Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 21/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.102 đồng, giảm 1 đồng so với phiên đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.630 - 26.670 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với phiên đầu tuần. Trong phiên đầu tuần, khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung biến động nhẹ theo hướng tăng ở chiều bán ra, trong khi chiều mua vào phân hóa. Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 26.098 - 26.358 VND/USD, cùng tăng 1 đồng ở cả hai chiều; BIDV giao dịch 26.138 - 26.358 VND/USD, chiều mua tăng đáng kể 11 đồng và 1 đồng chiều bán; Agribank ở mức 26.108 - 26.358 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả hai chiều. Ngược lại, Sacombank điều chỉnh giảm 9 đồng ở chiều mua xuống 26.218 đồng, trong khi chiều bán tăng 1 đồng lên 26.358 đồng. Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn đầu tuần (ngày 20/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, xu hướng giảm chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết 30.174 - 31.765 VND/EUR, giảm 39 đồng chiều mua và 41 đồng chiều bán; BIDV ở mức 30.526 - 31.810 VND/EUR, giảm 38 đồng chiều mua và 52 đồng chiều bán; Techcombank giảm mạnh nhất với 82 đồng ở cả hai chiều, xuống 30.340 - 31.642 VND/EUR...

Với GBP, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế rõ nét tại nhiều nhà băng. Vietcombank niêm yết 34.639 - 36.110 VND/GBP, giảm 41 đồng chiều mua và 43 đồng chiều bán; BIDV ở mức 34.996 - 36.092 VND/GBP, giảm 32 - 33 đồng; Techcombank giảm mạnh 81 đồng chiều mua và 75 đồng chiều bán, xuống 34.743 - 36.069 VND/GBP. Sacombank giao dịch 35.081 - 36.889 VND/GBP, giảm 49 đồng ở cả hai chiều...

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,01 điểm xuống 98,09 điểm, phản ánh áp lực điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp hồi trước đó, nhưng nhìn chung vẫn duy trì vùng nền ổn định quanh mốc 98 điểm.

Do đó, tỷ giá USD/EUR tăng nhẹ lên 0,8488 tăng 0,06%; tỷ giá USD/GBP tăng lên 0,7394 cũng tăng 0,06%; cho thấy bảng Anh tiếp tục chịu áp lực nhẹ. Đáng chú ý, tỷ giá USD/JPY tăng mạnh hơn 0,12% lên 158,96, cho thấy đồng yên tiếp tục suy yếu rõ rệt. Ngược lại, tỷ giá USD/CNY giảm nhẹ 0,01% xuống 6,816.

Các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào cuối tuần, sau khi vòng thương lượng trước đó không đạt kết quả. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng xung đột có thể kết thúc “sớm”, song thị trường mới chỉ phần nào tin vào kịch bản này. Trái lại, một số lãnh đạo tại các nước Ả Rập vùng Vịnh và châu Âu nhận định tiến trình đạt được thỏa thuận hòa bình có thể kéo dài khoảng 6 tháng, đồng thời kêu gọi hai bên gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo dư địa cho đàm phán.

Giá dầu thô đã giảm mạnh trong tuần, nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với trước khi xung đột bùng phát. Do đó, lo ngại về tác động của chiến sự Trung Đông đối với lạm phát toàn cầu vẫn hiện hữu, dù các dữ liệu kinh tế công bố gần đây không tiêu cực như dự báo và có một số tín hiệu cải thiện.

Tại châu Âu, khu vực đồng Euro vừa công bố số liệu cuối cùng của Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP), được điều chỉnh tăng lên 2,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 2,5% và tăng đáng kể so với mức 1,9% của tháng 2. Lạm phát lõi duy trì ở mức 2,3% như ước tính ban đầu. Dù vậy, xu hướng lạm phát đang có dấu hiệu lệch xa mục tiêu của các ngân hàng trung ương, trong đó áp lực tại Mỹ được đánh giá nghiêm trọng hơn so với châu Âu.

Về chính sách, các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thể hiện sự đồng thuận cao hơn so với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cả Fed và ECB đều sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách tiền tệ trong vòng chưa đầy 2 tuần tới. Dự kiến, hai ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này, song thị trường sẽ đặc biệt theo dõi định hướng chính sách tiếp theo, nhất là khả năng nghiêng về thắt chặt nếu rủi ro lạm phát gia tăng. Đây cũng có thể là cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), trong khi người kế nhiệm Kevin Warsh vẫn chưa được Quốc hội phê chuẩn.

Trong ngắn hạn, tâm điểm thị trường vẫn là diễn biến quan hệ Mỹ - Iran. Kết quả các cuộc đàm phán cuối tuần có thể định hình xu hướng thị trường trong những ngày tới, dù tâm lý lạc quan hiện đang chiếm ưu thế./.