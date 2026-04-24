Ngày 24/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á bật tăng

06:02 | 24/04/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (24/4) ghi nhận diễn biến tích cực tại nhiều khu vực châu Á, nhờ vào sự hỗ trợ từ giá dầu và nhu cầu sản xuất ổn định tại Trung Quốc. Trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.
Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản tăng 1% (3,8 Yên) lên mức 382,9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,65% (110 Nhân dân tệ) lên mức 17.020 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 208,2 US cent/kg, tăng 0,7%.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang mức 80,3 Baht/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại châu Á tăng do được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt tại các quốc gia sản xuất chủ chốt như Thái Lan và Việt Nam, cùng với nhu cầu ổn định từ các nhà máy sản xuất lốp xe tại Trung Quốc.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 9/2026 tăng 3,6 Yên, tương đương 0,92%, lên mức 394 Yên/kg (khoảng 2,48 USD/kg).

Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 165 Nhân dân tệ, tương đương 0,97%, lên 17.220 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.524,26 USD/tấn). Tuy nhiên, hợp đồng cao su butadien giao tháng 5, loại cao su tổng hợp lại giảm 140 Nhân dân tệ, tương đương 0,89%, xuống còn 15.585 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Nhìn chung, thị trường cao su hôm nay đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa trong nước và quốc tế. Trong khi giá thế giới được hỗ trợ bởi yếu tố cung - cầu, thì thị trường nội địa vẫn duy trì trạng thái ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trước các biến động bên ngoài./.

Huyền Minh (tổng hợp)
