Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

08:46 | 11/04/2026
(TBTCO) - Sáng 11/4, tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng phiên cuối tuần lên 25.105 VND/USD, trong tuần biến động nhẹ 2 - 4 đồng/phiên. Tuần qua, tỷ giá USD tự do gây bất ngờ khi lao dốc gần 700 đồng và lùi sâu về vùng 26.800 - 26.830 VND/USD. Áp lực hạ nhiệt này cộng hưởng từ việc chỉ số DXY vừa ghi nhận tuần giảm điểm mạnh 1,54%, chốt tuần tại 98,68 điểm.
aa

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 11/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.105 VND/USD, tăng 3 đồng trong phiên cuối tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng, niêm yết ở mức 23.900 - 26.310 VND/USD (mua vào - bán ra). Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm biến động hẹp, tăng giảm khoảng 2 - 4 đồng/phiên và tăng nhẹ tổng cộng 7 đồng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 - 26.360 VND/USD.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.800 - 26.830 VND/USD, giảm 110 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán so với phiên trước. Tính chung cả tuần, tỷ giá tự do đã giảm mạnh khoảng 680 - 690 đồng mỗi chiều, qua đó, chính thức đánh mất mốc 27.000 đồng.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ và phân hóa giữa các nhà băng. Cụ thể, Agribank niêm yết 26.110 - 26.360 VND/USD, tăng 3 đồng hai chiều. Ngược lại, BIDV điều chỉnh giảm chiều mua, đưa tỷ giá về 26.130 - 26.360 VND/USD, giảm 7 đồng mua vào nhưng tăng 3 đồng bán ra.

Tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, Sacombank niêm yết 26.220 - 26.360 VND/USD, tăng 1 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán; Techcombank tăng mạnh hơn ở chiều mua, lên 26.136 - 26.360 VND/USD, tăng 9 đồng mua và 3 đồng bán. Nhìn chung, tỷ giá USD trong hệ thống ngân hàng biến động hẹp, chủ yếu tăng nhẹ ở chiều bán ra, phản ánh xu hướng ổn định của thị trường ngoại hối.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn phiên cuối tuần ngày 10/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong tuần qua, tỷ giá EUR và GBP tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, lan tỏa trên toàn hệ thống. Với EUR, tại BIDV, tỷ giá ở mức 30.313 - 31.601 VND/EUR, tăng khoảng 60 đồng chiều mua và 75 đồng chiều bán; Vietcombank niêm yết 29.984 - 31.565 VND/EUR, tăng lần lượt 77 và 81 đồng. Sacombank tăng mạnh nhất, lên 30.381 - 32.133 VND/EUR, tăng khoảng 100 đồng hai chiều.

Tương tự, GBP tăng mạnh hơn với biên độ lớn. Tại Vietcombank, tỷ giá đạt 34.435 - 35.897 VND/GBP, tăng khoảng 82 đồng chiều mua và 86 đồng chiều bán; BIDV ở mức 34.783 - 35.875 VND/GBP, tăng 76 và 92 đồng. Sacombank ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên 34.881 - 36.702 VND/GBP, tăng 96 đồng chiều mua và 115 đồng chiều bán...

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần tại mốc 98,68 điểm, giảm 0,14% trong phiên và giảm tới 1,54% trong tuần qua.

Tỷ giá USD/EUR phiên cuối tuần giảm 0,16% về mức 0,8533; tỷ giá USD/GBP giảm 0,2% về mức 0,7428. Ngược lại, tỷ giá USD/JPY tiếp tục tăng 0,21%, đẩy tỷ giá lên mức cao 159,3.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục là biến số quan trọng nhất tác động đến nhóm các đồng tiền lớn. Áp lực bán đồng USD tăng mạnh mẽ sau khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được ký kết vào cuối ngày thứ 3. Nếu một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn được xác lập giúp thông suốt dòng chảy qua eo biển chiến lược Hormuz, đồng USD có thể sẽ đối mặt với một đợt sụt giảm sâu hơn nữa. Tuy nhiên, sự lạc quan này vẫn rất mong manh do các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon đang tạo ra rạn nứt trong tiến trình đàm phán.

Bức tranh kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu xấu đi trước khi có thể cải thiện, lạm phát trong tháng 3 đã tăng lên 3,3%, từ mức 2,4% của tháng 2 và mức cao nhất kể từ tháng 5/2024.

Trái ngược với đà suy yếu của USD, đồng Euro đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ định hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Thị trường hiện đang định giá mức thắt chặt gần 55 điểm cơ bản vào cuối năm, dự kiến tập trung vào tháng 6 và tháng 9./.

Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

Lãi suất hạ nhiệt sau chỉ đạo, nhưng “sóng ngầm” cạnh tranh vẫn dâng cao

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

"Mạnh tiền mặt" - Vùng đệm cho doanh nghiệp giữa biến động lãi suất

Doanh nghiệp bảo hiểm "thiết kế" chiến lược để nâng vị thế

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Nam A Bank có tổng giám đốc mới

(TBTCO) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank, mã ck: NAB) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4/2026.
Bảo hiểm BIC hé lộ kế hoạch trước thềm đại hội, mục tiêu vượt 6.000 tỷ đồng doanh thu phí

(TBTCO) - Hội đồng quản trị Bảo hiểm BIC vừa phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông, với mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 6.230 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 780 tỷ đồng.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành. Đồng thời, chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội khi phát hiện công ty khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

(TBTCO) - Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động.
ABBank giảm ngay lãi suất huy động

(TBTCO) - Đồng thuận cao việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, ABBank đã nhanh chóng triển khai điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

(TBTCO) - Sáng ngày 10/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng xuống 25.105 VND/USD phiên cuối tuần. Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 26.910 - 26.960 VND/USD, tiếp đà suy yếu khi mất mốc 27.000 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY ở mức 98,93 điểm, tăng 0,11%; USD thu hẹp đà giảm, phục hồi từ đáy 98,5 điểm trước lo ngại thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran mong manh.
Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

(TBTCO) - Thông tin từ cuộc họp triển khai công tác ngân hàng cho thấy, về huy động vốn và cho vay, có tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó, đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xử nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng các ngân hàng.
Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thông tin tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, ngân hàng đã lựa chọn hướng đi chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn, đây là sự tái phân bổ có chủ đích nhằm phát triển hài hòa. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế cao kỷ lục 22.338 tỷ đồng; thành lập ACB Insurance và tiếp tục theo định hướng trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả".
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

Hải Phòng triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

