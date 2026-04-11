Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 11/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.105 VND/USD, tăng 3 đồng trong phiên cuối tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng, niêm yết ở mức 23.900 - 26.310 VND/USD (mua vào - bán ra). Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm biến động hẹp, tăng giảm khoảng 2 - 4 đồng/phiên và tăng nhẹ tổng cộng 7 đồng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 - 26.360 VND/USD. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.800 - 26.830 VND/USD, giảm 110 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán so với phiên trước. Tính chung cả tuần, tỷ giá tự do đã giảm mạnh khoảng 680 - 690 đồng mỗi chiều, qua đó, chính thức đánh mất mốc 27.000 đồng.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ và phân hóa giữa các nhà băng. Cụ thể, Agribank niêm yết 26.110 - 26.360 VND/USD, tăng 3 đồng hai chiều. Ngược lại, BIDV điều chỉnh giảm chiều mua, đưa tỷ giá về 26.130 - 26.360 VND/USD, giảm 7 đồng mua vào nhưng tăng 3 đồng bán ra.

Tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, Sacombank niêm yết 26.220 - 26.360 VND/USD, tăng 1 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán; Techcombank tăng mạnh hơn ở chiều mua, lên 26.136 - 26.360 VND/USD, tăng 9 đồng mua và 3 đồng bán. Nhìn chung, tỷ giá USD trong hệ thống ngân hàng biến động hẹp, chủ yếu tăng nhẹ ở chiều bán ra, phản ánh xu hướng ổn định của thị trường ngoại hối.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn phiên cuối tuần ngày 10/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong tuần qua, tỷ giá EUR và GBP tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, lan tỏa trên toàn hệ thống. Với EUR, tại BIDV, tỷ giá ở mức 30.313 - 31.601 VND/EUR, tăng khoảng 60 đồng chiều mua và 75 đồng chiều bán; Vietcombank niêm yết 29.984 - 31.565 VND/EUR, tăng lần lượt 77 và 81 đồng. Sacombank tăng mạnh nhất, lên 30.381 - 32.133 VND/EUR, tăng khoảng 100 đồng hai chiều.

Tương tự, GBP tăng mạnh hơn với biên độ lớn. Tại Vietcombank, tỷ giá đạt 34.435 - 35.897 VND/GBP, tăng khoảng 82 đồng chiều mua và 86 đồng chiều bán; BIDV ở mức 34.783 - 35.875 VND/GBP, tăng 76 và 92 đồng. Sacombank ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên 34.881 - 36.702 VND/GBP, tăng 96 đồng chiều mua và 115 đồng chiều bán...

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần tại mốc 98,68 điểm, giảm 0,14% trong phiên và giảm tới 1,54% trong tuần qua.

Tỷ giá USD/EUR phiên cuối tuần giảm 0,16% về mức 0,8533; tỷ giá USD/GBP giảm 0,2% về mức 0,7428. Ngược lại, tỷ giá USD/JPY tiếp tục tăng 0,21%, đẩy tỷ giá lên mức cao 159,3.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục là biến số quan trọng nhất tác động đến nhóm các đồng tiền lớn. Áp lực bán đồng USD tăng mạnh mẽ sau khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được ký kết vào cuối ngày thứ 3. Nếu một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn được xác lập giúp thông suốt dòng chảy qua eo biển chiến lược Hormuz, đồng USD có thể sẽ đối mặt với một đợt sụt giảm sâu hơn nữa. Tuy nhiên, sự lạc quan này vẫn rất mong manh do các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon đang tạo ra rạn nứt trong tiến trình đàm phán.

Bức tranh kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu xấu đi trước khi có thể cải thiện, lạm phát trong tháng 3 đã tăng lên 3,3%, từ mức 2,4% của tháng 2 và mức cao nhất kể từ tháng 5/2024.

Trái ngược với đà suy yếu của USD, đồng Euro đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ định hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Thị trường hiện đang định giá mức thắt chặt gần 55 điểm cơ bản vào cuối năm, dự kiến tập trung vào tháng 6 và tháng 9./.