Ngân hàng - Bảo hiểm

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam

09:47 | 15/04/2026
(TBTCO) - Mastercard vừa công bố hoàn tất thành công chương trình thí điểm triển khai các giao dịch qua tác nhân AI (agentic transaction) có xác thực đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng cho hệ sinh thái kỹ thuật số của quốc gia.
aa
Thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce) đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, dự kiến sẽ đóng góp từ 3.000 tỷ USD đến 5.000 tỷ USD vào doanh thu điều phối của thị trường bán lẻ thế giới. Các tác nhân AI (AI agents) ngày càng ưu việt trong việc xử lý các tác vụ hàng ngày - từ tìm kiếm sản phẩm, quản lý gói đăng ký đến hoàn tất mua sắm - qua đó tái định hình cách người tiêu dùng và doanh nghiệp tương tác trực tuyến. Khi thương mại qua tác nhân AI phát triển, cơ sở hạ tầng thanh toán tin cậy, bảo mật và liền mạch đóng vai trò then chốt để hiện thực hóa các giao dịch này. Mastercard đang tiên phong cung cấp nền tảng công nghệ và các giải pháp bảo vệ cần thiết cho các khoản thanh toán do AI khởi tạo.

Giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam được thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Sử dụng giải pháp Mastercard Agent Pay, giao dịch được các tác nhân AI khởi tạo trong môi trường thí điểm có kiểm soát, đảm bảo tối đa tính bảo mật, minh bạch và quyền kiểm soát hoàn toàn của người tiêu dùng.

Giao dịch được thực hiện thành công cho dịch vụ đặt xe thông qua hoppa - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di chuyển toàn cầu. Giao dịch sử dụng thông tin đã được mã hóa token và xác thực bằng Mastercard Payment Passkeys nhằm đảm bảo quy trình xác minh khách hàng nghiêm ngặt và bảo vệ dữ liệu tối ưu.

Ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết: "Việc triển khai thành công giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng, khẳng định cho việc AI có thể tham gia thương mại một cách an toàn và có trách nhiệm. Với Mastercard Agent Pay, chúng tôi đang tạo điều kiện cho các tương tác tin cậy giữa người tiêu dùng, tác nhân AI và đơn vị chấp nhận thanh toán, đồng thời đảm bảo tính xác thực và minh bạch cao. Cùng với các đối tác có chung tầm nhìn, Mastercard đang đặt nền móng cho thế hệ thương mại kỹ thuật số tiếp theo tại Việt Nam".

Ông Phùng Duy Khương - Phó Tổng Giám đốc thường trực VPBank chia sẻ: “Thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce) là bước tiến tiếp theo của các giải pháp thanh toán số đổi mới. Tại VPBank, chúng tôi không ngừng đầu tư vào những giải pháp thanh toán ứng dụng AI nhằm thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Thông qua quan hệ hợp tác cùng Mastercard, chúng tôi có thể nâng khái niệm cá nhân hóa trong thanh toán lên một tầm cao mới, đồng thời đảm bảo khách hàng luôn được trao quyền, được cung cấp đầy đủ thông tin, được bảo vệ và hoàn toàn làm chủ hành trình tài chính của mình”.

Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch MB chia sẻ: “Là ngân hàng tiên phong về công nghệ, MB luôn chú trọng xây dựng các giải pháp thanh toán thông minh, tốc độ cao và bảo mật tuyệt đối. Tại MB, chúng tôi không dừng lại ở việc ứng dụng AI, mà đang kiến tạo một hệ sinh thái - nơi các tác nhân AI có thể hỗ trợ khách hàng giao dịch một cách an toàn và liền mạch. Việc hợp tác cùng Mastercard một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của MB trong việc thiết lập những chuẩn mực mới về sự tin cậy và an toàn cho người dùng trong kỷ nguyên AI”./.

H.C
Từ khóa:
Thương mại qua tác nhân AI Mastercard Agent Pay Giao dịch xác thực đầu tiên

Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Quảng Ninh: Xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Chiều ngày 14/4, Cục Thuế và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các chi nhánh ABBank ở 22 tỉnh, thành phố.
(TBTCO) - Tại họp báo chiều ngày 14/4, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối Đào Xuân Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng; đồng thời, đang phối hợp các bộ, ngành xem xét các đơn vị có đủ điều kiện.
(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
(TBTCO) - Thông tin từ họp báo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc, khoảng 26 ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất niêm yết trên cả kênh trực tiếp và trực tuyến. Tín dụng toàn hệ thống tiếp tục tăng tốc, dư nợ đến cuối tháng 3/2026 vượt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.
(TBTCO) - Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác lên tới 16.489 tỷ đồng trong năm 2025, thể hiện năng lực thực hiện cam kết với khách hàng vào những thời điểm quan trọng nhất một cách mạnh mẽ. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao niềm tin trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng đề cao tính minh bạch và trải nghiệm thực tế.
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank), phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange – LSE) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC - HCMC) đã tổ chức Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kết nối thị trường vốn Việt Nam với hệ thống tài chính toàn cầu.
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và tự chủ, vai trò của các định chế tài chính ngày càng trở nên then chốt. Với định hướng đồng hành cùng các ngành nền tảng, doanh nghiệp đầu tàu và hệ sinh thái kinh tế, SHB đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối nguồn lực, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Việt Nam cần cấu trúc vốn đa dạng hơn cho giai đoạn tăng trưởng mới

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Việt Nam cần cấu trúc vốn đa dạng hơn cho giai đoạn tăng trưởng mới

(TBTCO) - Tại phiên thảo luận “Moving Capital to the Right Destination” trong khuôn khổ Bloomberg Businessweek Vietnam, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã chia sẻ góc nhìn về áp lực vốn, yêu cầu đa dạng hóa cấu trúc tài chính và định hướng phân bổ dòng vốn cho giai đoạn tăng trưởng mới.
