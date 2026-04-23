Ngày 23/4: Giá bạc biến động không ngừng

Cập nhật lúc 8h30h sáng 23/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.913.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.003.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.919.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.009.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.913.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.003.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.913.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.427.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 77.679.806 đồng/lượng (mua vào) và 80.079.800 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.464.000 đồng/lượng (mua vào) và 2913.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 23/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay giảm nhẹ. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 23/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 77,4255 USD/ounce, giảm 0,15% so với hôm qua.

Theo giới phân tích, trong trung và dài hạn, giá bạc có thể hướng tới vùng 90 - 135 USD/ounce nếu các điều kiện thuận lợi được duy trì. Tuy nhiên, kịch bản điều chỉnh về vùng 55 USD/ounce vẫn có thể xảy ra nếu thị trường chịu áp lực từ chính sách tiền tệ hoặc suy giảm nhu cầu.

Trước những biến động khó lường của thị trường, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược linh hoạt. Thay vì “đặt cược” vào một kịch bản duy nhất, việc phân bổ danh mục đầu tư hợp lý sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần theo dõi sát các yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ của Mỹ, tình hình lạm phát toàn cầu và diễn biến địa chính trị. Đây là những biến số có ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng giá bạc.

Với những người đầu tư dài hạn, các yếu tố nền tảng như nhu cầu công nghiệp và nguồn cung hạn chế vẫn là cơ sở để kỳ vọng vào xu hướng tăng giá trong tương lai./.