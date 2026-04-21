Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Ánh Tuyết

[email protected]
09:38 | 21/04/2026
(TBTCO) - Sáng 21/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.102 VND/USD, trong khi USD tự do nhích lên quanh 26.630 - 26.670 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY lùi nhẹ về 98,09 điểm nhưng vẫn duy trì nền ổn định. Tâm điểm chú ý dồn vào đàm phán Mỹ - Iran cuối tuần, yếu tố có thể định hướng xu hướng thị trường ngắn hạn, dù kỳ vọng tích cực đang chiếm ưu thế.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 21/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.102 đồng, giảm 1 đồng so với phiên đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.630 - 26.670 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với phiên đầu tuần.

Trong phiên đầu tuần, khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung biến động nhẹ theo hướng tăng ở chiều bán ra, trong khi chiều mua vào phân hóa.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 26.098 - 26.358 VND/USD, cùng tăng 1 đồng ở cả hai chiều; BIDV giao dịch 26.138 - 26.358 VND/USD, chiều mua tăng đáng kể 11 đồng và 1 đồng chiều bán; Agribank ở mức 26.108 - 26.358 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả hai chiều.

Ngược lại, Sacombank điều chỉnh giảm 9 đồng ở chiều mua xuống 26.218 đồng, trong khi chiều bán tăng 1 đồng lên 26.358 đồng.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn đầu tuần (ngày 20/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, xu hướng giảm chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết 30.174 - 31.765 VND/EUR, giảm 39 đồng chiều mua và 41 đồng chiều bán; BIDV ở mức 30.526 - 31.810 VND/EUR, giảm 38 đồng chiều mua và 52 đồng chiều bán; Techcombank giảm mạnh nhất với 82 đồng ở cả hai chiều, xuống 30.340 - 31.642 VND/EUR...

Với GBP, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế rõ nét tại nhiều nhà băng. Vietcombank niêm yết 34.639 - 36.110 VND/GBP, giảm 41 đồng chiều mua và 43 đồng chiều bán; BIDV ở mức 34.996 - 36.092 VND/GBP, giảm 32 - 33 đồng; Techcombank giảm mạnh 81 đồng chiều mua và 75 đồng chiều bán, xuống 34.743 - 36.069 VND/GBP. Sacombank giao dịch 35.081 - 36.889 VND/GBP, giảm 49 đồng ở cả hai chiều...

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,01 điểm xuống 98,09 điểm, phản ánh áp lực điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp hồi trước đó, nhưng nhìn chung vẫn duy trì vùng nền ổn định quanh mốc 98 điểm.

Do đó, tỷ giá USD/EUR tăng nhẹ lên 0,8488 tăng 0,06%; tỷ giá USD/GBP tăng lên 0,7394 cũng tăng 0,06%; cho thấy bảng Anh tiếp tục chịu áp lực nhẹ. Đáng chú ý, tỷ giá USD/JPY tăng mạnh hơn 0,12% lên 158,96, cho thấy đồng yên tiếp tục suy yếu rõ rệt. Ngược lại, tỷ giá USD/CNY giảm nhẹ 0,01% xuống 6,816.

Các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào cuối tuần, sau khi vòng thương lượng trước đó không đạt kết quả. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng xung đột có thể kết thúc “sớm”, song thị trường mới chỉ phần nào tin vào kịch bản này. Trái lại, một số lãnh đạo tại các nước Ả Rập vùng Vịnh và châu Âu nhận định tiến trình đạt được thỏa thuận hòa bình có thể kéo dài khoảng 6 tháng, đồng thời kêu gọi hai bên gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo dư địa cho đàm phán.

Giá dầu thô đã giảm mạnh trong tuần, nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với trước khi xung đột bùng phát. Do đó, lo ngại về tác động của chiến sự Trung Đông đối với lạm phát toàn cầu vẫn hiện hữu, dù các dữ liệu kinh tế công bố gần đây không tiêu cực như dự báo và có một số tín hiệu cải thiện.

Tại châu Âu, khu vực đồng Euro vừa công bố số liệu cuối cùng của Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP), được điều chỉnh tăng lên 2,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 2,5% và tăng đáng kể so với mức 1,9% của tháng 2. Lạm phát lõi duy trì ở mức 2,3% như ước tính ban đầu. Dù vậy, xu hướng lạm phát đang có dấu hiệu lệch xa mục tiêu của các ngân hàng trung ương, trong đó áp lực tại Mỹ được đánh giá nghiêm trọng hơn so với châu Âu.

Về chính sách, các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thể hiện sự đồng thuận cao hơn so với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cả Fed và ECB đều sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách tiền tệ trong vòng chưa đầy 2 tuần tới. Dự kiến, hai ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này, song thị trường sẽ đặc biệt theo dõi định hướng chính sách tiếp theo, nhất là khả năng nghiêng về thắt chặt nếu rủi ro lạm phát gia tăng. Đây cũng có thể là cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), trong khi người kế nhiệm Kevin Warsh vẫn chưa được Quốc hội phê chuẩn.

Trong ngắn hạn, tâm điểm thị trường vẫn là diễn biến quan hệ Mỹ - Iran. Kết quả các cuộc đàm phán cuối tuần có thể định hình xu hướng thị trường trong những ngày tới, dù tâm lý lạc quan hiện đang chiếm ưu thế./.

Từ khóa:
Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá usd tỷ giá usd tỷ giá USD tự do eur gbp DXY fed xung đột trung đông xung đột Mỹ - Iran

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 13 - 17/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng mạnh 72.486,19 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, duy trì định hướng thắt chặt. Dù vậy, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, phản ánh áp lực thanh khoản hạ nhiệt. Tỷ giá trong nước được giữ ổn định.
(TBTCO) - Sáng 17/4, tỷ giá trung tâm giữ nguyên 25.102 VND/USD trong phiên cuối tuần, trong khi tỷ giá USD tự do giảm khá mạnh, mất 260 đồng chiều mua và 280 đồng chiều bán, phổ biến quanh 26.600 - 26.630 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY nhích nhẹ lên 98,21 điểm trước tín hiệu dịu căng thẳng tại Trung Đông.
(TBTCO) - Sáng ngày 16/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.102 VND/USD, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại dao động từ 23.847 - 26.357 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY lùi về 98,02 điểm, cho thấy USD suy yếu nhẹ khi dòng tiền dịch chuyển sang tài sản rủi ro nhờ kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt tiếp tục cải thiện tâm lý nhà đầu tư.
(TBTCO) - Sáng ngày 15/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 3 đồng về 25.103 VND/USD, trong khi thị trường tự do giữ ổn định quanh 26.860 - 26.910 VND/USD. Đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế khi chỉ số DXY lùi về vùng 98 điểm, trong bối cảnh kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran và bất định chính sách Fed, qua đó hỗ trợ EUR, GBP phục hồi nhẹ.
(TBTCO) - Thông tin từ họp báo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc, khoảng 26 ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất niêm yết trên cả kênh trực tiếp và trực tuyến. Tín dụng toàn hệ thống tiếp tục tăng tốc, dư nợ đến cuối tháng 3/2026 vượt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.
(TBTCO) - Sáng ngày 14/4, tỷ giá trung tâm giữ nguyên 25.106 VND/USD, trong khi USD tự do nhích tăng phiên gần nhất 60 - 80 đồng, lên 26.860 - 26.910 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY giảm nhẹ còn 98,35 điểm, khảo sát cho thấy nhà đầu tư vẫn hoài nghi về đà tăng của USD, coi đây chủ yếu là phản ứng ngắn hạn trước căng thẳng địa chính trị hơn là xu hướng dài hạn.
(TBTCO) - Sáng 13/4, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 1 đồng lên 25.106 VND/USD trong phiên đầu tuần. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng được phép dao động trong khoảng 23.850,7 - 26.361,3 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, áp lực tỷ giá phần nào hạ nhiệt khi chỉ số DXY giảm 0,17% xuống 98,65 điểm.
(TBTCO) - Sáng 11/4, tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng phiên cuối tuần lên 25.105 VND/USD, trong tuần biến động nhẹ 2 - 4 đồng/phiên. Tuần qua, tỷ giá USD tự do gây bất ngờ khi lao dốc gần 700 đồng và lùi sâu về vùng 26.800 - 26.830 VND/USD. Áp lực hạ nhiệt này cộng hưởng từ việc chỉ số DXY vừa ghi nhận tuần giảm điểm mạnh 1,54%, chốt tuần tại 98,68 điểm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
Kim TT/AVPL 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,830 17,130
Nguyên Liệu 99.99 15,700 ▲50K 15,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.9 15,650 ▲50K 15,850 ▲50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,500 16,900
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,450 16,850
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,380 16,830
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Hà Nội - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Miền Tây - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,800 17,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,800 17,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,800 17,100
NL 99.90 15,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500
Trang sức 99.9 16,290 16,990
Trang sức 99.99 16,300 17,000
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,685 ▲2K 17,152 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,685 ▲2K 17,153 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 168 ▼1510K 171 ▼1537K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 168 ▼1510K 1,711 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 166 ▼1492K 1,695 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,322 ▲198K 167,822 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,388 ▲150K 127,288 ▲150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,522 ▲136K 115,422 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,655 ▲122K 103,555 ▲122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,078 ▲116K 98,978 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,939 ▲84K 70,839 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Cập nhật: 21/04/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18351 18627 19208
CAD 18759 19037 19655
CHF 33149 33535 34180
CNY 0 3800 3870
EUR 30380 30655 31683
GBP 34803 35196 36128
HKD 0 3230 3433
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15268 15856
SGD 20177 20460 20988
THB 736 799 852
USD (1,2) 26061 0 0
USD (5,10,20) 26102 0 0
USD (50,100) 26131 26150 26357
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,127 26,127 26,357
USD(1-2-5) 25,082 - -
USD(10-20) 25,082 - -
EUR 30,588 30,612 31,889
JPY 161.6 161.89 170.66
GBP 35,072 35,167 36,173
AUD 18,597 18,664 19,258
CAD 18,991 19,052 19,641
CHF 33,493 33,597 34,389
SGD 20,353 20,416 21,102
CNY - 3,799 3,922
HKD 3,304 3,314 3,433
KRW 16.54 17.25 18.66
THB 786.14 795.85 847.17
NZD 15,273 15,415 15,782
SEK - 2,843 2,927
DKK - 4,093 4,213
NOK - 2,784 2,867
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,247.98 - 7,011.08
TWD 758.38 - 913.43
SAR - 6,920.4 7,246.96
KWD - 83,890 88,743
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,107 26,137 26,357
EUR 30,456 30,578 31,762
GBP 34,979 35,119 36,129
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 33,220 33,353 34,301
JPY 161.75 162.40 169.72
AUD 18,536 18,610 19,205
SGD 20,368 20,450 21,036
THB 802 805 840
CAD 18,944 19,020 19,598
NZD 15,320 15,855
KRW 17.14 18.84
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26357
AUD 18535 18635 19565
CAD 18947 19047 20059
CHF 33410 33440 35023
CNY 3802.1 3827.1 3962.4
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30576 30606 32328
GBP 35110 35160 36913
HKD 0 3355 0
JPY 162.15 162.65 173.16
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15367 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2850 0
SGD 20347 20477 21198
THB 0 766.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16700000 16700000 17300000
SBJ 15000000 15000000 17300000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,155 26,205 26,357
USD20 26,155 26,205 26,357
USD1 26,155 26,205 26,357
AUD 18,591 18,691 19,800
EUR 30,719 30,719 32,130
CAD 18,893 18,993 20,301
SGD 20,417 20,567 21,400
JPY 162.62 164.12 168.67
GBP 35,007 35,357 36,530
XAU 16,848,000 0 17,152,000
CNY 0 3,712 0
THB 0 802 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/04/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80