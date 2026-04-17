Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 17/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.102 VND/USD, giữ nguyên so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không đổi. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.600 - 26.630 đồng, giảm mạnh 260 đồng chiều mua và 280 đồng chiều bán so với phiên trước đó. Trong phiên gần nhất, khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD niêm yết VND/USD biến động nhẹ và phân hóa. Cụ thể, ACB giữ nguyên ở mức 26.120 - 26.361 VND/USD; Agribank giảm 1 đồng ở cả hai chiều, xuống 26.107 - 26.357 VND/USD; BIDV giảm mạnh 23 đồng ở chiều mua vào và 1 đồng ở chiều bán ra, còn 26.127 - 26.357 VND/USD; Vietcombank giảm 11 đồng ở cả hai chiều, xuống 26.097 - 26.357 VND/USD. Ở chiều ngược lại, Sacombank tăng 5 đồng mua vào lên 26.227 VND/USD nhưng giảm 1 đồng bán ra còn 26.357 VND/USD; Techcombank tăng 2 đồng mua vào và 3 đồng bán ra lên 26.137 - 26.357 VND/USD. Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 16/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế, nhưng biến động hẹp. BIDV tăng 32 đồng mua vào và 61 đồng bán ra, lên 30.621 - 31.925 VND/EUR; Vietcombank tăng 30 đồng mua vào và 31 đồng bán ra, lên 30.287 - 31.883 VND/EUR. Ngược lại, Techcombank giảm 7 đồng mua vào và 8 đồng bán ra, xuống 30.402 - 31.703 VND/EUR.

Đối với tỷ giá GBP, biến động phân hóa mạnh. BIDV tăng 39 đồng mua vào và 67 đồng bán ra, lên 35.192 - 36.293 VND/GBP; Eximbank tăng 39 đồng ở cả hai chiều, lên 35.192 - 36.437 VND/GBP.

Ở chiều giảm, Techcombank giảm 43 đồng mua vào và 44 đồng bán ra, xuống 34.878 - 36.202 VND/GBP; Sacombank giảm 28 đồng mua vào và 30 đồng bán ra, còn 35.148 - 36.956 VND/GBP...

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện nhích nhẹ 0,01 điểm lên 98,21 điểm. Chỉ số DXY tiếp tục chuỗi giảm bắt đầu từ ngày 6/4 và giao dịch quanh mức 98 điểm. Các cặp tỷ giá chính biến động trái chiều nhưng biên độ hẹp.

Trong đó, tỷ giá USD/EUR đi ngang ở mức 0,8488; tỷ giá USD/GBP nhích tăng nhẹ lên 0,7394, tương ứng đồng bảng Anh suy yếu nhẹ so với USD. Tỷ giá USD/JPY tăng lên 159,24, phản ánh áp lực mất giá tiếp tục của đồng yên. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY gần như đi ngang tại 6,8214.

Trong bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện, đồng USD đã chịu áp lực giảm trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những điều kiện nền tảng cho một xu hướng suy yếu bền vững của đồng bạc xanh vẫn chưa thực sự vững chắc.

Theo các chuyên gia tại ING Group, đà giảm gần đây của USD chủ yếu xuất phát từ dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản rủi ro. Lãi suất tại Mỹ vẫn duy trì ổn định, trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường tài sản Mỹ, do đó, hạn chế khả năng USD bị bán tháo mạnh hơn.

Ở một diễn biến liên quan, giá dầu thô đang hướng tới tuần giảm thứ 2 liên tiếp khi kỳ vọng về tiến triển ngoại giao Mỹ - Iran gia tăng. Tổng thống Donald Trump cho biết một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon đã được thiết lập sau các cuộc gặp tại Washington, đồng thời để ngỏ khả năng mời lãnh đạo hai nước tới Nhà Trắng nhằm thúc đẩy đàm phán. Thỏa thuận này, nếu tiếp tục được duy trì, đang góp phần làm dịu căng thẳng tại Trung Đông.

Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực mất giá. Theo Citi, nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên lập trường chính sách trong cuộc họp tháng này, tỷ giá USD/JPY có thể vượt mốc 160. Khi đó, khả năng cao Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp thị trường bằng cách mua vào đồng yên, nhằm kéo tỷ giá trở lại quanh ngưỡng 155./.