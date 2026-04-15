Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam

Thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce) đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, dự kiến sẽ đóng góp từ 3.000 tỷ USD đến 5.000 tỷ USD vào doanh thu điều phối của thị trường bán lẻ thế giới. Các tác nhân AI (AI agents) ngày càng ưu việt trong việc xử lý các tác vụ hàng ngày - từ tìm kiếm sản phẩm, quản lý gói đăng ký đến hoàn tất mua sắm - qua đó tái định hình cách người tiêu dùng và doanh nghiệp tương tác trực tuyến. Khi thương mại qua tác nhân AI phát triển, cơ sở hạ tầng thanh toán tin cậy, bảo mật và liền mạch đóng vai trò then chốt để hiện thực hóa các giao dịch này. Mastercard đang tiên phong cung cấp nền tảng công nghệ và các giải pháp bảo vệ cần thiết cho các khoản thanh toán do AI khởi tạo.

Giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam được thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Sử dụng giải pháp Mastercard Agent Pay, giao dịch được các tác nhân AI khởi tạo trong môi trường thí điểm có kiểm soát, đảm bảo tối đa tính bảo mật, minh bạch và quyền kiểm soát hoàn toàn của người tiêu dùng.

Giao dịch được thực hiện thành công cho dịch vụ đặt xe thông qua hoppa - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di chuyển toàn cầu. Giao dịch sử dụng thông tin đã được mã hóa token và xác thực bằng Mastercard Payment Passkeys nhằm đảm bảo quy trình xác minh khách hàng nghiêm ngặt và bảo vệ dữ liệu tối ưu.

Ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết: "Việc triển khai thành công giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng, khẳng định cho việc AI có thể tham gia thương mại một cách an toàn và có trách nhiệm. Với Mastercard Agent Pay, chúng tôi đang tạo điều kiện cho các tương tác tin cậy giữa người tiêu dùng, tác nhân AI và đơn vị chấp nhận thanh toán, đồng thời đảm bảo tính xác thực và minh bạch cao. Cùng với các đối tác có chung tầm nhìn, Mastercard đang đặt nền móng cho thế hệ thương mại kỹ thuật số tiếp theo tại Việt Nam".

Ông Phùng Duy Khương - Phó Tổng Giám đốc thường trực VPBank chia sẻ: “Thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce) là bước tiến tiếp theo của các giải pháp thanh toán số đổi mới. Tại VPBank, chúng tôi không ngừng đầu tư vào những giải pháp thanh toán ứng dụng AI nhằm thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Thông qua quan hệ hợp tác cùng Mastercard, chúng tôi có thể nâng khái niệm cá nhân hóa trong thanh toán lên một tầm cao mới, đồng thời đảm bảo khách hàng luôn được trao quyền, được cung cấp đầy đủ thông tin, được bảo vệ và hoàn toàn làm chủ hành trình tài chính của mình”.

Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch MB chia sẻ: “Là ngân hàng tiên phong về công nghệ, MB luôn chú trọng xây dựng các giải pháp thanh toán thông minh, tốc độ cao và bảo mật tuyệt đối. Tại MB, chúng tôi không dừng lại ở việc ứng dụng AI, mà đang kiến tạo một hệ sinh thái - nơi các tác nhân AI có thể hỗ trợ khách hàng giao dịch một cách an toàn và liền mạch. Việc hợp tác cùng Mastercard một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của MB trong việc thiết lập những chuẩn mực mới về sự tin cậy và an toàn cho người dùng trong kỷ nguyên AI”./.