nguyên nhân dẫn đến đà tăng này là từ giá dầu thô đi lên và đồng Yên suy yếu. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 420 - 463 đồng/TSC.
aa
Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng
Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục đà tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,5% (0,4 Baht) lên mức 80,7 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1,1% (4,2 Yên) lên mức 387,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 1,18% (200 Nhân dân tệ) lên mức 17.220 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 208,7 cent Mỹ/kg, tăng 0,2%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục tăng sang phiên thứ hai liên tiếp khi thị trường phản ánh đà tăng của giá cao su vật chất tại Thái lan, cùng với giá dầu thô đi lên và đồng Yên suy yếu.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 24,7 Yên, tương đương 1,19% lên mức 399,7 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 55 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,32%, xuống 17.120 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng giảm 15.690 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,39%, xuống mức 15.690 Nhân dân tệ/tấn.

Ở thị trường vật chất, giá cao su xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan ghi nhận xu hướng tăng. Cao su RSS3 tăng 1,23% lên 88,26 Baht/kg, trong khi cao su khối tăng 1,9% lên 74,66 Baht/kg.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết doanh nghiệp lớn, không ghi nhận biến động so với các phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Viện Trang thiết bị và Công trình y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện trực thuộc về việc bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.
(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
(TBTCO) - Trong thời điểm cao điểm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 01/5/2026, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày, với khoảng 750 chuyến bay. Trước áp lực tăng trưởng mạnh về lưu lượng, Cảng đã chủ động xây dựng phương án khai thác, đồng thời phối hợp các đơn vị siết chặt an ninh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt.
(TBTCO) - Cùng với việc đẩy mạnh đưa các mỏ khoáng sản đã đấu giá vào khai thác để giải quyết “cơn khát” trước mắt về vật liệu xây dựng thông thường, các địa phương tại miền Trung đang phải nghiên cứu đến việc sử dụng vật liệu xây dựng nhân tạo.
Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.
(TBTCO) - Khi dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi của nền kinh tế số, việc bảo vệ dữ liệu tài chính không chỉ là yêu cầu công nghệ mà còn là bài toán chính sách. Từ thực tiễn gia tăng tội phạm công nghệ cao, các chuyên gia nhấn mạnh cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, đồng thời triển khai cơ chế phòng thủ đa lớp để giảm thiểu rủi ro.
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt 1,33 tỷ USD; nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,86 tỷ USD. Như vậy, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô đạt 3,19 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong quý I/2026, doanh nghiệp Việt đã chi 1,86 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước tăng cao.
