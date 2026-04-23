Ngày 23/4: Giá bạc biến động không ngừng

08:46 | 23/04/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/4) đồng loạt giảm sau những biến động mạnh trước đó. Diễn biến giá bạc đang chịu tác động lớn từ yếu tố địa chính trị và kỳ vọng dài hạn của nhà đầu tư.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30h sáng 23/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.913.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.003.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.919.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.009.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.913.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.003.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.913.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.427.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 77.679.806 đồng/lượng (mua vào) và 80.079.800 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.464.000 đồng/lượng (mua vào) và 2913.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 23/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay giảm nhẹ. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 23/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 77,4255 USD/ounce, giảm 0,15% so với hôm qua.

Theo giới phân tích, trong trung và dài hạn, giá bạc có thể hướng tới vùng 90 - 135 USD/ounce nếu các điều kiện thuận lợi được duy trì. Tuy nhiên, kịch bản điều chỉnh về vùng 55 USD/ounce vẫn có thể xảy ra nếu thị trường chịu áp lực từ chính sách tiền tệ hoặc suy giảm nhu cầu.

Trước những biến động khó lường của thị trường, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược linh hoạt. Thay vì “đặt cược” vào một kịch bản duy nhất, việc phân bổ danh mục đầu tư hợp lý sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần theo dõi sát các yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ của Mỹ, tình hình lạm phát toàn cầu và diễn biến địa chính trị. Đây là những biến số có ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng giá bạc.

Với những người đầu tư dài hạn, các yếu tố nền tảng như nhu cầu công nghiệp và nguồn cung hạn chế vẫn là cơ sở để kỳ vọng vào xu hướng tăng giá trong tương lai./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng, buộc các hệ thống số phải gia cố lại nền tảng bảo mật mà trong đó, blockchain và mật mã là những yếu tố giữ vai trò trọng yếu.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
Các phiên giao dịch gần đây cho thấy, thị trường hàng hóa cải thiện rõ rệt của dòng tiền trên thị trường hàng hóa, với lực mua lan tỏa trên diện rộng. Nhóm nông sản lại được hỗ trợ từ cả yếu tố cung - cầu và rủi ro thời tiết khiến giá ngô khởi sắc, đồng thời, giá dầu đậu tương lên mức cao nhất trong gần 3 năm.
Giá heo hơi hôm nay (22/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần, mặt bằng giá hiện đã chững lại, phản ánh cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng.
Giá cao su thế giới hôm nay (22/4) bật tăng khi dầu thô tăng vọt và hoạt động sản xuất lốp xe tại Trung Quốc duy trì ổn định. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản tăng 0,6%; Trung Quốc tăng 1,3%; Singapore tăng 2%.
Giá lúa hôm nay (22/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg…
(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
